Дело "Азизи домсоз". Известного тадж-девелопера посадили на 30 лет. За трафик афганского героина в Европу

10:39 30.11.2021

"Азизи домсоз" приговорен к 30 годам заключения, а его подельники получили от 19 до 28 лет

29 ноября



Мазхаб Джума, Asia-Plus



Суд признал их виновными в незаконном обороте полтонны наркотиков.



Суд приговорил Азизулло Абдуллоева, главу домостроительной компании в Таджикистане, также известного, как "Азизи домсоз", к 30 годам, а его сообщников - к 19 до 28 лет лишения свободы. Об этом "Азия-Плюс" сообщил адвокат одного из осужденных.



По сообщению источника, приговор был объявлен Верховным судом 25 ноября. Согласно приговору, имущество Азизулло Абдуллоева, включая построенные им здания и его дома, конфискованы.



По словам адвоката, другие подельники Азизулло – Азамат Тулаганов, Сиевуш Содиков и Бурон Самадов были приговорены к 28 годам заключениия, Мурод Худжаев - к 25 годам, а Сорбон Сабзкадамов - к 19 годам лишения свободы.



Две недели назад прокурор Хусейн Акрамов потребовал для обвиняемых по делу контрабанды почти полтонны наркотиков, в том числе для Азизулло Абдуллоева, от 20 до 30 лет лишения свободы.



Радио Озоди со слов близких Азизулло Абдуллоева пишет, что они недовольны приговором суда и обжалуют его в кассационной инстанции.



"Судья вынес безжалостный приговор, конфисковав все имущество. Девятерым детям Азизулл ничего не оставили", - сказали они.



Власти обвиняли Азизулло Абдуллоева и его сообщников - Сорбона Сабзкадамова, Бурона Самадова, Мурода Худжаева и Азамата Тулаганова в контрабанде наркотических веществ из Афганистана в Таджикистан и далее в страны СНГ и Европу.



В октябре нынешнего года пресс-центр Управления МВД РТ в городе Душанбе сообщил о задержании организованной преступной группировки в столице, у которой изъято почти 500 кг наркотиков на общую сумму около 6 млн долларов.



Кроме того, у них также были изъяты шесть дорогих иномарок общей стоимостью 1 млн. 784 тыс. сомони, а также дома, квартиры и дачи общей стоимостью свыше 50 миллионов сомони.



В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям 200 (незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере), 289 (контрабанда) и 262 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Таджикистана.



Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20211129/azizi-domsoz-prigovoren-k-30-a-ego-podelniki-poluchili-ot-19-do-28-let