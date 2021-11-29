В Киргизии президент почему-то голосует за "зэков", - И.Джорбенадзе

10:48 30.11.2021 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Парламентские выборы в КР больше походили на шоу, чем на серьезный политический процесс, определяющий лучшее будущее страны.



Глава государства кинул в урну бюллетень и улетел в Ашхабад.



В Киргизии в воскресенье состоялись парламентские выборы, прошедшие по новой избирательной системе: 54 кандидатов выбрали по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам. До этого в парламент республики баллотировались только от партий. Еще одно новшество - одна партия не может быть представлена более 27 депутатами. Введена также так называемая "женская квота", то есть каждый четвертый мандат предназначен для представительницы прекрасного пола.



Итак, наибольшее количество голосов по партийным спискам получают три откровенно провластные партии: "Ата-Журт Кыргызстан" - 16,86%; "Ишеним" - 13, 46%, "Ынтымак", - 10,78%. Все они обладают мощными кадровыми и финансовыми ресурсами и не менее мощными покровителями. Вторая и третья - "под президентом" КР Садыром Жапаровым, "Ата-Журт" ассоциируется с председателем Комитета национальной безопасности Камчибеком Ташиевым, то есть правящим тандемом. Между президентом и главой ГКНБ пока разногласий не наблюдается.



В парламент также попадают партии "Альянс" - 8,16%, "Бутун Кыргызстан" - 6,74%, и "Ыйман Нуру" - 5,99%. Таким образом, 5% барьер преодолели 6 партий - до последних выборов порог составлял 3%. И вот что интересно: сначала было объявлено, что мандаты получат представители 10 из 21 политических сил. Но очень скоро выяснилось, что на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов "шел неправильный подсчет голосов", и ситуация была дважды переиграна. Почему такое могло произойти? Дело дошло до митинга перед зданием ЦИК. Только спустя почти сутки, то есть сегодня, ее председатель Нуржан Шайлдабекова, отставку которой требуют оппозиционные активисты, вышла к митингующим и извинилась за ошибку на сайте ведомства



Вообще же к киргизским выборам есть много вопросов. Начнем с того, что целый год парламент предыдущего созыва, то есть 2020 года, работал практически нелегитимно, поскольку после его избрания на почве "массовых нарушений и применения административного ресурса" в республике начались масштабные беспорядки. Толпа освободила из тюрьмы оппозиционного политика Садыра Жапарова, под руководством которого был свергнут тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков. Революционер стал президентом, а вот "фальсифицированный" парламент распущен не был и продолжал штамповать законы. Это означает, что махинации с выборами вряд ли стали истинной причиной очередного переворота. После него новая власть при "просроченном" парламенте арестовала множество людей, в том числе считавшихся в стране уважаемыми. И начался новый передел сфер влияния. Собственно, борьба за прибыльные объекты и финансовые потоки до сих пор не прекращена.



Центральная Азия порой похожа на "палату № 6"

Вопрос второй. Внешне предвыборная кампания в Киргизии выглядела непривычно вяло, и революционный дух в стране не ощущался. Это можно объяснить низким интересом к членству в парламенте, сокращенном в численности депутатов, и не имеющем, по новому законодательству, прежних властных полномочий - они отошли к президенту. Но буквально за пару дней до выборов власти объявили о предотвращении государственного переворота, который, по данным ГКНБ, планировался по окончании голосования.



Сообщается, что "заговорщики" задумали проведение массовых акций протеста с последующим обострением ситуации, провоцированием столкновений с силовиками и дальнейшим насильственным захватом власти. Задержано 15 человек.



Кто руководил несостоявшимся госпереворотом? По данным ГКНБ, депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники и кандидаты в депутаты, фамилии которых не раскрываются. Уточняется, однако, что именно они вели "подбор около 1 тыс. агрессивно настроенных молодых людей для организации массовых акций протеста".



В ходе обысков мест проживания "уличенных" и в арендуемом ими офисе ГКНБ, "помимо документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства". И только сегодня распространилась официальная информация о переводе, решением суда, депутата парламента Бакыта Жетигенова в СИЗО ГКНБ. Он задержан по статье 309 УК - "Приготовление к насильственному захвату власти". Поскольку на сей раз в Киргизии оппозиционной активности перед выборами не наблюдалось, остается только гадать, планировалась ли в действительности попытка госпереворота, или власти решили "предупредить" несогласных с "генеральной линией" столь своеобразным способом.



Собственно, их "можно понять", поскольку они сами пришли к власти революционным путем, но на том и решили поставить точку: "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". Но согласны ли с такой постановкой вопроса местные элиты? Четыре партии - "Социал-демократы", "Ата Макен", "Улуттар биримдиги" и "Азаттык" распространили заявление с требованием отставки кабинета министров - они утверждают, что у них "украдены" десятки тысяч голосов и напоминают минимум о двух сбоях в системе избирательной комиссии. А президент Жапаров рекомендовал ей посчитать бюллетени вручную. Он пригрозил: если в ЦИК пошли на фальсификацию, "они ответят за это головой".



Риторика Жапарова наводит на мысль, что он, все же, остерегается новых протестов оппозиции, а потому "строг" к фальсификаторам. С другой стороны, строг он и к оппозиции: в канун голосования президент поручил МВД в день выборов и в поствыборный период обеспечить безопасность членов ЦИК, принять меры для предотвращения "деструктивного и негативного внутреннего и внешнего влияния и вмешательства лиц, не заинтересованных в проведении независимых и демократических выборов".



Заметим также, что на сей раз в Киргизию пригласили непривычно большое количество западных наблюдателей - 372 "долгосрочных" и 730 "краткосрочных". Это в то время как в прошлом году общее количество всех наблюдателей едва превысило 270. Возникает вопрос: отчего они получили такую привилегию? Ведь известно, что Запад почти всегда выступал основным спонсором киргизских переворотов, имеет в стране свои "карманные" партии и собственное предпочтение итогов выборов. Кстати, одна из таких политических сил - "Альянс" - в парламент прошла.



Фото Игоря Ротаря

Интриги, провалы и утечки Центральной Азии

Что еще удивило на нынешних киргизских выборах? Явка была беспрецедентно низкой - 35,1% против привычных, в среднем, 55%. О "сбое" в автоматической системе ЦИК было сказано выше, но удивила цифра - сумма голосов, набранных партиями, составила не 100%, а 140%!



Далее - графа в бюллетене "против всех". Если раньше в партийных списках она была совершенно безобидной - с "наполнением" порядка 2%, то сейчас в части одномандатных округов лидировала местами до 37,5%. Недействительных бюллетеней тоже было очень много: по данным ЦИК - 9,62%, то есть 124 762 бюллетеня. На предыдущих выборах аналогичный показатель колебался в пределах 0,78% - 1,73%.



Еще одна странность: на сей раз - лично от Жапарова. В день выборов он отправился в Ашхабад для участия в саммите Организации экономического сотрудничества, где держал речь. Почему в столь ответственный момент президент покинул страну? По этому вопросу многие позлобствовали: уж не испугался ли он беспорядков. Хотя на это не похоже. Что же тогда? Продемонстрировал свое полное "невмешательство" в процесс, в которое мало кто верит?



Правда, до посадки на борт № 1 он проголосовал на своем избирательном участке, причем довольно своеобразно - за находящегося в местах не столь отдаленных политика Равшана Жээнбекова. Собственный "оригинальный" выбор Жапаров подтвердил на своей странице в Facebook и объяснил его тем, что подобно Жээнбекову и сам подавал заявку на участие в 2017 году в выборах президента, но ему было отказано.



"Равшан же участвует", - пишет глава государства. И развивает тему: "У меня возникла мысль, что если он выиграет на выборах, то его выпустят на свободу. Другого секрета нет. … Не надо политизировать. Я был бы бдительнее, если бы знал, что мой бюллетень сфотографируют журналисты". Вопрос: могло ли такое случиться без ведома самого Жапарова?



По его словам, суд решит, виновен Жээнбеков или нет. Между тем он сидит с 2019 года, и коль скоро президент признался в том, что заключенные несчастны независимо от того, виноваты они или нет, почему бы не поставить, наконец, точку в деле бывшего высокопоставленного чиновника, обвиняемого с группой лиц по 10 статьям УК в связи с событиями в селе Кой-Таш, когда спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. Бывший глава государства тогда все же был водворен в СИЗО ГКНБ, а Жээнбеков и Ко арестованы.



Вот и думай, как квалифицировать действия бывшего заключенного, ныне президента Жапарова - как издевку, прикол или "демократичный" шаг. Конец поста он снабдил улыбающимся смайликом.



Между тем Киргизии сейчас явно не до веселья - коррупция, нищета, нестабильность во всех сферах жизни зашкаливают. Местные говорят, что такой тяжелой социально-экономической ситуации за все годы независимости страны еще не было. К ней добавился и энергетический кризис. Простые смертные существуют преимущественно на деньги, которые переводят из России домой трудовые мигранты. Жапаров, по его словам, ждет от нового парламента предоставления гражданам социальных гарантий. Но это трескучие фразы, поскольку представительный орган крайне ограничен в своих полномочиях - зато президент в этой "самой демократичной" республике Центральной Азии практически всесилен.



И вряд ли ему сейчас стоит опасаться очередной революционной смены власти в стране, однако это не означает полного политического штиля - конфликты в перманентно мятежной Киргизии все же будут. Тем более, что к выборам в парламент было и остается множество вопросов.



По последним данным, не попавшая в парламент оппозиция дала властям два дня на назначение повторных выборов, отставку всех членов ЦИК и кабинета министров. Причина - фальсификация выборов.



Ирина Джорбенадзе Источник - rosbalt.ru

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