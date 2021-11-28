Голоса в Киргизии пересчитают вручную. Балаган-выборы, 7-й заход

09:38 29.11.2021

Вчера после того как начала поступать информация с автоматически считывающих урн (АСУ), на портале Центризбиркома произошло минимум два сбоя.



Время и место проведения брифинга председателя Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабековой будут известны позже, сообщил модератор пресс-конференций ЦИК Авланбек Джумабаев.



Напомним, что заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов сообщил, что Шайлдабекова проведет брифинг в 11:00, при этом по программе он был запланирован на 12:00.



"Говорят, что в 11:00 должна была быть пресс-конференция, но по программе она запланирована на 12:00. Сейчас время переносится, после обеда мы вам еще раз сообщим о времени и месте ее проведения", - сказал Джумабаев.



Сбои в системе



Новые депутаты Жогорку Кенеша - предварительные данные ЦИК

Вчера, 28 ноября, спустя время после начала поступления информации с автоматически считывающих урн (АСУ) на портале Центризбиркома произошло минимум два сбоя. Во-первых, сумма голосов, набранных партиями, составила не 100, а 140 процентов. Во-вторых, стали недоступны предварительные итоги голосования по партийным спискам и одномандатным округам. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова прокомментировала случившееся. Позже на сайте "исчезли" 14 процентов голосов, Шайлдабекова объяснила и эту ситуацию.

Партии "Ата Мекен", "Социал-демократы", "Улуттар биримдиги" и "Азаттык" требуют перевыборов и отставки кабмина.



Между тем президент Кыргызстана Садыр Жапаров посоветовал посчитать бюллетени вручную. Он пообещал, что если члены ЦИК пошли на фальсификацию, то ответят за это головой.



Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов сказал, что с утра в администрации президента разбирались, что произошло вчера с отображением результатов автоматически считывающих урн (АСУ). Он подчеркнул, что никакого сбоя в системе "Шайлоо" не было. Речь идет о программной ошибке в одной из таблиц публикации. Формула на этой странице была неправильной. Также он опроверг мнение, что была фальсификация.



Наблюдатели на избирательном участке в Бишкеке. Архивное фото

© SPUTNIK / ЖООМАРТ УРАИМОВ

Что сказали наблюдатели от СНГ о выборах в Жогорку Кенеш

По предварительным итогам голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша, новыми парламентариями становятся 88 человек вместо 90 - в двух одномандатных избирательных округах (Первомайском и Свердловском) больше всего голосов набрала графа "против всех". Согласно правилам, там должны состояться повторные выборы.

В Жогорку Кенеш предварительно проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", "Ишеним", "Ынтымак", "Альянс", "Бутун Кыргызстан" и "Ыйман Нуру".