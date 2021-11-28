Талибы анонсировали создание полноценных ВВС. И разверзнутся небеса...

07:29 29.11.2021

Мулла Мохаммад Якуб, исполняющий обязанности министра обороны, сделал заявление в пятницу на встрече с персоналом кабульского аэропорта, заявив, что новым военно-воздушным силам не понадобится поддержка, передает Tolonews.



"Мы создадим военно-воздушные силы, которым не потребуется поддержка США, Индии, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана", - сказал он.



Ранее талибы заявляли, что намерены создать армию численностью 100 000 человек.



Исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки во время своего визита в Пакистан в прошлом месяце сказал, что Афганистану нужна небольшая, но хорошо обученная армия.



17:36 24 ноября

За 100 дней правления талибов в Афганистане закрылись 257 СМИ

Как передает ИА "Фергана", в середине августа в Узбекистан и Таджикистан на боевых самолетах и вертолетах бежали сотни афганских военнослужащих, в том числе летчики, проходившие обучение под руководством инструкторов армии США.



В конце октября в отчете Генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) указывалось, что в Узбекистане и Таджикистане оказалась четверть военных самолетов ВВС свергнутого талибами правительства. До захвата власти талибами афганская военная авиация насчитывала порядка 160 самолетов. Судьба угнанной техники до сих пор неизвестна. Узбекистанские и таджикистанские власти никак не комментировали ситуацию с ней.



Все афганские военнослужащие, бежавшие на авиатехнике в Узбекистан и Таджикистан, были в итоге вывезены при посредничестве США в другие страны. Отметим, что правительство талибов призывало их вернуться в Афганистан, чтобы служить в новой афганской армии, создаваемой радикальным движением.



В первый период правления талибов в Афганистане с 1996 по 2001 годы у них имелись собственные ВВС. Благодаря наличию собственных боевых самолетов им удалось, например, в августе 1995 года посадить на своей территории транспортный самолет Ил-76 российской компании "Аэростан", перевозивший оружие для антиталибских сил сопротивления. Истребитель МиГ-21 талибов вынудил российский транспортный самолет совершить посадку в подконтрольном радикальному движению городе Кандагар. После 378 дней плена экипажу удалось захватить свой Ил-76 и вылететь за пределы Афганистана.



ВВС талибов регулярно наносили в конце 1990-х удары по своим врагам из "Северного альянса". Авиация радикалов насчитывала несколько десятков боевых самолетов и вертолетов. После вторжения в Афганистан США осенью 2001 года авиация "Талибана" была уничтожена на земле в результате бомбардировок либо захвачена наступающими отрядами "Северного альянса".