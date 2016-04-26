В главные заговорщики и потенциальные бандер-фюреры Украины сватают Буданова

23:25 29.11.2021 Новым президентом Украины станет 39-летний генерал-диктатор

США поставили на начальника ГУР "незалежной" Буданова



Илья Сергеев



Два человека были откровенными лидерами киевского медийного пространства всю последнюю неделю ноября. Такую долгую неделю, едва не закончившуюся обещанной большой войной.



№ 1 в списке упоминаний - конечно, Зеленский, о которого не вытер ноги только ленивый. Звучит невероятно, но в нынешнюю годовщину Революции гыдности президента майданной страны буквально выгнали с Майдана. Опозоренного, испуганного, униженно скорчившегося. Следом на него спустил своих шустеров, гордонов и прочих шавок Ринат Ахметов, первый среди укро-олигархов. Еще один могущественный дон Коломойский откровенно мечтает снять скальп с этой чернявой головы.



Совсем недавно они жарили шашлыки с Зеленским, а сегодня готовы изжарить шашлык уже из Зеленского. Знаковым аккордом стала президентская пресс-конференция 26 ноября. Комментарии национальных сетей удивительно единодушны: "Ганьба!", "Жалко и трагично…", "Он выглядел полным идиотом".



В сухом итоге практически весь самостийный народ откровенно третирует смешного хлопчика, за кого так яростно - подавляющими 73%! - проголосовал два с половиной года назад. Одни предъявляют наивные претензии за невыполненные обещания: прекратить братоубийственный конфликт на Донбассе, восстановить конституционный статус русского языка, наладить сколь-нибудь нормальные отношения с Кремлем. Другие тупо ненавидят Зеленского за то, что он никак не начнет наступление на тот же Донбасс в частности, и на Россию в целом.



Пожалуй, единственный пассаж ноябрьской "прессухи", к чему можно и нужно отнестись серьезно - анонсированный самим Владимиром Александровичем государственный переворот. Объявленный срок - начало декабря. Однако конкретные даты не важны. Общее предчувствие мятежа витает в воздухе, будоража возбужденные умы миллионов украинцев.



Хороший вопрос, кто возглавит заговорщиков. По киевским СМИ бродят имена экс-министра МВД Арсена Авакова и политического лидера Арсения Яценюка. До отставки за Аваковым стояли националистические батальоны, ему прочат "силовой блок". Тусивший в Вашингтоне и обросший густой курчавой бородой Яценюк олицетворяет гарантию прозападного вектора. Впрочем, на Западе вряд ли забыли, как этот деятель украл их же деньги, предназначенные для Великой стены на границе с Россией. Идеологами предстоящего путча называют Гордона, Шустера и Бутусова - ярого русофоба, главреда сайта Цензор. НЕТ, внесенного Роскомнадзором в реестр запрещенных.



На самом деле, серьезные источники в столице Украины сильно сомневаются в реальной перспективе вышеперечисленных кандидатур. Скорее, это отработанный материал, в лучшем случае пригодный на третьи роли. Прогноз иной: "Первую скрипку сыграет тот, о котором молчат".



Хотя трудно назвать "молчанием" ситуацию вокруг второй персоны из нынешнего медиа-топа. Речь о Кирилле Буданове - начальнике Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По большому счету, этот молодой силовик в высокой "пиночетовской" фуражке последние дни стал настоящей звездой, причем не только для украинской прессы.



О нем много говорят в России, США и Великобритании. Без всякой иронии, вполне серьезно, даже уважительно. Рыская по интернету, бильд-редакторы находят лишь одну фотографию Буданова в форме НАТОвского образца. Что вовсе не мешает редакциям бесконечно цитировать его последние заявления, сделанные изданию Military Times.



Напомним, начальник ГУР сообщил главному редактору Military Times Говарду Олтмену секретную информацию, что ВСУ впервые применила "Джавелины" на Донбассе. Отчитался гордо, не скрывая - под бурные аплодисменты соплеменников-бандерлогов. "Буданов сказал, что системы Javenlin также использовались против российских войск", - пишет американское издание. Противотанковые комплексы Соединенных Штатов, по утверждению главы ГУР, вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar "станут существенным фактором для войск ДНР и ЛНР".



Глава украинской разведки фактически первым сообщил, что Путин нападет. Мол, удары российских войск будут нанесены со стороны Донбасса и Харькова, крымская группировка пойдет на Херсон: "У России более 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля. План вторжения: авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки и высадка воздушного десанта на востоке Украины, десантные атаки в Одессе и Мариуполе плюс вторжение через соседнюю Белоруссию".



Тема надвигающейся полномасштабной российской агрессии была размножена во множестве вариантов. На волне мирового хайпа бригадный генерал Буданов лично просит у Вашингтона дополнительную военную помощь, кроме нынешних $ 60 млн. и 80 тонн боеприпасов: "Нам нужно больше. Ни у одной страны, кроме нас, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас…"



Интонации беспредельно уверенные. Самое важное, благосклонно воспринятые за океаном. Есть еще один принципиальный момент, о котором говорят меньше.



Начальник ГУРа четко и недвусмысленно указал на собственную готовность подавить любые протесты населения Украины, возмущенного резко ухудшающимся социально-экономическим положением. Дикий рост коммунальных тарифов, холод в домах, неподъемные цены на продовольствие - не имеет значения. Буданов называет все это психологическими операциями Москвы, призванными дестабилизировать обстановку в стране. Именно потому он бестрепетно утопит в крови "протесты и митинги, которые покажут, что люди настроены против власти".



Наконец-то коллективный Запад получает по-настоящему надежного украинского вождя. Больше никаких майданов и "коррупционных бизнес-сделок с путинским режимом". Без вариантов - Drang nach Osten. Подразделения ВСУ откровенно презирают Зеленского, зато боготворят генерала Буданова. Те же самые настроения царят в СБУ и Силах специальных операций.



Кандидатура будущего диктатора действительно хороша. Некоторые обсуждали нового министра обороны, убежденного наци Алексея Резникова, однако он - всего лишь 54-летний галицийский адвокат. Родился во Львове, окончил Львовский национальный университет по специальности "правоведение". Бойцы за таким не пойдут.



Совсем иной образ олицетворяет молодой Кирило Олексійович Буданов. Уроженец Киева, как бы представитель "єдиної соборної України, де схід та захід разом". Выпускник Одесского института Сухопутных войск 2007 года, после чего сразу пошел в спецназ. Войну на Донбассе начал среди первых, еще весной 2014-го. Был ранен, снова встал в строй - и участвовал в знаменитом прорыве на Крым.



Почему этот террористический рейд, случившийся пять лет назад, российская сторона упорно называет "сорванным, неудачным"? Напомним подробности трагических событий августа 2016 года. Через плавни Сиваша к приграничному городку Армянск прорываются сразу несколько диверсионно-террористических групп. Бронетехника ВСУ прикрывает их массированным огнем. В перестрелках погиб подполковник ФСБ Роман Каменев. Смертельное ранение получил наш десантник-контрактник Семен Сычев. Оба награждены посмертно. Зато весь личный состав украинских "спецов" сумел уйти, причем без потерь.



Да, на месте боестолкновений обнаружили несколько десятков магнитных и противопехотных мин, взрывчатку, гранаты, оружие спецподразделений. Позже взяли двух крымских пособников. Были выяснены планы подрыва авиабазы в Джанкое, Керченской паромной переправы и ряда важнейших коммунальных объектов республики.



Именно тогда "участник рейда на Армянск" диверсант Буданов стал полным кавалером ордена "За мужність". С тех пор дает добро на новые теракты. Например, лично санкционировал акцию меджлисовских* боевиков Асана и Азиса Ахтемовых, нынешним летом подорвавших газопровод у крымского села Перевальное. Здесь расположен крупный гарнизон и артиллерийская база Береговых войск Черноморского флота. Газовая труба, взорванная кумулятивной бомбой, вообще-то принадлежит гражданскому предприятию "Крымгазсети", но снабжает военных. Конкретное задание Ахтемовы получили от оперативной службы "Таврия" ГУР МО Украины.



Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки 5 августа 2020 года. На свою беду - впрочем, кто тогда мог предположить сегодняшние изгибы судьбы? На посту главного разведчика Буданов сменил Василия Бурбу, которого сам президент пытался обвинить в провале операции украинских спецслужб по поимке россиян из группы Вагнера. Тем не менее, оба силовика сохраняют между собой "дружеские отношения боевых побратимов".



Под занавес минувшей недели 43-летний генерал-полковник Бурба подал на Зеленского в суд - "за мерзкую ложь во время пресс-марафона".



* "Меджлис крымско-татарского народа". Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение "Меджлис крымско-татарского народа" экстремистской организацией и запретил деятельность в Росси. Источник - СвободнаяПресса

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