 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран усложнил снятие санкций своими же высокими требованиями, - "НГ"
00:42 30.11.2021

Седьмой раунд переговоров по восстановлению "ядерной сделки" может стать не последним
Данила Моисеев

Успешное развитие ядерной программы мешает облегчить Ирану экономическое положение.
В Вене в понедельник начался очередной, седьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – "ядерной сделки". Прогнозы по нему пока не выглядят оптимистичными: иранцы в развитии ядерной программы ушли далеко вперед по сравнению с 2015 годом и пока демонстративно предъявили Вашингтону практически невыполнимые условия для заключения новой сделки. Терять столь амбициозные позиции и достижения Тегерану не хочется. Ко всему прочему Иран не пустил инспекторов МАГАТЭ на объект в Карадже. США понимают слабость иранской экономики и спешить идти навстречу скорее всего не будут.
В переговорах принимают участие Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция – пять стран-подписантов СВПД. Их главная задача – убедить представителей Ирана, присутствующих в переговорах очно, и США, участвующих заочно, прийти к определенным компромиссам. Председательствовать на заседании будет заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

"Россия вступает в переговоры с надеждой и ожиданием, что эта работа станет успешной и будет финализирована в разумные сроки. Мы не хотим тратить время впустую", – заявил глава российской делегации постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Однако в нынешних условиях эксперты не прогнозируют скорого возвращения к "ядерной сделке". Седьмой раунд не будет скоротечным, и возможно, потребуется и новый раунд. Смена власти в США после возобновления антииранских санкций Дональдом Трампом в 2018 году против ожиданий к быстрому прорыву на переговорах не привела, несмотря на то что нынешний президент США Джозеф Байден – убежденный сторонник "ядерной сделки". Собственно, она заключалась в 2015 году при его деятельном участии (в то время он занимал пост вице-президента США). Именно победа Байдена на выборах могла стать поворотным моментом в переговорах, однако, как и в большинстве остальных направлений, его линия напоминает линию предшественника. Белый дом требует от Ирана уступок, а тот на них не идет.

Байдена в какой-то степени можно понять. Позиция Тегерана после ряда обострений отношений с Западом и победы на президентских выборах Ибрахима Раиси ужесточилась. Ранее предполагалось, что переговоры затягиваются для того, чтобы сделку завершил не более либерально настроенный Хасан Рухани, а Раиси, который, если верить слухам, даже метит на место самого аятоллы Али Хаменеи.

Однако сейчас Тегеран как будто специально ставит невыполнимые условия для Соединенных Штатов. К тому же на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вернулся ни с чем после визита в Иран, не сумев уговорить иранцев пойти на уступки.

"Иран настаивает на том, чтобы переговоры шли лишь о снятии всех санкций, в том числе не связанных с ядерной программой, причем единовременном и полном, с созданием специального органа осуществляющего контроль. А ведь первые санкции против страны были введены еще в начале 1980-х годов. Также Тегеран хочет, чтобы Вашингтон признал свою ответственность за развал СВПД и гарантировал снятие санкций даже после возможной смены власти в США. К тому же Иран хочет возмещения ущерба, который он оценивает в 1 трлн долл.", – сказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

В разговоре с "НГ" эксперт подчеркнул, что обеим сторонам первый шаг делать не хочется, но своими требованиями, причем широко освещаемыми, Тегеран, по сути, снизил для себя пространство для маневра. Ведь для компромисса с таких радикальных позиций придется делать огромные уступки, что может негативно сказаться на популярности Раиси и при определенных обстоятельствах поставит крест на его личных амбициозных планах.

"Козырь Тегерана – ядерная программа. Ее развитие с 2015 года сделало резкий скачок. Иранцы поменяли центрифуги и имеют около 120 кг урана, обогащенного до 20%, и 20 кг урана, обогащенного до 60%. Эксперты-ядерщики отмечают, что с 60 до 90% обогатить уран уже не так сложно. А 90% обогащения – это уже потенциал для создания ядерного боеприпаса. А я напомню, что по СВПД уровень обогащения не должен был превышать 3,6%", – поясняет Сажин.

Вместе с тем фактом остается и то, что экономика Ирана в упадке. 30 млн жителей страны живут за чертой бедности, в бюджете крупный дефицит, а годовая инфляция достигает 60%, подчеркивает эксперт. Поэтому торопиться Байден не будет. Позиция США остается сильной, а неуступчивость сторон пока заставляет пессимистично смотреть на итоги очередного раунда переговоров.

29.11.21

Источник - ng.ru
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