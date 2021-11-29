Хомячок разбушевался... Саакашвили обвинил Путина в очередном антигрузинском заговоре

10:33 30.11.2021

Витязь в игровой шкуре

Михаил Саакашвили покинул судебный процесс, обвинив во всем Владимира Путина



Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что больше не будет участвовать в заседаниях Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, куда он раньше так рвался. Но прежде чем покинуть зал суда, господин Саакашвили рассказал увлекательную историю о том, как с помощью президента Белоруссии Александра Лукашенко раскрыл "антигрузинский заговор" Москвы, которая, по его словам, и стояла за тогдашними выступлениями оппозиции. Ни в Минске, ни в Москве эти откровения пока не прокомментировали.



"Я покидаю зал по собственному желанию. То, что здесь происходит, это комедия, и я не хочу в ней участвовать",- заявил Михаил Саакашвили, подводя итог полуторачасовому выступлению на первом судебном процессе со своим участием. Дело "О превышении служебных полномочий главой государства" в форме разгона митинга оппозиции у здания парламента 7 ноября 2007 года и устроенном в тот же день погроме в телекомпании Imedi, принадлежавшей Бадри Патаркацишвили,- одно из трех, по которым бывшему главе государства еще не вынесен приговор. По двум другим -- о "незаконном помиловании" высокопоставленных полицейских, осужденных за похищение банкира Сандро Гиргвлиани, и организации избиения бизнесмена Валерия Гелашвили -- экс-президент заочно приговорен соответственно к трем и шести годам лишения свободы.



Власти явно опасались, что сторонники Михаила Саакашвили могут попытаться освободить его во время конвоирования в Тбилисский городской суд из военного госпиталя города Гори. Поэтому здание суда в столичном районе Дигоми с утра окружили сотни полицейских. Тем не менее без стычек все же не обошлось: когда наиболее активные единомышленники и однопартийцы господина Саакашвили попытались перелезть через ограждение и проникнуть во двор суда, полиция применила перцовый газ, а затем задержала 15 человек, которые были обвинены в административном правонарушении. В числе задержанных оказался и бывший тбилисский мэр Гиги Угулава.



Из-за столкновений возле здания суда заседание началось на час позже запланированного. Михаил Саакашвили, державший "смертельную голодовку" с 1 октября, выглядел исхудавшим, но говорил, как обычно, страстно, пользуясь редкой возможностью напрямую обратиться к нации.



Рассказывая о событиях ноября 2007 года, Михаил Саакашвили попытался доказать, что за выступлениями оппозиции якобы стояла Россия, надеявшаяся сбросить законную власть в Грузии. Господин Саакашвили сослался на свои тогдашние разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, по утверждению экс-президента Грузии, рассказывал ему: российский лидер Владимир Путин сделал ставку на известного российско-грузинского бизнесмена и ближайшего партнера Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили.



По словам Михаила Саакашвили, Владимир Путин говорил белорусскому лидеру, что новым президентом Грузии вскоре станет именно господин Патаркацишвили.



Этот разговор между руководителями РФ и Белоруссии якобы состоялся вскоре после того, как "три генерала ФСБ выехали в Минск и встретились там с Патаркацишвили", подговаривая того устроить в Тбилиси государственный переворот. Об этой встрече, если верить Михаилу Саакашвили, он также узнал от Александра Лукашенко. "Это было в начале сентября 2007 года,- уточнил подсудимый,- а в ноябре Патаркацишвили выступил на большом митинге в Тбилиси. Вскоре митинги приняли опасный характер, и МВД было вынуждено применить силу". Впрочем, Михаил Саакашвили не преминул заметить, что разгоном митинга руководил не он, а тогдашний глава МВД Вано Мерабишвили, недавно перебравшийся на ПМЖ в Киев.



При этом, рассказывая о роли Александра Лукашенко в раскрытии "антигрузинского заговора" Москвы, Михаил Саакашвили никак не объяснил, по какой причине президент Белоруссии был с ним настолько откровенен, что сообщал о секретных операциях ФСБ, санкционированных Кремлем. Ни власти Белоруссии, ни руководство РФ по состоянию на вечер понедельника эти откровения не прокомментировали.



Напомним, что вскоре после разгона митинга на проспекте Руставели и разгрома спецназом МВД телекомпании Imedi против Бадри Патаркацишвили, успевшего выехать в Лондон, Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело за попытку государственного переворота. А в феврале 2008 года бизнесмен скоропостижно скончался от сердечного приступа в своем лондонском особняке.



Впрочем, по утверждению Михаила Саакашвили, "Путин не отказался от своих зловещих антигрузинских планов" и попытался вновь его свергнуть.



На этот раз в августе 2008 года, когда "российская армия вторглась в Грузию и шла на Тбилиси", а президент РФ "мечтал водрузить российский флаг над грузинской столицей". Но "танки так и не дошли до Тбилиси", поскольку президент Грузии, по утверждению самого Михаила Саакашвили, "не внял совету американских друзей немедленно эвакуироваться" на одну из военных баз США в соседней стране, хотя Пентагон "уже был готов отправить вертолеты" для эвакуации грузинского лидера.













Перейдя к другим своим заслугам перед нацией, бывший президент без излишней скромности заявил: грузинское государство создано именно им. Но он "допустил большую ошибку, не построив независимую судебную систему", и сейчас "сам оказался ее жертвой", за что приносит извинения "всем пострадавшим от несправедливых судебных решений".



Михаил Саакашвили произнес несколько фраз по-украински, описывая, как его избивали во время перевода в глданскую тюрьму, а когда прокурор в недоумении воскликнул, что не знает этого языка, экс-президент, напомнив о своем украинском гражданстве, бросил в ответ: "Вы были обязаны обеспечить присутствие переводчика с украинского на грузинский".



Он признался в "огромной любви" к Украине, но сказал, что Грузию, где родился и вырос, "любит как сумасшедший". В качестве доказательства Михаил Саакашвили подчеркнул, что занимал в Киеве престижную должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ в администрации президента Михаила Зеленского, его кабинет находился "над кабинетом" главы украинского государства, он получал "хороший оклад", читал лекции по всему миру за отличные гонорары, владел комфортабельным домом под Киевом, но во имя исторической родины бросил все, "пошел на смертельный риск" и вернулся с Украины на пароме, спрятавшись в контейнере с молочными продуктами, поскольку все эти годы ему "постоянно снился Батуми и все время снилась Абхазия, а также тбилисский дом на улице Пекина".



Следующее судебное заседание по делу 7 ноября и телекомпании Imedi состоится 23 декабря. Но, скорее всего, без подсудимого. А уже 2 декабря в том же здании откроются слушания еще по одному делу против Михаила Саакашвили - за растрату государственных средств. Прокуратура утверждает, что бывший президент тратил крупные суммы из секретного фонда Службы государственной охраны на элитный отдых по всему миру, инъекции препарата ботокс и так далее.



На продолжении судебных слушаний по делу 7 ноября экс-президент Грузии присутствовать отказался.



Но пока неясно, согласится ли он присутствовать на процессе о растрате 9 млн лари ($3 млн). Также неизвестно, когда прокуратура и суд назначат первый процесс по пятому уголовному делу против экс-президента Саакашвили - о незаконном переходе государственной границы Грузии 29 сентября, за несколько дней до муниципальных выборов.



Георгий Двали, Тбилиси