Митинг разошелся. ТаджВласти уверяют, что стабилизировали ситуацию в мятежном Хороге

11:19 30.11.2021

Митинг в Хороге завершен. Власти: "Общественный порядок в городе восстановлен"

Ноябрь 29, 2021



Митингующие в городе Хороге вечером 28 ноября закончили четырехдневную акцию протеста и расходились по домам. Эту информацию подтвердили и местные власти, и гражданские актвисты ГБАО.



Национальное агентство "Ховар" со ссылкой на пресс-центр Межведомственного штаба по обеспечению безопасности и общественного порядка в Горно-Бадахшанской автономной области сообщило, что "незаконный митинг, начатый во второй половине дня 25 ноября в Хороге некоторыми заинтересованными группами, был прекращен в 20:00 часов 28 ноября".



"Будут проверены, оценены и решены вопросы, находящиеся в компетенции прокуратуры во взаимодействии с представителями гражданского общества, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан", говорится в сообщении штаба.



Общественный порядок в Хороге был полностью восстановлен после переговоров представителей гражданского общества и властей Таджикистана. Межведомственный штаб сообщает, что в настоящее время в Хороге налажено движение общественного транспорта на центральном проспекте, торговые точки и учреждения бытового обслуживания продолжают работу в соответствии с установленным графиком.



Один из гражданских активистов – участник переговоров сообщил Радио Озоди 29 ноября, что после переговоров, продолжавшихся около 10 часов, власти согласились выполнить требования митингующих.



"Власти обещали не преследовать участников протестов и привлечь к уголовной ответственности виновных в убийстве Гулбиддина Зиебекова. Они заявили также, что блокпосты в Хороге будут святы и доступ к интернету будет восстановлен", сказал наш собеседник.



Хурсанд Мамадшоев, другой гражданский активист, добавил, что власти обещали объективно расследовать обстоятельства гибели Гулбиддина Зиебекова, Гулназара Муродбекова и Тутишо Амиршоева. По его словам, 44 гражданских активиста будут следить за ходом расследования. "Власти дали слово, что после стабилазации ситуации в Хороге в течение двух дней восстановят доступ к интернету в ГБАО", сказал Мамадшоев.



Накануне жители Хорога сообщили, что большинство военных блокпостов, установленных в городе за последние три дня, сняты.



Ранее в воскресенье представители гражданского общества Таджикистана в своем обращении к президенту Эмомали Рахмону выразили обеспокоенность в связи со смертью и многочисленными ранениями гражданских лиц во время произвольного задержания и мирных протестов в Горно-Бадахшанской автономной области и призвали власти страны провести тщательное расследование этих случаев.



Активисты призвали главу государства "незамедлительно прекратить чрезмерное применение силы и огнестрельного оружия в отношении гражданского населения города Хорог".



Обращение гражданского общества распространено 28 ноября. Под документом подписались девять общественных организаций: "Офис гражданских свобод", "Мир права", "Правовая инициатива", "Общественное здравоохранение и права человека", "Центр по правам человека", "Нотабене", "Право и процветание", "Независимый центр по защите прав человека" и "Ассоциация юристов Памира".



В обращении правозащитников говорится, что в результате недавних инцидентов в ГБАО погибли трое мирных жителей и свыше 16 человек получили ранения. Активисты обеспокоены этой ситуацией.



"Мы приветствуем создание специальной рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон для расследования смерти Зиебекова Гулбидина и других лиц, а также заверения о проведении открытого расследования. Мы призываем власти страны быть последовательными во взятых на себя обязательствах и принять все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта и предотвращения будущих нарушений прав человека", - отмечается в обращении.



Активисты также призвали президента Эмомали Рахмона обеспечить "конституционное право каждого на мирные собрания" и предотвратить преследование участников недавних протестов. Представители гражданского общества также призвали возобновить все виды связи в ГБАО.



Официальные лица отрицают применение силы против протестующих в Хороге, заявив, что, наоборот, жители напали 27 ноября на депутата нижней палаты парламента РТ Азиза Гиезода. Прокурор ГБАО сообщил в эфире ТВ "Бадахшон", что депутат получил ранения в результате инцидента.



28 ноября Союз журналистов Таджикистана также выступил с заявлением, в котором напомнил об усилиях правительства по благоустройству ГБАО. Союз призвал журналистов и пользователей соцсетей воздерживаться от "нагнетания ситуации и раскола в обществе" и вместо этого "удвоить свои усилия для созидания".



Протесты в Хороге начались 25 ноября после смерти жителя Рошткалы Гулбидина Зиебекова в ходе спецоперации силовиков по его задержанию. Власти обвиняли Гулбиддина Зиебекова в совершении ряда преступлений и заявили, что тот оказал сопротивление при задержании.