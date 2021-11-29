 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.11.2021
15:05  О качестве воды реки Сиама (Таджикистан), - К.Сирожидинов
14:17  Падение истребителя F-35 с британского авианосца Queen Elizabeth попало на видео
14:15  В Москве открывается Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23
14:07  Зеленский проигрывает медиавойну укр-олигархам, - Глеб Простаков
13:56  Дамблдор порвал жучку... Как писательница Джоан Роулинг стала врагом пидар-государства
13:51  Выборы по-кыргызски. В Таласе "назарбековцы" митингуют против "джумабековцев"
13:47  "Оставьте моего отца в покое" , - кырпрез Жапаров ввязался ругаться в твиттере с какими-то ушлепками

13:00  Седьмой круг Ирана. В Вене возобновились переговоры по ядерной сделке
12:43  Не будите лихо… Как оружие России меняет характер современной войны, - Валерий Панов
12:15  Кого хвалил и кого ругал Абай? Похвальные и критические замечания великого писателя остаются актуальными и сегодня
12:10  Новый штамм коронавируса снижает глобальный спрос на нефть, - О.Соловьева
11:28  В КырАрмии новый 1-й заместитель - пограничник Усубалиев
11:26  Жена попросила не искать лидера кырпартии "Ордо" Миярова... У блядей?
11:22  "Перепутали зеленые квадратики...". КырЦИК объяснил причины ошибки на сайте при отображении итогов выборов
11:19  Митинг разошелся. ТаджВласти уверяют, что стабилизировали ситуацию в мятежном Хороге
10:48  В Киргизии президент почему-то голосует за "зэков", - И.Джорбенадзе
10:39  Дело "Азизи домсоз". Известного тадж-девелопера посадили на 30 лет. За трафик афганского героина в Европу
10:33  Хомячок разбушевался... Саакашвили обвинил Путина в очередном антигрузинском заговоре
10:26  "Узбекнефтегаз" не в состоянии выплатить з/плату футболерам своего ФК "Бунедкера"
09:47  Новый штамм COVID-19: в Казахстане вводятся ограничения
08:30  Алишер Усманов в 3 раз переизбран главой Международной федерации фехтования
00:47  Удар по бочкам: эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $80
00:42  Иран усложнил снятие санкций своими же высокими требованиями, - "НГ"
00:41  Выборы в Киргизии перевели на ручной режим, - "Къ"
00:32  Ласковая туркменская русофобия, - Андрей Уваров
00:28  У китайских знаменитостей появился свой "моральный кодекс"
Понедельник, 29.11.2021
23:25  В главные заговорщики и потенциальные бандер-фюреры Украины сватают Буданова
21:26  Опять Чубайс? "Роснано" бросает тень на все госкомпании России
21:11  По округу №1 на КырВыборах победили... двое. ЦИК обнародовал 2 разных протокола с разными победителями
14:03  Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам, - Е.Погребняк
14:01  Как глобальное изменение климата скажется на внешнем облике людей и животных? - Амира Хасан
13:57  Центробанк Туркменистана выпустил монеты в честь Саммита ОЭС. В центре - конь
13:52  Знак! Свора бродячих собак атаковала кортеж кыр-преза Жапарова
09:38  Голоса в Киргизии пересчитают вручную. Балаган-выборы, 7-й заход
09:34  Кремлевский "помогайка" Песков не захотел участвовать в испытаниях назальной вакцины. Ссыкотно?
09:23  Кто разворовал кыргызский "Айыл Банк"? - выясняет ГКНБ
09:19  При подсчете АСУ ЦИК Киргизии "испарилось" 13% голосов
09:07  Патриарх РПЦ Кирилл принял персональное приглашение на шабаш в Нур-Султане
09:04  КырПрез Жапаров проголосовал вчера за оппозиционера. Однохренственно?
09:02  В Бишкеке пропал на выборах лидер партии "Ордо" Мирбек Мияров. Застрял в урне?
07:36  Пропаганда Кремля готовит почву для "майдана" в Узбекистане, - "СП"
07:29  Талибы анонсировали создание полноценных ВВС. И разверзнутся небеса...
06:42  ВОЗ нагнетает: омикрон-штамм способен заражать ранее переболевших коронавирусом
06:20  Поименный (предварительный) список депутатов КырПарламента нового 7 созыва
06:14  Норвежский "Санта Клаус" отныне - грустный гомосек (не путать с дровосеком)
06:11  Ливия в режиме глобального управления, - А.Мезяев
06:09  Битва Литвы с Китаем вступила в решающую фазу? - Дм. Минин
06:05  Аркадаг наградил Эрдогана орденом и договорился о...
05:52  Кто манипулировал "считалкой" (АСУ)? До кыргызов дошло как их технично наи... выбирали
05:49  Сервер ЦИК сломали хакеры, - "лепит" секретарь КырСовбеза Иманкулов
05:47  Фейк-выборы в Кыргызстане: лидеры пяти партий требуют провести перевыборы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Митинг разошелся. ТаджВласти уверяют, что стабилизировали ситуацию в мятежном Хороге
11:19 30.11.2021

Митинг в Хороге завершен. Власти: "Общественный порядок в городе восстановлен"
Ноябрь 29, 2021

Митингующие в городе Хороге вечером 28 ноября закончили четырехдневную акцию протеста и расходились по домам. Эту информацию подтвердили и местные власти, и гражданские актвисты ГБАО.

Национальное агентство "Ховар" со ссылкой на пресс-центр Межведомственного штаба по обеспечению безопасности и общественного порядка в Горно-Бадахшанской автономной области сообщило, что "незаконный митинг, начатый во второй половине дня 25 ноября в Хороге некоторыми заинтересованными группами, был прекращен в 20:00 часов 28 ноября".

"Будут проверены, оценены и решены вопросы, находящиеся в компетенции прокуратуры во взаимодействии с представителями гражданского общества, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан", говорится в сообщении штаба.

Общественный порядок в Хороге был полностью восстановлен после переговоров представителей гражданского общества и властей Таджикистана. Межведомственный штаб сообщает, что в настоящее время в Хороге налажено движение общественного транспорта на центральном проспекте, торговые точки и учреждения бытового обслуживания продолжают работу в соответствии с установленным графиком.

Один из гражданских активистов – участник переговоров сообщил Радио Озоди 29 ноября, что после переговоров, продолжавшихся около 10 часов, власти согласились выполнить требования митингующих.

"Власти обещали не преследовать участников протестов и привлечь к уголовной ответственности виновных в убийстве Гулбиддина Зиебекова. Они заявили также, что блокпосты в Хороге будут святы и доступ к интернету будет восстановлен", сказал наш собеседник.

Хурсанд Мамадшоев, другой гражданский активист, добавил, что власти обещали объективно расследовать обстоятельства гибели Гулбиддина Зиебекова, Гулназара Муродбекова и Тутишо Амиршоева. По его словам, 44 гражданских активиста будут следить за ходом расследования. "Власти дали слово, что после стабилазации ситуации в Хороге в течение двух дней восстановят доступ к интернету в ГБАО", сказал Мамадшоев.

Накануне жители Хорога сообщили, что большинство военных блокпостов, установленных в городе за последние три дня, сняты.

Ранее в воскресенье представители гражданского общества Таджикистана в своем обращении к президенту Эмомали Рахмону выразили обеспокоенность в связи со смертью и многочисленными ранениями гражданских лиц во время произвольного задержания и мирных протестов в Горно-Бадахшанской автономной области и призвали власти страны провести тщательное расследование этих случаев.

Активисты призвали главу государства "незамедлительно прекратить чрезмерное применение силы и огнестрельного оружия в отношении гражданского населения города Хорог".

Обращение гражданского общества распространено 28 ноября. Под документом подписались девять общественных организаций: "Офис гражданских свобод", "Мир права", "Правовая инициатива", "Общественное здравоохранение и права человека", "Центр по правам человека", "Нотабене", "Право и процветание", "Независимый центр по защите прав человека" и "Ассоциация юристов Памира".

В обращении правозащитников говорится, что в результате недавних инцидентов в ГБАО погибли трое мирных жителей и свыше 16 человек получили ранения. Активисты обеспокоены этой ситуацией.

"Мы приветствуем создание специальной рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон для расследования смерти Зиебекова Гулбидина и других лиц, а также заверения о проведении открытого расследования. Мы призываем власти страны быть последовательными во взятых на себя обязательствах и принять все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта и предотвращения будущих нарушений прав человека", - отмечается в обращении.

Активисты также призвали президента Эмомали Рахмона обеспечить "конституционное право каждого на мирные собрания" и предотвратить преследование участников недавних протестов. Представители гражданского общества также призвали возобновить все виды связи в ГБАО.

Официальные лица отрицают применение силы против протестующих в Хороге, заявив, что, наоборот, жители напали 27 ноября на депутата нижней палаты парламента РТ Азиза Гиезода. Прокурор ГБАО сообщил в эфире ТВ "Бадахшон", что депутат получил ранения в результате инцидента.

28 ноября Союз журналистов Таджикистана также выступил с заявлением, в котором напомнил об усилиях правительства по благоустройству ГБАО. Союз призвал журналистов и пользователей соцсетей воздерживаться от "нагнетания ситуации и раскола в обществе" и вместо этого "удвоить свои усилия для созидания".

Протесты в Хороге начались 25 ноября после смерти жителя Рошткалы Гулбидина Зиебекова в ходе спецоперации силовиков по его задержанию. Власти обвиняли Гулбиддина Зиебекова в совершении ряда преступлений и заявили, что тот оказал сопротивление при задержании.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638260340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате рассмотрят законопроект об амнистии
- Н.Нигматулин выступил на Парламентской Ассамблее ОДКБ
- А. Мамин принял участие в Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде
- Кого хвалил и кого ругал Абай?
- Депутаты "Ак жола" добились законодательного урегулирования деятельности мониторинговых групп
- Кадровые перестановки
- Производить лекарства от рака планируют в Казахстане
- В Агентстве по противодействию коррупции прошло заседание Совета по рассмотрению результатов комплексного анализа коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства
- Концепцию новой инвестиционной политики до 2025 года разрабатывают в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  