 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Перепутали зеленые квадратики...". КырЦИК объяснил причины ошибки на сайте при отображении итогов выборов
11:22 30.11.2021

ЦИК объяснил причины ошибки на сайте при отображении итогов выборов в ЖК

Предыстория: ЦИК совместно с другими госорганами проводит внутреннее расследование по технической ошибке
Бишкек (АКИpress) – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 30 ноября объяснила причины ошибки в информационной избирательной системе при отображении итогов выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 28 ноября.

Объяснение ЦИК:

"ЦИК публикует данные о голосовании в табличной форме для удобного восприятия, чтобы она была полностью понятна широкой публике. Внутри зеленого квадрата вы видите размещенный в ЦИК сервер и избирательные урны. После 20:00 участковая комиссия распечатывает итоговый отчет автоматически считывающей урны (АСУ) в присутствии всех членов участковой комиссии и наблюдателей. При этом данные АСУ автоматически отправляются на сервер после завершения печати итогового отчета АСУ.

Сервер автоматически публикует данные на сайте Информационной избирательной системы ЦИК (ИИС), обозначенного красным квадратом. Специалист ЦИК ошибочно удвоил цифру (механическая ошибка при написании формулы калькуляции) при публикации данных голосования на сайте ИИС, полученных с АСУ. Но через некоторое время специалист ЦИК произвел исправление формулы в визуализации данных. При этом, отмечаем, что в АСУ и в основной системе данные остаются неизменными. Данная система не дает сбоев. Сегодня она также работает исправно. Эта ошибка была одинаковой не только для непрошедших партий, но и для всех.

Никто не может получить доступ к АСУ для голосования, системе, серверу и войти, даже если захочет. Это автоматизированная информационная система.

Вмешательство человеческого фактора невозможно. Сервер производит только свод данных голосования, полученных автоматически и бесконтактно с АСУ. Точнее говоря, его роль – выдача предварительных итогов голосования сразу после завершения выборов на сайт ИИС. А окончательный точный результат будет объявлен только по итогам ручного подсчета.

Согласно избирательного законодательства официальные итоги подводятся после ручного подсчета. При этом, результат, полученный сервером с АСУ, не сильно отличается от полученного результата при ручном пересчете.

Это связано с тем, что бывают случаи, когда наблюдатели и комиссии считают бюллетени действительными, которые АСУ признает недействительными. Потому как, если "отметка", поставленная избирателями, выйдет за пределы квадрата, АСУ аннулирует ее.

Если участковая комиссия и наблюдатели признают бюллетень действительным, то бюллетень засчитывают и составляется соответствующий акт, который подписывается всеми присутствующими.

Ручной подсчет проводится открыто, гласно в присутствии наблюдателей от кандидатов, партии и общественных организаций.

Нам нечего скрывать. И мы говорим политикам, заявляющим, что ЦИК подменит бюллетени ночью: у нас всего 31 тысяча членов избирательных комиссий по всей стране. Есть среди них и ваши представители.

А представьте, что 31 тысяча человек бегают с бюллетенями и подбрасывают их. Это абсурд. В наши дни любое малейшее действие мгновенно становится общеизвестным. Давайте не будем сомневаться в друг друге. Каждый голос принадлежит самим избирателям на 100 процентов. Мы это обеспечим в полном объеме".

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638260520
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