При подсчете АСУ ЦИК Киргизии "испарилось" 13% голосов

09:19 29.11.2021

Не хватает 13 процентов голосов - сайт ЦИК до сих пор работает с ошибками© Sputnik / Табылды Кадырбеков



28 ноября на сайте ЦИК произошли сбои. Сумма голосов, набранных партиями, составила не 100, а 140 процентов. Стали недоступны предварительные итоги голосования. "Исчезли" 14 процентов голосов.



БИШКЕК, 29 ноя - Sputnik. Сайт Центризбиркома продолжает работать с ошибками.



Скриншот данных голосования со страницы сайта ЦИК КР

© ФОТО / САЙТ ЦИК КР

При подсчете общего процента голосов, набранных партиями, выходит 65,66 процента по состоянию на 11:42

При подсчете общего количества голосов, набранных партиями, выходит 87,1 процента по состоянию на 11:55.



Политик Адахан Мадумаров. Архивное фото

© SPUTNIK / ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ

Кто стал лидером по количеству голосов в шести партиях - предварительные итоги

Сегодня пресс-служба ЦИК сообщила, что в 11:00 глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отчитается о предварительных итогах выборов депутатов Жогорку Кенеша, а также дает пояснения по поводу сбоев в работе сайта ЦИК. Затем мероприятие перенесли на 12:00, а позже журналистам сообщили, что Шайлдабекова в это время выступать не будет.

В день выборов на портале Центризбиркома произошли сбои. Сумма голосов, набранных партиями, составила 140 процентов, что невозможно. Стали недоступны предварительные итоги голосования по партийным спискам и одномандатным округам. Затем с сайта "исчезли" 14 процентов голосов избирателей.