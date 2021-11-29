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Ласковая туркменская русофобия, - Андрей Уваров
00:32 30.11.2021

АНДРЕЙ УВАРОВ | 29.11.2021

Русский язык в Туркменистане не имеет охраняемого законом статуса

О реальном положении с русским языком в Туркмении практически ничего не известно, как, собственно, и о реальном положении всей этой центральноазиатской страны.

После "туркменизации 90-х" и русского исхода "великий и могучий" покинул страну, прихватив с собой тамошнюю образованность. Местные вузы существенно ограничили прием абитуриентов нетуркменского происхождения. В 1993 году Туркменистан перешел на латиницу, отсекая от себя еще один артефакт русскоязычной эпохи – кириллицу, что тоже отразилось на образовании, в котором в 90-е доминировал турецкий язык.

Русский стал возвращаться относительно недавно. Известно, что в школах наряду с туркменским, китайским, японским и английским изучается и русский язык, а зимой 2002 года в Ашхабаде была открыта "совместная российско-туркменская общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина" (A.S.Puşkin adyndaky türkmen-rus mekdebi).

В 2009 году во время визита в Туркмению президента России Дмитрия Медведева было открыто новое здание школы на престижном проспекте Гарашсылык.

Президент Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедов и Дмитрий Медведев на церемонии открытия нового здания туркмено-российской школы в Ашхабаде. Фото: kremlin.ru

Президенты Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедов и Дмитрий Медведев на церемонии открытия нового здания туркменско-российской школы в Ашхабаде. Фото: kremlin.ru

Школа, построенная "Газпромом", считается элитной, а большую половину ее учеников составляют дети граждан Российской Федерации и представителей дипломатических миссий из стран СНГ. На базе школы проводятся дни русского языка, дни Пушкина, в которых участвовал даже почетный старейшина Туркменистана Жириновский.

Российско-туркменская общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина

Российско-туркменская общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина

Кстати, ашхабадский театр им. Пушкина был разрушен в 2004 году по распоряжению туркменбаши Сапармурата Ниязова. Потом, после вмешательства Путина, театр решили вернуть, передав ему старое здание клуба Шелкомотальной фабрики им. 8 Марта на окраине Ашхабада.

До 20 тыс. студентов-туркменов выезжают на учебу в вузы России, Белоруссии, Казахстана, для чего русский необходим. В самом Туркменистане, по непроверенным данным, русский язык преподают в трех вузах: Туркменском государственном университете имени Махтымкули, Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди и Туркменском государственном институте мировых языков имени Довлетмаммеда Азади.

Кстати, частное занятие преподавателя русского языка в Ашхабаде стоит 60 новых манатов (1300 рублей), хорошие преподаватели в цене, и они есть. Например, в 2018 году учитель русского языка средней школы №2 города Дашогуз Дженнет Мятиева стала победителем ежегодного XVIII Международного Пушкинского конкурса в России.

Дженнет Мятиева

Дженнет Мятиева

Как пишут в соцсетях, русская школа и русские классы в туркменских школах (это якобы до 50 учебных заведений) чрезвычайно популярны. И туда даже устраивают "по большому блату", потому что там "образование настоящее".

Именно такая "образовательная коррупция" стала поводом к массовым проверкам "русских классов" и их закрытию перед началом 2020 учебного года. Тогда объявление о закрытии русских классов и об увольнении директора школы Бяшима Гаитназарова привело к стихийному протесту родителей и учеников русского отделения 64-й школы. Потом якобы были сняты с должностей директора столичных 15-й и 27-й школ.

Русские классы были частично закрыты в Лебапском велаяте, Туркменабаде. Причем прозападное признанное в России иноагентом радио "Азатлык" заявило, что вопрос ликвидации русских классов до 2030 года рассматривается на уровне правительства, что вызвало комментарии и ноту российского МИД РФ "с просьбой прояснить ситуацию в целях восстановления русскоязычных классов, что отвечало бы положениям Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года, предусматривающего поощрение изучения русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации". Посольство России в Туркменистане выразило сожаление о закрытии русскоязычных отделений в школах.

Как говорили в Ашхабаде, такой же прессинг ранее испытали школы, где изучали турецкий, казахский, узбекский языки. Осенью 2020 года стали известны факты, когда в Туркменабаде и этрапах (районах) Чарджоу и Фарап чиновники стали требовать от членов туркменских семей, разговаривающих между собой на русском, говорить по-туркменски. В случае отказа грозили неприятностями.

Тогда взрыв русофобии связывали с реакцией Гурбангулы Бердымухамедова, который якобы был в ярости после инцидента в аэропорту Ашхабада, когда покидавшие страну туркмены после прохождения контроля и посадки в самолет демонстративно порвали свои туркменские паспорта.

А недавно появилась информация о том, что в некоторых детских садах Туркменистана (детсад № 1 в Фарапском этрапе Лебапского велаята, два детсада в Дяневском и Дарганатинском этрапах) детям запретили показывать мультфильмы на русском языке, а воспитателей, которые показывали эти мультфильмы, уволили.

Власти Туркменистана не объясняют причин запрета на показ мультфильмов на русском языке в детских садах.

Пишут также, что в школах проведены инспекции, после которых школьникам не рекомендовано использовать тетради с надписями на русском языке.

Кроме того, по информации признанного в России иноагентом радио "Азатлык"**, ведутся разговоры об ограничении транслирования на Туркменистан российских телеканалов, невзирая на их бешеную популярность у граждан. А на вокзалах, в аэропортах, в транспорте удаляются объявления и инструкции на русском языке.

Подтверждением всплеска русофобской кампании стала информация о новом законе Туркменистана "О почтовой связи", принятом 13 ноября 2021 года. В статье 26 "Использование языков в деятельности операторов" говорится: "Почтовые адреса отправителя и получателя почтовых отправлений, пересылаемых в пределах Туркменистана, должны оформляться на государственном языке, а за пределы Туркменистана – на языке страны назначения или языке, установленном актами Всемирного почтового союза". И там же: "Информационные, справочные и иные сведения, касающиеся деятельности операторов, а также образцы документов размещаются на государственном языке в местах, доступных для пользователей".

Ранее предоставление услуг почты в Туркменистане регулировалось общим законом "О связи" от 2010 года. Какие языки используются при почтовых отправлениях, в этом документе не говорилось, как и в ранее действовавшем законе 1996 года. И конверты, подписанные на русском языке, без проблем доходили до адресатов.

Раньше не возникало также никаких проблем с отправлением телеграмм на русском языке. Сохранится ли эта возможность теперь, неизвестно. В новом законе телеграммы не упоминаются.

Чем закончатся туркменские опыты русофобии, неясно. Русский язык в Туркменистане не имеет охраняемого законом статуса. И в этом парадокс: де-юре русского языка нет, де-факто он чрезвычайно популярен и необходим. Потому русофобия в Туркмении умеренная, выборочная.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638221520
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