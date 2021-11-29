Опять Чубайс? "Роснано" бросает тень на все госкомпании России

21:26 29.11.2021

29 ноября 2021 |

Системных рисков в ситуации с долгом "Роснано" ЦБ РФ не видит. Приостановку же торгов регулятор объяснил необходимостью избежать создания почвы для инсайдерской торговли на бирже. Так-то оно так. Но "осадочек остался". Политика Чубайса и сейчас отбрасывает тень на госкомпании страны: на новостях от РОСНАНО просели котировки облигаций ГТЛК, "Аэрофлота" и других "дочек" государства.



Разговоры о реструктуризации долгов "Роснано" привели не только к решению регулятора российского финансового рынка о приостановке торгов бумагами госкомпании с последующим заявлением первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, объяснившей, как сообщал "Коммерсантъ", что системных рисков в ситуации с долгом "Роснано" нет, так как кредиты с госгарантией, а также кредиты и облигации без гарантий правительства достаточно равномерно распределены по системе. Хотя, как сообщало в свою очередь РБК, в "Роснано" констатировали, что накопленный долг - непропорциональный, и текущая финансовая модель компании требуют корректировок. Но также эти разговоры, конечно же, взбудоражили различные сообщества инвесторов. Так, как сообщало издание РБК, ассоциация НАУФОР, объединяющая российских брокеров, дилеров и управляющие компании, направила в адрес ЦБ РФ и правительства письмо, в котором призвала не допустить реструктуризации и дефолта по облигациям "Роснано", так как такие действия, по мнению участников ассоциации, будут иметь негативные последствия для всего сегмента квазисуверенных облигаций, которые в конечном счете приведут к замедлению экономического роста в России. В случае реструктуризации долгов или дефолта "Роснано", как сообщается в письме, на долговом рынке произойдет переоценка риска облигаций госкорпораций, компаний и банков со 100%-ным госучастием, а также отдельных субъектов Российской Федерации. В результате для таких эмитентов вырастет кредитная риск-премия и стоимость обслуживания долга, а некоторые из них не смогут привлекать долг без прямых государственных гарантий. Негативный эффект от реструктуризации и дефолта "Роснано", как указывают представители интересов участников фондового рынка, подорвет перспективу реализации госпрограмм в различных секторах экономики (например, реализации инфраструктурных проектов, для финансирования которых предусмотрен выпуск инфраструктурных облигаций). Между тем, как заявил на своей странице в Фейсбуке известный экономист, профессор ВШЭ Евгений Коган, гораздо дешевле и правильнее "нашему государству будет рассчитаться со всеми держателями бумаг "Роснано", вне зависимости от того, обеспечены они гарантиями государства или нет". А уже потом (или параллельно с этим), по его мнению, проводить полноценную ревизию всего хозяйства на предмет эффективности и платежеспособности по обязательствам, чтобы, как выразился Коган, "подобные шоу у нас более не повторялись". Также экономист обратил внимание на то, что из 9 выпусков в обращении лишь 1 - гарантирован государством полностью, а еще 2 - имеют гарантии на тело долга.



"Момент истины для "Роснано" наступает 1 декабря, когда нужно погасить облигации на 4,5 млрд рублей", - подчеркнул Коган, задаваясь вместе с тем вопросом, что же будет с остальными выпусками, что будет с купонами по обеспеченным госгарантиями бумагами?



Собственно, так или иначе, если судить по словам Когана, то Роснано своей финансовой политикой бросило тень на другие госкомпании.



"Позвольте наивный вопрос: что это за зверь такой - не обеспеченные госгарантиями бумаги госорганизации? Это уже не госбумаги? В этих корпорациях сидят не госчиновники? А если не гос, тогда кто?" - вопрошает Коган, по мнению которого, платежеспособность государства (и его дочерних предприятий) не должна ставиться под сомнение из-за действий отдельных компаний или личностей.



Задача государства, по словам экономиста, - не бизнес вести, а создавать условия для того, чтобы частный бизнес мог идти туда, где понятны приоритеты государства. "Когда чиновники, ошибочно считая себя гуру бизнеса, начинают этим самым бизнесом командовать, - указывает Коган, - жди очередное "Роснано", вот только хватит ли госгарантий на всех".

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Деньги на открытом рынке для "Роснано" обходятся недешево, рассказывало в апреле 2019 года издание "Эксперт", комментируя планы, озвученные тогда еще главой компании Анатолием Чубайсом по поводу "последнего размещения облигаций под госгарантию в объеме 13,4 миллиарда рублей сроком обращения девять лет". Как отмечало издание, размещаемые под госгарантии облигационные займы "Роснано" привлекает под 8,5−8,9% годовых, а без госгарантии облигационные займы обходятся дороже - в районе 10,25−12,5%.



Издание обращало внимание на то, что по итогам 2018 года общий долг "Роснано" составлял 86 млрд рублей, а сумма активов компании - 185 млрд рублей. Имея такие активы, компания заработала 14,8 млрд рублей чистой прибыли от финансовых активов (аналог EBITDA). То есть укрупненно рентабельность активов (до уплаты налогов, процентов и курсовых разниц) по итогам 2018 года составляла лишь 8%. В 2017 году - 4,75%. Для любого венчурного фонда, указывалось в публикации, это неплохие показатели, однако у такого бизнеса должны быть бесплатные пассивы: когда же бизнес привлекает деньги под ставку равную или большую, чем его рентабельность, то это путь в никуда. "Роснано", напоминало издание, была создана в 2011 году - в отчетности за тот год сумма активов составляла 175 млрд рублей, а по итогам 2018 года - 185 млрд рублей. То есть рост 5,7% за восемь лет при уровне накопленной инфляции с того времени 60%.



"Стоит признать, что создать масштабный институт развития при таких ценах на деньги, как сейчас, и при уровнях рисков, сложившихся в экономике, невозможно. Остается один путь - быть небольшим локальным игроком и делать консервативные, но менее рентабельные инвестиции, что, в общем, сейчас и реализуется. "Роснано" активно продвигает на рынок идею альтернативной энергетики (ДПМ ВИЭ) за счет гарантированной платы со стороны покупателей электричества и мощности. Такие инвестиции дают 14% годовых на вложенный капитал при стопроцентных гарантиях возврата", - сообщалось в публикации журнала "Эксперт".

Заметим, рекордный рост инфляции - по большей части импортируемой инфляции, как отмечал Центробанк, - вынуждает повышать ключевую ставку, что, как говорили эксперты, повысит стоимость заемных средств. Более того, в марте этого года "Эксперт" сообщал, что рост доходности облигаций США ударил именно по развивающимся экономикам, толкая вверх стоимость кредитов во всем мире. Владельцам облигаций в развивающихся странах не остается ничего иного, как внимательно следить за резервами наличности в своих странах. Правда, как посчитали в Bloomberg, лучше всего подготовленными к нынешней ситуации оказались Россия, Южная Африка и Индонезия, создавшие значительные резервы.



"Все сводится к гибкости и резервам, - цитирует "Эксперт" слова главы отдела инвестиций в развивающихся странах лондонской компании Fim Partners Францеска Балселлса. - Для того, чтобы выстоять в финансовых бурях, необходима гибкость. Наличность и способность центробанков оказывать поддержку - это именно то, что сейчас нужно".

"Победителями из возникшей ситуации выйдут страны с успешной финансовой политикой, более низкими дефицитами бюджета и правильными объемами выпусков облигаций, - говорил специалист по гособлигациям в лондонской фирме Amundi SA Хакан Аксой. - Насколько сильной окажется финансовая политика, будет зависеть от результатов борьбы с пандемией".

Собственно, как заявил Центробанк России, системных рисков в ситуации с долгом "Роснано" он не видит. Приостановку же торгов регулятор объяснил необходимостью избежать создания почвы для инсайдерской торговли на бирже. Так-то оно так. Но, как говорится, "осадочек остался". Политика Чубайса и сейчас отбрасывает тень на госкомпании страны. Как выразился Коган, тот факт, что на новостях от "Роснано" просели котировки облигаций ГТЛК, "Аэрофлота" и других "дочек" государства, вполне логичен.



29 ноября 2021

Галина Смирнова