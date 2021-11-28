Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам, - Е.Погребняк

14:03 29.11.2021

Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам

Значение русского языка для Киргизии по-прежнему весьма велико



Евгений Погребняк



Судьба русского языка стала одной из главных тем проходящих в воскресенье в Киргизии парламентских выборов. Скандал вызвало появление законопроекта, ограничивающего использование русского языка. Может ли этот документ стать законом, что думают на этот счет власти Киргизии и почему оппозиция полагает, что за скандалом стоит "влияние других стран", а может быть даже "давление на Москву"?



В конце ноября общественность Киргизии с удивлением узнала из СМИ о появлении нового законопроекта "О государственном языке". Заявлялось, что документ якобы уже прошел общественное обсуждение. Законопроект значительно расширяет применение государственного киргизского языка, а применение русского языка, который в Киргизии носит статус официального, ограничивает.



В частности, согласно законопроекту, в системе образования (от детсада до вузов) государственный язык планируется сделать основным языком обучения и воспитания. Это при том, что сейчас в Киргизской Республике (КР) существует множество русскоязычных детских садов и школ.



Странным выглядит и требование к компьютерным программам: "Компьютерная программа с пользовательским интерфейсом, который реализуется в Кыргызской Республике, должна иметь интерфейс на государственном языке", – говорится в законопроекте.



В документе имеются требования к государственным и муниципальным служащим: даже рядовые сотрудники будут обязаны обслуживать население только на государственном (киргизском) языке. В том числе и медицинские работники государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. В том числе поэтому известный в Киргизии медик, эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова резко раскритиковала законопроект. По ее мнению, предлагаемые нововведения лишь разжигают межнациональную рознь, а киргизский язык не нуждается в подобного рода "поддержке".



"Получается, сто лет (70 лет СССР + 30 лет независимости) многонациональная армия врачей спасала людей, а теперь их уволят? Это нормально? [...> А что вы сделаете с 40% некыргызского населения? И с их правами на выбор языка? И с законодательством о представленности в госорганах нацменьшинств? А с представленностью нацменьшинств в Жогорку Кенеш (парламент Киргизии – прим. ВЗГЛЯД)? В системе здравоохранения? В системе образования? С пациентами не кыргызами, что вы будете делать? Со стариками? Учить кыргызскому?" – задается вопросами медик. Бермет Барыктабасова участвует в проходящих в воскресенье парламентских выборах и пытается избраться в Жогорку Кенеш от партии "Ынтымак".



Новый состав парламента Киргизии будет состоять из 90 депутатов вместо прошлых 120. Политическим партиям достанется 54 мандата, а по одномандатным округам изберутся 36 депутатов. Их полномочия будут сильно урезаны по сравнению с прошлым созывом, поскольку в новой конституции большинство полномочий передано президенту. Тем не менее в условиях Киргизии парламент всегда будет играть ощутимую роль в политической жизни страны. Прошлогодняя силовая смена из-за фальсификаций на парламентских выборах наглядно показала, что население чувствительно относится к тому, кто войдет в состав Жогорку Кенеш. И это несмотря на то, что с точки зрения идеологии парламент выглядит не совсем обычно.



"Пройти в парламент должны такие партии, как "Ата-Журт – Кыргызстан", "Ынтымак", "Ишеним", "Альянс", также неплохие шансы есть у партий "Ата-Мекен", "Ыйман Нуру" и "Социал-Демократ". У них нет никакой идеологии, по сути, они все одномандатники, – говорит газете ВЗГЛЯД политолог из Бишкека Денис Бердаков. – Просто у кого-то есть географически закрепленный избирательный округ, а у кого-то такой округ вся страна. Поэтому никакая партия ни к Турции, ни к России, ни к США особым образом никак не относится. Никакого геополитического раскола для Кыргызстана эти выборы не несут".



Оппозиционный депутат Жогорку Кенеш Ирина Карамушкина полагает, что законопроект "О государственном языке" не случайно появился прямо перед выборами.



"Я считаю, что кто-то специально задумал за несколько дней до голосования обнародовать этот законопроект. Кому-то понадобилось внести раздрай в общество. И пока народ спорит, ругается из-за языка, общественное внимание отвлеклось от более нелицеприятных вещей, от действий властей, от выборов. Не было никакой острой необходимости принимать новый закон о госязыке, – заявила газете ВЗГЛЯД Ирина Карамушкина. – Для Кыргызстана это очень болезненный вопрос, здесь по-прежнему проживает русскоязычное население. Если я стану депутатом, а в парламент пройдет сильная конструктивная оппозиция, мы не допустим принятия этого законопроекта".



Прямо накануне голосования власти страны все-таки высказались о скандальном законопроекте. Вице-премьер-министр Эдиль Байсалов в Twitter написал, что новый текст закона "О государственном языке" не согласован с кабинетом министров. По его словам, законопроект инициирован и разработан самостоятельно Национальной комиссией по государственному языку, в соответствии с требованием новой конституции.



"Проект закона доработают, он не поступит в Жогорку Кенеш в первоначальном варианте, как и предусмотрено процессом общественного обсуждения. Вопрос развития и укрепления родного языка является одним из основных приоритетов кабинета министров. [...> Однако нет никакой необходимости в политизации этого вопроса или сужении сферы применения официального языка, а тем более ущемлении прав и интересов этнических меньшинств", – заявил вице-премьер Киргизии.



Ирина Карамушкина считает, что скандал вокруг языкового закона стал проверкой общественной реакции на подобные инициативы. При этом, по ее мнению, законопроект нарушает права русского языка, закрепленные в конституции. Также, по мнению депутата, нельзя исключать и внешнеполитический фактор, который влияет на языковую политику в Киргизии.



"Я думаю, тут есть влияние и других стран – например, Турции. На одном из заседаний Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран турки настоятельно требовали от Киргизии переходить на латиницу, отходить от русского языка, использовать больше турецкий и английский языки, – говорит Карамушкина. – Также нужно понимать, что действующие власти могут заявить, что если вы [Россия] хотите сохранить русский язык в Кыргызстане, то за это нужно платить. Возможно, это один из вариантов давления на Москву, и наше руководство попытается взамен выпросить себе бонусы или деньги, используя законопроект как один из рычагов давления".



За тридцать лет после распада СССР в Киргизии (особенно в столице) удалось сохранить высокий статус русского языка. Он не только охраняется в данный момент законом, но и широко используется во всех сферах жизни общества, в особенности в образовательной и научной сфере.



Ключевой вопрос в том, как к инициативе относится президент Киргизии Садыр Жапаров, чье мнение в этом вопросе будет определяющим. В феврале этого года, перед встречей с Владимиром Путиным, Жапаров публично выступил за добрососедские отношения между КР и РФ, а также за сохранение высокого статуса русского языка в Киргизии. "Русский – не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне, его статус закреплен в нашей конституции, и я, как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе", – говорил Садыр Жапаров.



Эксперты предполагают, что президент мог и не знать о разработке скандального законопроекта. Действительно, раз в несколько лет подобные инициативы звучат в стране от политиков не первого уровня. Попытки изменить статус русского языка в Киргизии предпринимались неоднократно, однако ни одна из них пока не имела успеха.