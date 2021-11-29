Новый штамм COVID-19: в Казахстане вводятся ограничения

09:47 30.11.2021

Павел Михеев



С 3 декабря в Казахстане вводят новые ограничения из-за угрозы нового штамма коронавирусной инфекции, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом на заседании правительства сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.



Межведомственной комиссией было принято следующее решение:



ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга;



ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные вариантом "омикрон-штамма". На сегодняшний день это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада;



лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные "омикрон-штаммом", независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней;



учитывая пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случая коронавируса, вызванного "омикрон-штаммом", у прибывшего из Египта лица, необходимо приостановить авиасообщение с Египтом;



продолжить секвенирование штаммов коронавирусной инфекции, циркулирующих в Казахстане.



Напомним, 26 ноября стало известно, что в Южно-Африканской Республике обнаружена новая мутация коронавируса под названием B.1.1.529, в связи с чем ВОЗ созвала экстренное совещание.



Позднее новому штамму COVID-19 из ЮАР дали имя - он официально назван греческой буквой "омикрон".



Также 29 ноября Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом.



Президент отметил, что "мир переживает сложные времена".



Сейчас обнаружен новый штамм коронавируса – "омикрон". Нам нужно держаться вместе в борьбе с коронавирусом.

Касым-Жомарт Токаев



Тамила Языкова