Поименный (предварительный) список депутатов КырПарламента нового 7 созыва

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06:20 29.11.2021
28 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сюжет: Выборы - 2021
Итоги выборов. Как может выглядеть предварительный состав Жогорку Кенеша
В Кыргызстане завершилось голосование на выборах депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва.
По предварительным данным АСУ, в парламент проходят шесть партий: "Ата Журт Кыргызстан", "Ишеним", "Ынтымак", "Альянс", "Бутун Кыргызстан" и "Ыйман Нуру".
Что касается одномандатных округов, то повторные выборы, вероятнее всего, назначат в Первомайском и Свердловском округах Бишкека. Там за графу "против всех" проголосовали свыше 30 процентов.
Предварительный состав Жогорку Кенеша:
"Ата Журт Кыргызстан" - 15 мандатов:
Бакыт Торобаев;
Фархат Исмаилов;
Таалайбек Сарыбашов;
Айбек Маткеримов;
Женишбек Токторбаев;
Жылдыз Садырбаева;
Равшанбек Сабиров;
Эльдар Сулайманов;
Алишер Козуев;
Жаныбек Кыдыкбаев;
Мейкинбек Абдалиев;
Джамиля Исаева;
Надира Нарматова;
Камила Талиева;
Гулшаркан Култуева.
"Ишеним" 12 мандатов:
Медербек Алиев;
Эмилбек Джусупов;
Таалайбек кызы Жылдыз;
Суйунбек Омурзаков;
Марат Мураталиев;
Нурбек Сыдыгалиев;
Бахридин Шабазов;
Улугбек Ормонов;
Русланбек Жакышов;
Миргул Темирбаева;
Айсара Абдибаева;
Чолпон Султанбекова.
"Ынтымак" 9 мандатов:
Эрулан Кокулов;
Шарапаткан Мажитова;
Талант Мамытов;
Мурадыл Сыдыков;
Бакыт Тентишев;
Марлен Маматалиев;
Балбак Тулобаев;
Исатбек кызы Аида;
Лейла Лурова.
"Альянс" 7 мандатов:
Алтынбек Сулайманов;
Чингиз Айдарбеков;
Азамат Исираилов;
Фарходбек Алимжанов;
Гулкан Молдобекова;
Нилуфар Алимжанова;
Оргалча Токтобубу.
"Бутун Кыргызстан" 6 мандатов:
Адахан Мадумаров;
Исхак Масалиев;
Эмиль Токтошев;
Алишер Эрбаев;
Орозайым Нарматова;
Гуля Кожокулова;
"Ыйман Нуру" 5 мандатов:
Нуржигит Кадырбеков;
Султанбай Айжигитов;
Замирбек Мамасадыков;
Динара Ашимова;
Венера Раимбачаева.
По одномандатным округам:
Чынгыз Ажибаев;
Нурлан Ражабалиев;
Ырысбек Атажанов;
Омурбек Бакиров;
Коргонбай уулу Жусупбек;
Жалолидин Нурбаев;
Айбек Осмонов;
Нурбек Алимбеков;
Искендер Матраимов;
Данияр Толонов;
Улан Примов;
Эльмурза Сатыбалдиев;
Тазабек Икрамов;
Шаирбек Ташиев;
Айбек Алтынбеков;
Бактыбек Сыдыков;
Нурланбек Шакиев;
Азизбек Турсунбаев;
Кундузбек Сулайманов;
Дастанбек Джумабеков;
Бактыбек Чойбеков;
Нурланбек Азыгалиев;
Карим Ханджеза;
Аманкан Кенжебаев;
Сеидбек Атамбаев;
Жаныбек Абиров;
Дастан Бекешев;
Акбокон Таштанбеков;
Медербек Саккараев;
Мирлан Самыйкожо;
Улан Бакасов;
Арсланбек Малиев;
Акылбек Тумонбаев;
Максатбек Сарбагышев.
В Кыргызстане завершились выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. В стране изменили избирательную систему, поэтому их будет 90 вместо 120. В итоге 54 депутата Жогорку Кенеша изберут по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных округах.