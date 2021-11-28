Кремлевский "помогайка" Песков не захотел участвовать в испытаниях назальной вакцины. Ссыкотно?

09:34 29.11.2021

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не планирует участвовать в испытаниях назальной прививки от коронавируса. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что опробовал новую вакцину.



"Да я только сделал "Спутник Лайт". Просто зачем?" - ответил Песков на вопрос о планах последовать примеру начальника и добавил, что у него "очень высокие антитела" были и до вакцинации и после.



Что касается экспериментальной прививки главы государства, он подчеркнул, что "каждый гражданин сам выбирает".



В институте Гамалеи разъяснили возможное действие назальной вакцины на Путина



В начале пандемии Песков пытался заниматься профилактикой заражения с помощью "антивирусного бейджика", но в том же 2020 году заразился COVID-19 вместе с членами своей семьи. Сообщалось, что все родственники представителя Кремля, как и он сам, перенесли заболевание без особенных осложнений.



Некоторое время Песков заявлял, что не собирается прививаться, несмотря на опыт болезни, и объяснял свое решение наличием антител. Позднее он заявил, что все же сделал прививку. Дочь Пескова Елизавета, периодически появляющаяся в СМИ с комментариями на злободневную тему, в свою очередь, заявляла, что боится вакцинироваться.



Никита Кротов