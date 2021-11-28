По округу №1 на КырВыборах победили... двое. ЦИК обнародовал 2 разных протокола с разными победителями

21:11 29.11.2021

29 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Опять сбой? Нурлан Ражабалиев вновь вышел вперед по своему округу



В информационную систему ЦИК продолжают поступать протоколы ручного подсчета голосов избирателей по единому и одномандатным округам.



Ранее сообщилось, что поступило 100 процентов протоколов с УИК Баткенского избирательного округа № 1. Согласно уточненным данным, по итогам ручного подсчета сменился лидер гонки: им стал Чынтемир Аширалиев (18,41 процента). А по данным АСУ, победу одержал Нурлан Ражабалиев (19,16 процента).



Теперь же ЦИК уточнил, что при первоначальной обработке протоколов голосования выпали пять участков. Однако потом недостающие участки нашли и данные по ним включили. В итоге получилось, что у Нурлана Ражабалиева 18,49 процента голосов, и он все же обгоняет Чынтемира Аширалиева, у которого 17,79 процента.



В Кыргызстане завершились выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. В стране изменили избирательную систему, поэтому их будет 90 вместо 120. В итоге 54 депутата ЖК избирают по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных округах.



По предварительным данным Центризбиркома, прошли шесть партий. Также есть предварительная информация, кто победил в одномандатных округах.