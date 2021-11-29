"Узбекнефтегаз" не в состоянии выплатить з/плату футболерам своего ФК "Бунедкера"

10:26 30.11.2021

ФК "Бунедкор" задержал выдачу зарплаты почти 400 сотрудникам

В октябре столичный футбольный клуб "Бунедкор" задержал выдачу зарплаты почти 400 сотрудникам клуба. Спонсор команды, компания "Узбекнефтегаз", начала работу по выделению средств для погашения задолженности.



Футбольный клуб "Бунедкор" задержал выплату сотрудникам заработной платы за октябрь. По итогам проверки, проведенной Государственной инспекцией труда Ташкента, установлено, что клуб задолжал 393 работникам 1,5 млрд сумов.



В настоящее время компания "Узбекнефтегаз", являющаяся генеральным спонсором столичной команды, уже занимается вопросом выделения необходимых средств для погашения задолженности.



Генеральному директору клуба Улугбеку Мирзаеву инспекция выдала письменное указание принять меры по организации выплат и недопущению в будущем задержек, говорится в сообщении.