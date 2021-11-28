Знак! Свора собак атаковала кортеж кыр-преза Жапарова

13:52 29.11.2021

Собаки выскочили на дорогу, по которой в этот момент проезжал кортеж президента Садыра Жапарова.



Видео снято утром 28 ноября на пересечении проспекта Айтматова с улицей Ахунбаева.



Собаки перебегали дорогу и едва не попали под колеса.