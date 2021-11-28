У китайских знаменитостей появился свой "моральный кодекс"

00:28 30.11.2021 Нарушивших правило ждет забвение и "цифровая смерть"



Светлана Гомзикова

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Николай Вавилов



Власти Китая всерьез взялись за популярных у молодежи знаменитостей - актеров, блогеров, певцов и других селебрити, которые пропагандируют с телеэкранов и в социальных сетях чуждые традиционному китайскому обществу ценности.



Всем им - если, конечно, они хотят оставаться успешными, - теперь придется следовать определенным правилам поведения.



"Моральный кодекс" китайских "звезд" разработало Управление киберпространства страны. Его цель - создание позитивной и здоровой Интернет-среды.



Так что, если знаменитость ведет себя вульгарно, сквернословит, выставляет напоказ богатство, уличена в безнравственном поведении или нарушении закона, ее ждет фактически "цифровая смерть" и забвение. На телевидение такую "звезду" больше не пригласят, и все аккаунты в соцсетях заблокируют.



А чтобы понимать, к чему своих поклонников призывает тот или иной кумир, сотрудники ведомства будут следить не только за личными страницами наиболее известных и влияющих на мнение общества людей, но и за контентом их фан-клубов с Сети. Нарушителей предполагается вносить в черный список, который будет регулярно обновляться.



И, как сообщает BBC, на этой недели Китайская ассоциация исполнительских видов искусств уже опубликовала "реестр" из 88 человек, которым запретили вести прямые трансляции за "неэтичное поведение". Подробности неизвестны. Но отмечается, что официальной причиной таких мер стала череда скандалов со знаменитостями, связанных с уклонением от уплаты налогов и сексуальными домогательствами.



Так, СМИ, например, писали, что популярная китайская актриса Чжэн Шуан была оштрафована на 46 млн. долларов за "уклонение от уплаты налогов", ей запретили пользоваться социальными сетями и появляться на телевидении. Не менее жесткое наказание постигло и ее коллегу по цеху Чжо Вэй. После череды скандалов страницы актрисы в соцсетях заблокировали, а на видеоплатформах исчезли все фильмы, в которых она снималась.



При этом ограничение, касающееся поведения в интернете и публичных высказываний деятелей шоу-бизнеса, не единственное в Китае.



Ранее Государственное управление радио и телевидения КНР рекомендовало вещательным компаниям строго контролировать выбор актеров на различные шоу, их манеру выступать, костюмы и макияж, решительно пресекая появление "женоподобных мужчин" и другие отклонения от эстетических норм. Не приветствуется также в таких шоу обсуждать состояние людей, факты личной жизни слухи и прочее.



Почему традиционные ценности в Китае вдруг оказались под угрозой?



Этот вопрос "СП" адресовала политологу-китаисту, автору книги "Китайская власть" Николаю Вавилову:



- Если мы говорим о цифровом забвении и о попытке применения репрессивных мер в отношении информационной среды, то будем объективными. Такие меры, куда более жестко, без объяснений, практикуют западные СМИ и цифровые площадки. Такие, как "Фейсбук", "Инстаграм" и "Ютюб", прежде всего.



То есть, это объективная картина в мире. И Китай в этом деле далеко не пионер. Он просто с сильным отставанием от западных площадок решил такие меры применять в отношении представителей индустрии развлечений. Поскольку именно они чаще всего являются кумирами и непререкаемыми авторитетами у молодежи.



У нас вообще существует стереотип относительно того, что сейчас происходит в Китае. Причем, как любой стереотип, он парадоксальный и на 180 градусов отличается от реальности.



Например, об английской королеве говорят, что она царствует, но не правит - что совершенно не соответствует действительности.



В отношении Коммунистической партии Китая (КПК) применяют другое клише, которое навязывалось десятилетиями пропагандой западной прессой. И сводится к тому, что компартия якобы контролирует любой вдох и выдох каждого китайского гражданина последнюю четверть века.



"СП": - Это не так?



- На самом деле, точно так же как в Советском Союзе, в Китае произошла либеральная революция. После событий на площади Тяньаньмэнь к власти пришли абсолютно западно-ориентированные люди, встроившие Китай в западный рынок. И страна де-факто, до прихода Си Цзиньпина, была фактически зоной, где международные (в первую очередь, американские) корпорации действовали, как у себя дома. Идеология Коммунистической партии практически растворилась к моменту прихода к власти товарища Си.



То есть, при генеральном секретаре Ху Цзиньтао - выходце из китайского комсомола, длительная история которого была связана с Демократической партией США, компартии фактически не было видно. Не было ни слоганов коммунистических на улицах, ни присутствия коммунистических ячеек в каких-то крупных мероприятиях. Страна размывалась.



Собственно, и блогеров никак не ограничивали, даже тех, кто проявлял активную антигосударственную и антиобщественную позицию. То есть, они, конечно, не нарушали откровенно правовые нормы, к свержению власти не призывали… и т. д., но то, что происходило реально последние два десятилетия в Китае, это можно назвать тотальной вестернизацией.



Мы представляли себе, что Китай - полностью коммунистическая страна, вроде Кубы или Вьетнама. На самом деле, там все это время проводилась политика масштабной тотальной вестернизации. И свои культурные идеалы страна практически утратила за эти годы.



"СП": - Поэтому власти КНР прибегают сейчас к таким жестким мерам?



- Тому, что происходит, я вижу только одно объяснение: Китай возвращает себе идеалы - традиционные и консервативные ценности, ранее присущие обычному китайскому обществу.



Но надо понимать, что между сторонниками собственного пути, китайского, суверенного и проамериканскими группами очень острая идеологическая борьба. Она происходит на линии патриотического воспитания.



Приверженцы западного вектора и глобализации пытаются отстаивать свои позиции на уровне идеологии. Новые борцы за суверенитет, за собственный путь Китая стремятся вернуть консервативные ценности. И эта борьба усиливается по мере противостояния с США. Но Штаты стремительно теряют свои позиции в пропаганде собственных ценностей. Тем не менее, можно сказать, что новая Компартия Китая, по большому счету, появилась только после прихода к власти Си Цзиньпина. Появились коммунистические лозунги. Вот сейчас начнут изучать идеи товарища Си в школах и университетах, что, как считается, должно помочь привить подрастающему поколению любовь к стране и партии.



Но это не суперконцентрация власти КПК, как нам пытаются представить западные СМИ, а просто партия возвращается к какому-то минимальному руководству идеологией, блогосферой… и т. д.



"СП": - Неужели влияние Запада настолько проникло в Поднебесную?



- Во всяком случае, китайские парни и девушки стали красить волосы в синий или розовый цвет лет на десять раньше, чем молодые люди в России. Кей-поп культура, размывание гендера, разрушение семьи (количество разводов растет в Китае) - это все было два десятилетия на марше.



И то, что сейчас делает Си Цзиньпин, это просто возвращение к истокам - традиционным ценностям.



Реально в китайском интернете процветают не самые хорошие проявления блогерской культуры. Вестернизация приводит к попытке кощунствовать в отношении революционного прошлого страны. Навязыванию голливудских ценностей. Ведь китайские боевики, они были либо про императорское прошлое, либо про то, что на Западе все хорошо.



Теперь снимают о борьбе в Корее против американцев. Но это стало возвращаться только сейчас в китайскую идеологию.



"СП": - Если чуждая идеология уже проникла в общество, насколько сильным может быть сопротивление новому вектору, который проводит Компартия Китая?



- Мне кажется, страна приближается к такому напряжению внутреннего общественного противоречия, которое было при культурной революции.



В 1967 году, как известно, она формально стартовала, но реально эти события вызревали с 62 года - после экономических проблем. И вот, спустя шесть десятилетий, Китай вновь на острие этой внутрисоциальной борьбы.



Внутрисоциальной конфликт (сломом мировоззрения, я бы так это назвал), в конечном счете, может привести к тому, что компартии придется совершить сильный крен в сторону идеологии национализма.



По большому счету, у Китая назревает ситуация (ни сейчас, ни завтра, но в течение ближайших нескольких лет), когда власть будет стоять перед выбором: или открытые протесты - экономические, социальные, мировоззренческие, идеологические. Либо усиление националистической пропаганды.



Мы это видим уже сейчас. Не случайно Си Цзиньпин называл "великое возрождение нации" главной мечтой китайского народа. Источник - СвободнаяПресса

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