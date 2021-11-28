Кто разворовал кыргызский "Айыл Банк"? - выясняет ГКНБ

09:23 29.11.2021

ГКНБ: Начато расследование по факту коррупции в ОАО "Айыл Банк"



Предыстория: Садыр Жапаров: Банки выдали под "шапку" кредиты фермеров бизнесменам и депутатам

Tazabek - Согласно поручению президента Садыра Жапарова, озвученному 26 ноября 2021 года на заседании Совета безопасности, ГКНБ была проведена проверка коррупционных проявлений в различных сферах деятельности ОАО "Айыл Банк", 100% акций которого принадлежит государству.



Как сообщила пресс-служба ГКНБ, в результате проведенной проверки, данные о фактах незаконного и нецелевого выделения ОАО "Айыл Банк" крупных кредитов отдельным компаниям под залог неликвидного имущества, нашли свое подтверждение.



"Более того, установлено, что фактически данные кредиты имеют большие задолженности по выплатам перед банком, а самое главное, были предназначены для социально-уязвимых слоев населения, а также для развития сельского хозяйства и животноводства", - сказано в сообщении ГКНБ.



В связи с чем, ГКНБ начато досудебное производство по ст.319 ч.1 УК КР (коррупция), в рамках которого следствием будут проведены необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.



По результатам расследования указанного досудебного производства будет дана юридическая оценка действиям ответственных лиц ОАО "Айыл Банк" и других лиц, о чем общественность будет дополнительно проинформирована.