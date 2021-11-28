В Бишкеке пропал на выборах лидер партии "Ордо" Мирбек Мияров. Застрял в урне?

09:02 29.11.2021

29 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



В Бишкеке пропал лидер политической партии "Ордо" Мирбек Мияров. Об этом 24.kg сообщили представители политорганизации.



По их словам, в последний раз его видели вчера (день голосования) примерно в 15.00.



"Вчера он пошел на избирательный участок в районе Пишпека. После этого он пропал. Телефон отключен, в мессенджеры заходил последний раз примерно в 14.00. Родственники тоже не знают, где он. Мы преждевременно не хотим обвинять госорганы, может, его похитили или могут произойти другие обстоятельства. У нас пока точных предположений нет. Если до вечера не появится, то напишем заявление в милицию", - сказали в штабе партии.



Вчера, 28 ноября, в Кыргызстане прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша.



По предварительным данным ЦИК, лидируют шесть партий. Также есть предварительная информация, кто победил в одномандатных округах.