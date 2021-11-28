Пропаганда Кремля готовит почву для "майдана" в Узбекистане, - "СП"

07:36 29.11.2021

Почему на деньги бюджета РФ славится Запад и его ценности

Андрей Иванов

Пропаганда Кремля готовит почву для "майдана" в Узбекистане



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Валерий Скурлатов



Распространение российского влияния в информационном пространстве за рубежом оказалось весьма затруднительным занятием. И дело не только в административных препонах в некоторых государствах, но прежде всего в идеологической ориентации работников прессы, в массе своей придерживающихся прозападных и либеральных ценностей.



В сети сейчас разгорается скандал по поводу работы агентства "Спутник Узбекистан", входящего в общий конгломерат российского МИА "Россия сегодня". Поводом стала небольшая публикация в личном блоге украинского политического эксперта Светланы Кушнир. Она обратила внимание, что сотрудники узбекского "Спутника", финансируемого из российского бюджета, заняты формированием вполне определенной повестки дня. Полностью далекой от официальной линии Кремля.



"Главным блоком на сайте стоит продвижение темы зеленой энергетики в виде важности строительства солнечных электростанций (и это на фоне того, как Кремль упорно пытается толкнуть узбекам свою АЭС) и ценностей толерантности. Или вот, например, „Спутник" детально освещает решение Еврокомиссии выделить Узбекистану гранты на сумму 83 миллиона евро на 2021−2024 годы. Заметьте, российский „Спутник" не про гранты Кремля или Путина рассказывает, а о финансовой помощи Еврокомиссии", - написала Кушнир.



Как замечает автор, сегодня "Спутник Узбекистан" похож отнюдь не на рупор пророссийской пропаганды, а на обычную редакцию радиостанции "Свобода"*.



По ее словам, подобное уже было на Украине. Российские власти и предприниматели пытались создавать в стране собственные СМИ, но во время смены власти в 2014 году работники этих изданий однозначно поддержали выступления на "Майдане".



Если продолжить мысль Кушнир, то можно вспомнить массу примеров того, как российская пропаганда не работала. Например, в соседней Белоруссии в критический момент после президентских выборов в августе прошлого года многие журналисты госизданий открыто заявили о своих симпатиях к оппозиции.



Но это значит, что так называемые "прозападные либеральные" идеи намного проще захватывают умы представителей творческих профессий, чем любые другие. Классический пример - годы перед распадом СССР. И даже больше - развал блока соцстран в Восточной Европе. Несмотря на мощь спецслужб и тотальное проникновение "правильного" воспитания с самого детства, интеллигенция думала иначе.



Но может дело не в самих идеологемах, а в принципах? Ведь сами по себе социализм, патриотизм, сохранение памяти о героическом прошлом, традиционные семейные ценности и другие "духовные скрепы" носят положительный характер. Люди отвергают не их, а косность, ограничения, навязывание. Как говорится, свобода лучше, чем несвобода.



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Эксперт Института инновационного развития Валерий Скурлатов считает, что главный недостаток пророссийской пропаганды - отсутствие стратегии развития у власти в Москве:



- Возможность журналистам излагать свободно свою точку зрения во многом зависит от позиции президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Он довольно продвинутый человек, и в средствах массовой информации, в науке, во многих подобных областях поощряет вольнодумие.



У главы Узбекистана прозападные настроения, он нацелен на сотрудничество с Западом. Одновременно он реализует политику многовекторности. Он старается иметь хорошие отношения с Россией, недавно он приезжал в Кремль к Владимиру Путину. Одновременно он старается поддерживать хорошие отношения с Китаем, участвует в различных мероприятиях проекта Реджепа Эрдогана по "великому Турану". В целом же, Мирзиеев ведет достаточно независимую и сбалансированную политику. Несмотря на то, что Узбекистан не очень влиятельная страна.



"СП": - Журналистов в Узбекистане никто особо не одергивает и из Москвы.



- Журналисты "Спутник Узбекистан" работают под началом Маргариты Симонян. На мой взгляд, она тоже не такая простая фигура. Она понимает политику государства, что отношение к Узбекистану должно быть очень деликатным. Поэтому окрика из Москвы не последовало и не последует. И никто не хочет, чтобы все говорили о цензуре со стороны кремлевской администрации. Проще проявить любовь к вольномыслию.



"СП": - Почему сами журналисты придерживаются прозападной позиции?



- Здесь нет ничего удивительного. Прозападные взгляды распространены среди журналистов и представителей творческой интеллигенции. Но почему бы такой позиции не иметь место в публичном пространстве? Это не приносит никакого вреда, там нет той или иной русофобии.



Прозападной позиции придерживаются журналисты не только в Узбекистане, но во многих странах, в том числе в Японии, Индии, государствах Юго-Восточной Азии. Это общемировая либеральная глобальная повестка. Там даже нет ничего особо прозападного.



"СП": - Нынешняя прокремлевская пропаганда имеет шансы на успех?



- С этим проблема. Не хватает образов и смыслов. Мы видим, как российское телевидение забито посредственными политическими шоу, которые уже невозможно смотреть. И главное - отсутствует какой-то проект развития. Вся российская пропаганда строится на реагировании на вызовы. То есть что-то происходит, со стороны российской власти следует ответ. Однако самостоятельной повестки дня в России не формируют, только отбиваются от нападок.



Мы постоянно слышим, что Россия отбивается от враждебных сил, сама такая прекрасная. Но все это разбивается на простой вопрос, почему у государства нет союзников в мире. Так что в современной реальности именно кремлевская пропаганда не имеет никаких шансов завоевать доверие людей.



* Радио "Свобода" Минюстом России внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента