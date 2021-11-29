Алишер Усманов в 3 раз переизбран главой Международной федерации фехтования

08:30 30.11.2021

Алишер Усманов в третий раз переизбран на пост президента Международной федерации фехтования. Он возглавил организацию в 2008 году и переизбирался в 2012 и 2016 годах.

27 ноября 2021, 21:50 Спорт

Российский предприниматель, основатель USM Holdings Алишер Усманов вновь избран на пост президента Международной федерации фехтования (FIE), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.



Выборы главы федерации на новый цикл состоялись 27 ноября в Лозанне (Швейцария). Конгресс должен был состояться год назад, но его отложили из-за пандемии коронавируса. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру Алишера Усманова, который является президентом FIE с 2008 года. Он переизбирался на этот пост в 2012 и 2016 годах.



По итогам выборов в состав подразделений федерации вошли два представителя Узбекистана. Генеральный секретарь Федерации фехтования Узбекистана Гульнара Саидова включена в комитет по пропаганде, а Аида Хасанова, работавшая рефери на Олимпиаде в Токио, стала членом судейского комитета.



На конгрессе также была показана презентация Ташкента как кандидата на проведение в 2023 году чемпионата мира по фехтованию. Презентацию провели председатель НОК Узбекистана Рустам Шаабдурахманов и глава Федерации фехтования страны Гульнара Саидова. Однако мировое первенство решено провести в Милане.