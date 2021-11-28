Поименный (предварительный) список депутатов КырПарламента нового 7 созыва

06:20 29.11.2021

28 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Как может выглядеть предварительный состав Жогорку Кенеша



В Кыргызстане завершилось голосование на выборах депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва.



По предварительным данным АСУ, в парламент проходят шесть партий: "Ата Журт Кыргызстан", "Ишеним", "Ынтымак", "Альянс", "Бутун Кыргызстан" и "Ыйман Нуру".



Что касается одномандатных округов, то повторные выборы, вероятнее всего, назначат в Первомайском и Свердловском округах Бишкека. Там за графу "против всех" проголосовали свыше 30 процентов.



Предварительный состав Жогорку Кенеша:



"Ата Журт Кыргызстан" - 15 мандатов:



Бакыт Торобаев;

Фархат Исмаилов;

Таалайбек Сарыбашов;

Айбек Маткеримов;

Женишбек Токторбаев;

Жылдыз Садырбаева;

Равшанбек Сабиров;

Эльдар Сулайманов;

Алишер Козуев;

Жаныбек Кыдыкбаев;

Мейкинбек Абдалиев;

Джамиля Исаева;

Надира Нарматова;

Камила Талиева;

Гулшаркан Култуева.

"Ишеним" 12 мандатов:



Медербек Алиев;

Эмилбек Джусупов;

Таалайбек кызы Жылдыз;

Суйунбек Омурзаков;

Марат Мураталиев;

Нурбек Сыдыгалиев;

Бахридин Шабазов;

Улугбек Ормонов;

Русланбек Жакышов;

Миргул Темирбаева;

Айсара Абдибаева;

Чолпон Султанбекова.

"Ынтымак" 9 мандатов:



Эрулан Кокулов;

Шарапаткан Мажитова;

Талант Мамытов;

Мурадыл Сыдыков;

Бакыт Тентишев;

Марлен Маматалиев;

Балбак Тулобаев;

Исатбек кызы Аида;

Лейла Лурова.

"Альянс" 7 мандатов:



Алтынбек Сулайманов;

Чингиз Айдарбеков;

Азамат Исираилов;

Фарходбек Алимжанов;

Гулкан Молдобекова;

Нилуфар Алимжанова;

Оргалча Токтобубу.

"Бутун Кыргызстан" 6 мандатов:



Адахан Мадумаров;

Исхак Масалиев;

Эмиль Токтошев;

Алишер Эрбаев;

Орозайым Нарматова;

Гуля Кожокулова;

"Ыйман Нуру" 5 мандатов:



Нуржигит Кадырбеков;

Султанбай Айжигитов;

Замирбек Мамасадыков;

Динара Ашимова;

Венера Раимбачаева.

По одномандатным округам:



Чынгыз Ажибаев;

Нурлан Ражабалиев;

Ырысбек Атажанов;

Омурбек Бакиров;

Коргонбай уулу Жусупбек;

Жалолидин Нурбаев;

Айбек Осмонов;

Нурбек Алимбеков;

Искендер Матраимов;

Данияр Толонов;

Улан Примов;

Эльмурза Сатыбалдиев;

Тазабек Икрамов;

Шаирбек Ташиев;

Айбек Алтынбеков;

Бактыбек Сыдыков;

Нурланбек Шакиев;

Азизбек Турсунбаев;

Кундузбек Сулайманов;

Дастанбек Джумабеков;

Бактыбек Чойбеков;

Нурланбек Азыгалиев;

Карим Ханджеза;

Аманкан Кенжебаев;

Сеидбек Атамбаев;

Жаныбек Абиров;

Дастан Бекешев;

Акбокон Таштанбеков;

Медербек Саккараев;

Мирлан Самыйкожо;

Улан Бакасов;

Арсланбек Малиев;

Акылбек Тумонбаев;

Максатбек Сарбагышев.

В Кыргызстане завершились выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. В стране изменили избирательную систему, поэтому их будет 90 вместо 120. В итоге 54 депутата Жогорку Кенеша изберут по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных округах.