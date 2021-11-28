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|Знак! Свора собак атаковала кортеж кыр-преза Жапарова
13:52 29.11.2021
Собаки выскочили на дорогу, по которой в этот момент проезжал кортеж президента Садыра Жапарова.
Видео снято утром 28 ноября на пересечении проспекта Айтматова с улицей Ахунбаева.
Собаки перебегали дорогу и едва не попали под колеса.