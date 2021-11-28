 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 29.11.2021
14:03  Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам, - Е.Погребняк
14:01  Как глобальное изменение климата скажется на внешнем облике людей и животных? - Амира Хасан
13:57  Центробанк Туркменистана выпустил монеты в честь Саммита ОЭС. В центре - конь
13:52  Знак! Свора собак атаковала кортеж кыр-преза Жапарова
09:38  Голоса в Киргизии пересчитают вручную. Балаган-выборы, 7-й заход
09:34  Кремлевский "помогайка" Песков не захотел участвовать в испытаниях назальной вакцины. Ссыкотно?
09:23  Кто разворовал кыргызский "Айыл Банк"? - выясняет ГКНБ

09:19  При подсчете АСУ ЦИК Киргизии "испарилось" 13% голосов
09:07  Патриарх РПЦ Кирилл принял персональное приглашение на шабаш в Нур-Султане
09:04  КырПрез Жапаров проголосовал вчера за оппозиционера. Однохренственно?
09:02  В Бишкеке пропал на выборах лидер партии "Ордо" Мирбек Мияров. Застрял в урне?
07:36  Пропаганда Кремля готовит почву для "майдана" в Узбекистане, - "СП"
07:29  Талибы анонсировали создание полноценных ВВС. И разверзнутся небеса...
06:42  ВОЗ нагнетает: омикрон-штамм способен заражать ранее переболевших коронавирусом
06:20  Поименный (предварительный) список депутатов КырПарламента нового 7 созыва
06:14  Норвежский "Санта Клаус" отныне - грустный гомосек (не путать с дровосеком)
06:11  Ливия в режиме глобального управления, - А.Мезяев
06:09  Битва Литвы с Китаем вступила в решающую фазу? - Дм. Минин
06:05  Аркадаг наградил Эрдогана орденом и договорился о...
05:52  Кто манипулировал "считалкой" (АСУ)? До кыргызов дошло как их технично наи... выбирали
05:49  Сервер ЦИК сломали хакеры, - "лепит" секретарь КырСовбеза Иманкулов
05:47  Фейк-выборы в Кыргызстане: лидеры пяти партий требуют провести перевыборы
05:36  Китайские силовики взялись за казино, - Владимир Скосырев
00:23  В.Хлюпин: Талибан на дворе - новые вызовы и формы ЦА-интеграции
00:21  Душанбе усмиряет Памир. В Таджикистане очередное противостояние между автономией и центром, - В.Панфилова
00:19  Биолаборатории Пентагона в Казахстане - благо для народа (ответ М.Шибутову), - В.Прохватилов
00:16  Что не так с "гиперзвуковым пуском" Китая, напугавшим США
00:10  В Бишкеке устанавливают новый памятник Ивану Панфилову
00:06  За землю и воду. Эфиопия и Судан никак не поделят приграничный район, - М.Беленькая
00:01  Белый дом меняет взгляд на арабо-еврейскую оттепель, - И.Субботин
Воскресенье, 28.11.2021
20:58  КырВыборы как обычно завершились грандиозным скандалом, но супер-през Жапаров полон оптимизма (обращение)
20:21  Депутаты КырПаламента, избранные по округам (предварительный список)
20:18  Лидер кырпартии "Ата Мекена" Текебаев заявил о фальсификации итогов выборов
20:15  После странного сбоя сайта КырЦИК все оппозиционные партии остались за бортом...
19:49  СМИ впервые опубликовали фото первой леди Туркменистана Огулгерек Бердымухамедовой
19:42  Последняя цифирь КырВыборов (91% обработки): в 7-й Парламент протискиваются 6 партий
17:14  В новый КырПарламент проходят "Ат Журт" (27%), "Ишеним" (21%), "Ынтымак" (16%), "Альянс" (11%), "Бутун" (10%), "Азаттык" (7%), "Ыйман нуру" (7%)...
17:10  За попытку госпереворота. Схвачен депутат КырПарламента Жетигенов
14:27  "Протесты в Таджикистане": Что известно о Горном Бадахшане? (карта)
14:22  "Советский Союз распался не из-за внешней политики", - экс-глава МИД РФ Игорь Иванов вспоминает
14:20  Киргизия голосует на выборах в свой 7-й Парламент
12:13  Штамм "омикрон" оказался наиболее опасен для молодых людей
11:40  Тупики президента Токаева, - Владислав Юрицын
11:33  Турции все не удается войти в число мировых тяжеловесов, - Е.Пустовойтова
10:36  Аналог расового управления СС для Украины. Что такое "украинская национальная идентичность", - С.Князев
10:13  Поп-культурка на экспорт. Выступление нетрезвого Билана на свадьбе в Казахстане попало в Сеть
09:48  Между митингующими и властями в Хороге начались переговоры
09:08  "Как молоды мы были...". Умер певец Александр Градский
01:33  Новый штамм напугал рынки повторением кризиса 2020 года
01:31  "Можно ли считать США западной демократией?" - сети о демаркации Штатов
01:30  В чем секрет китайского автомобильного чуда в России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам, - Е.Погребняк
14:03 29.11.2021

Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам
Значение русского языка для Киргизии по-прежнему весьма велико

Евгений Погребняк

Судьба русского языка стала одной из главных тем проходящих в воскресенье в Киргизии парламентских выборов. Скандал вызвало появление законопроекта, ограничивающего использование русского языка. Может ли этот документ стать законом, что думают на этот счет власти Киргизии и почему оппозиция полагает, что за скандалом стоит "влияние других стран", а может быть даже "давление на Москву"?

В конце ноября общественность Киргизии с удивлением узнала из СМИ о появлении нового законопроекта "О государственном языке". Заявлялось, что документ якобы уже прошел общественное обсуждение. Законопроект значительно расширяет применение государственного киргизского языка, а применение русского языка, который в Киргизии носит статус официального, ограничивает.

В частности, согласно законопроекту, в системе образования (от детсада до вузов) государственный язык планируется сделать основным языком обучения и воспитания. Это при том, что сейчас в Киргизской Республике (КР) существует множество русскоязычных детских садов и школ.

Странным выглядит и требование к компьютерным программам: "Компьютерная программа с пользовательским интерфейсом, который реализуется в Кыргызской Республике, должна иметь интерфейс на государственном языке", – говорится в законопроекте.

В документе имеются требования к государственным и муниципальным служащим: даже рядовые сотрудники будут обязаны обслуживать население только на государственном (киргизском) языке. В том числе и медицинские работники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. В том числе поэтому известный в Киргизии медик, эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова резко раскритиковала законопроект. По ее мнению, предлагаемые нововведения лишь разжигают межнациональную рознь, а киргизский язык не нуждается в подобного рода "поддержке".

"Получается, сто лет (70 лет СССР + 30 лет независимости) многонациональная армия врачей спасала людей, а теперь их уволят? Это нормально? [...> А что вы сделаете с 40% некыргызского населения? И с их правами на выбор языка? И с законодательством о представленности в госорганах нацменьшинств? А с представленностью нацменьшинств в Жогорку Кенеш (парламент Киргизии – прим. ВЗГЛЯД)? В системе здравоохранения? В системе образования? С пациентами не кыргызами, что вы будете делать? Со стариками? Учить кыргызскому?" – задается вопросами медик. Бермет Барыктабасова участвует в проходящих в воскресенье парламентских выборах и пытается избраться в Жогорку Кенеш от партии "Ынтымак".

Новый состав парламента Киргизии будет состоять из 90 депутатов вместо прошлых 120. Политическим партиям достанется 54 мандата, а по одномандатным округам изберутся 36 депутатов. Их полномочия будут сильно урезаны по сравнению с прошлым созывом, поскольку в новой конституции большинство полномочий передано президенту. Тем не менее в условиях Киргизии парламент всегда будет играть ощутимую роль в политической жизни страны. Прошлогодняя силовая смена из-за фальсификаций на парламентских выборах наглядно показала, что население чувствительно относится к тому, кто войдет в состав Жогорку Кенеш. И это несмотря на то, что с точки зрения идеологии парламент выглядит не совсем обычно.

"Пройти в парламент должны такие партии, как "Ата-Журт – Кыргызстан", "Ынтымак", "Ишеним", "Альянс", также неплохие шансы есть у партий "Ата-Мекен", "Ыйман Нуру" и "Социал-Демократ". У них нет никакой идеологии, по сути, они все одномандатники, – говорит газете ВЗГЛЯД политолог из Бишкека Денис Бердаков. – Просто у кого-то есть географически закрепленный избирательный округ, а у кого-то такой округ вся страна. Поэтому никакая партия ни к Турции, ни к России, ни к США особым образом никак не относится. Никакого геополитического раскола для Кыргызстана эти выборы не несут".

Оппозиционный депутат Жогорку Кенеш Ирина Карамушкина полагает, что законопроект "О государственном языке" не случайно появился прямо перед выборами.

"Я считаю, что кто-то специально задумал за несколько дней до голосования обнародовать этот законопроект. Кому-то понадобилось внести раздрай в общество. И пока народ спорит, ругается из-за языка, общественное внимание отвлеклось от более нелицеприятных вещей, от действий властей, от выборов. Не было никакой острой необходимости принимать новый закон о госязыке, – заявила газете ВЗГЛЯД Ирина Карамушкина. – Для Кыргызстана это очень болезненный вопрос, здесь по-прежнему проживает русскоязычное население. Если я стану депутатом, а в парламент пройдет сильная конструктивная оппозиция, мы не допустим принятия этого законопроекта".

Прямо накануне голосования власти страны все-таки высказались о скандальном законопроекте. Вице-премьер-министр Эдиль Байсалов в Twitter написал, что новый текст закона "О государственном языке" не согласован с кабинетом министров. По его словам, законопроект инициирован и разработан самостоятельно Национальной комиссией по государственному языку, в соответствии с требованием новой конституции.

"Проект закона доработают, он не поступит в Жогорку Кенеш в первоначальном варианте, как и предусмотрено процессом общественного обсуждения. Вопрос развития и укрепления родного языка является одним из основных приоритетов кабинета министров. [...> Однако нет никакой необходимости в политизации этого вопроса или сужении сферы применения официального языка, а тем более ущемлении прав и интересов этнических меньшинств", – заявил вице-премьер Киргизии.

Ирина Карамушкина считает, что скандал вокруг языкового закона стал проверкой общественной реакции на подобные инициативы. При этом, по ее мнению, законопроект нарушает права русского языка, закрепленные в конституции. Также, по мнению депутата, нельзя исключать и внешнеполитический фактор, который влияет на языковую политику в Киргизии.

"Я думаю, тут есть влияние и других стран – например, Турции. На одном из заседаний Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран турки настоятельно требовали от Киргизии переходить на латиницу, отходить от русского языка, использовать больше турецкий и английский языки, – говорит Карамушкина. – Также нужно понимать, что действующие власти могут заявить, что если вы [Россия] хотите сохранить русский язык в Кыргызстане, то за это нужно платить. Возможно, это один из вариантов давления на Москву, и наше руководство попытается взамен выпросить себе бонусы или деньги, используя законопроект как один из рычагов давления".

За тридцать лет после распада СССР в Киргизии (особенно в столице) удалось сохранить высокий статус русского языка. Он не только охраняется в данный момент законом, но и широко используется во всех сферах жизни общества, в особенности в образовательной и научной сфере.

Ключевой вопрос в том, как к инициативе относится президент Киргизии Садыр Жапаров, чье мнение в этом вопросе будет определяющим. В феврале этого года, перед встречей с Владимиром Путиным, Жапаров публично выступил за добрососедские отношения между КР и РФ, а также за сохранение высокого статуса русского языка в Киргизии. "Русский – не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне, его статус закреплен в нашей конституции, и я, как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе", – говорил Садыр Жапаров.

Эксперты предполагают, что президент мог и не знать о разработке скандального законопроекта. Действительно, раз в несколько лет подобные инициативы звучат в стране от политиков не первого уровня. Попытки изменить статус русского языка в Киргизии предпринимались неоднократно, однако ни одна из них пока не имела успеха.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638183780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев посетил Государственный театр оперы и балета "Астана Опера"
- Маулен Ашимбаев встретился с Патриархом Кириллом
- Спикер Сената принял участие в работе пленарного заседания МПА СНГ
- Нурлан Нигматулин принял Генерального секретаря ТюркПА
- Д. Ашимбаев: Семь столпов государственности Назарбаева – это прощальный наказ
- III Форум межрегионального сотрудничества РК и РУ проведен в Туркестане
- Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК четвертую неделю подряд
- А. Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую область
- Чинить нельзя построить. Часть пятая
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  