ВОЗ нагнетает: омикрон-штамм способен заражать ранее переболевших коронавирусом

06:42 29.11.2021

Мутация тщательно изучается экспертами



Всемирная организация здравоохранения обнародовала заявление, в котором признала, что новый омикрон-штамм коронавируса с высокой долей вероятности может обладать способностью заражать людей, ранее переболевших COVID-19.



При этом в ВОЗ уточнили, что на данный момент новая мутация тщательно изучается и данные о ее опасности и заразности носят "ограниченный характер".



Ранее эксперты Всемирной организации воздержались от точного ответа на вопрос, является ли штамм "омикрон" опаснее дельта-штамма.



"До сих пор не ясно, является ли мутация B.1.1.529 более трансмиссивной, вызывает ли она более тяжелое протекание болезни и отличаются ли его симптомы от других известных вариантов COVID-19", - говорится в сообщении ВОЗ, которое цитирует ТАСС.



Инна ВАСЕЙКИНА