Выборы в Киргизии перевели на ручной режим, - "Къ"

00:41 30.11.2021

29.11.2021,



Президент республики потребовал пересчета бюллетеней



В Киргизии подвели предварительные итоги воскресных парламентских выборов. Пятипроцентный барьер преодолели шесть партий. Явка оказалась рекордно низкой - около 34%. При этом в Бишкеке в двух одномандатных округах больше всего голосов набрала графа "против всех". Пять проигравших партий отказались признавать выборы легитимными из-за якобы допущенных фальсификаций при электронном подсчете голосов. В итоге ЦИК начал пересчитывать бюллетени вручную.



Главным возмутителем спокойствия в Киргизии в этот раз стал ЦИК, опубликовавший первые данные с ошибкой. По первоначальной информации, в парламент проходило десять партий, в совокупности якобы набравших больше 150% голосов. Председатель ЦИКа Нуржан Шайлдабекова пояснила, что произошел технический сбой, причем только в системе отображения данных, но не в системе подсчета. Согласно исправленным данным после подсчета 96% голосов, в парламент проходят партии "Ата Журт Кыргызстан" ("Моя родина - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Верю"), "Ынтымак" ("Дружба"), "Альянс", "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") и "Ыйман нуру" ("Луч веры").



Президент Киргизии Садыр Жапаров пообещал, что виновных в сбое привлекут к ответственности.



"Пересчитайте вручную. До тех пор, пока все они (бюллетени.- "Ъ") не будут полностью пересчитаны и партии, высказывающие недовольство, не будут удовлетворены, избирательные бюллетени нельзя перемещать. Если будет выявлена фальсификация со стороны ЦИКа, то всех сотрудников ведомства привлекут к ответственности. Они ответят головой. Так же, как власти не вмешивались в избирательный процесс, никто не вмешивался и в работу самого ЦИКа. Если произошло вмешательство, то его члены должны четко указать, кто это сделал",- написал на своей странице в Facebook Садыр Жапаров.



В итоге ЦИК уже начал ручной подсчет бюллетеней. В итоге комиссия распределит 88 мандатов между шестью партиями и кандидатами, выигравшими в одномандатных округах. Кроме того, в двух столичных округах будут назначены перевыборы, так как там большинство избирателей выбрало графу "против всех".



Ни одна из парламентских партий, последние десять лет определявших внутреннюю и внешнюю политику Киргизии, не смогла попасть в парламент нового состава.



Четыре партии - "Республика", "Кыргызстан", "Бир Бол" и "Онугуу прогресс" - вообще отказались от участия в гонке, а "Ата-Мекен" и "Социал-демократы" (бывшая СДПК) даже на двоих не смогли получить необходимые для попадания в парламент 5%. "Почти все так называемые старые партии в Киргизии всегда представляли из себя некий одноразовый предвыборный проект. Фиксированного членства до сих пор нет ни в одной политорганизации. Многие политики успели за короткое время сменить три-четыре партии, а некоторые из них на момент выборов и вовсе числились членами и создателями других организаций. Естественно, никакой партийной работы между избирательными кампаниями эти перебежчики не вели, поэтому их исход с политической арены закономерен",- заявил "Ъ" руководитель киргизского аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов.



Главный сюрприз преподнесла партия "Ыйман нуру" ("Луч веры"), представляющая интересы верующих. Мусульманская партия уверенно преодолела избирательный барьер, опередив более раскрученные и известные политические бренды. Не все эксперты ждали в новом составе парламента и "Альянс" - сборную политиков из "старых партий" "Бир бол", "Республика" и в прошлом правящей Социал-демократической партии Кыргызстана.



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Не растеряла свой электорат и оппозиционная всем властям партия "Бутун Кыргызстан". Во времена президентских правлений Алмазбека Атамбаева (ожидает суда в СИЗО ГКНБ) и Сооронбая Жээнбекова эта партия всегда останавливалась в шаге от преодоления предвыборного барьера. Ее лидер Адахан Мадумаров обвинял тогда власти в применении против его партии административного ресурса. Будут ли эти три партии поддерживать курс действующей власти - пока вопрос открытый.



Результаты выборов снимают с повестки дня другой ключевой вопрос для власти. "Мало кто сомневался, что лидерами предвыборной гонки станут партии, поддерживающие президента и правительство,- "Ата Журт Кыргызстан", "Ишеним" и "Ынтымак". Возможно, к ним присоединятся и многие кандидаты, выигравшие в одномандатных округах. В этом случае парламентская коалиция, поддерживающая действующего президента, будет иметь как минимум большинство голосов",- заявил "Ъ" сопредседатель регионального клуба экспертов "Пикир" ("Мнение") Игорь Шестаков.



Главным вопросом остается легитимация итогов голосования. Несколько проигравших партий уже совместно потребовали немедленной отставки кабинета министров и проведения честных перевыборов.



На этом фоне власти отрапортовали о готовности к обеспечению общественной безопасности. Как сообщил в воскресенье секретарь Совбеза страны Марат Иманкулов, оперативная ситуация в Киргизии находится под контролем правоохранителей, и поводов для беспокойства нет. Он заверил, что будут пресечены все попытки противоправных действий.



Напомним, накануне голосования пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии объявила о задержании более 15 "активных членов группы", планировавшей "дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти".



Кабай Карабеков, Бишкек