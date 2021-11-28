КырПрез Жапаров проголосовал вчера за оппозиционера. Однохренственно?

09:04 29.11.2021

, 29 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Выборы-2021. Садыр Жапаров проголосовал за оппозиционера Равшана Джеенбекова



Президент Садыр Жапаров проголосовал по Ленинскому одномандатному округу за Равшана Джеенбекова. Фотографию в своем Twitter опубликовал редактор издания Eurasinet по Центральной Азии Питер Леонард.



Он предполагает, что это могло быть сделано как преднамеренно, так и нет. В бюллетене видна отметка за оппозиционного политика Равшана Джеенбекова, "который в настоящее время проходит перед судом по обвинению в беспорядках", - отметил Питер Леонард.



Напомним, что Равшан Джеенбеков вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и другими его соратниками проходит обвиняемым по уголовному делу о кой-ташских событиях. Он баллотировался в Жогорку Кенеш, находясь под арестом. Суды отказали кандидату в изменении меры пресечения, чтобы он мог участвовать в агитационной кампании и теледебатах.



В Кыргызстане завершились выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. В стране изменили избирательную систему, поэтому их будет 90 вместо 120. В итоге 54 депутата Жогорку Кенеша избирают по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных округах.



По предварительным данным ЦИК, прошли шесть партий. Также есть предварительная информация, кто победил в одномандатных округах. В Ленинском одномандатном округе, где баллотировался Равшан Джеенбеков, большинство набрал экс-председатель БГК Жаныбек Абиров.