Жена попросила не искать лидера кырпартии "Ордо" Миярова... У блядей?

11:26 30.11.2021

Супруга лидера партии "Ордо" Мирбека Миярова попросила прекратить его поиски, сообщили 30 ноября в пресс-службе УВД Ленинского района.



Ранее в СМИ появилась информация о пропаже Миярова. Милиционеры приехали домой к политику, где узнали от родных, что примерно в три часа дня 28 ноября Мияров ушел голосовать на УИК. Затем он на своей машине уехал и перестал выходить на связь.



Его жена попросила не искать Миярова и отметила, что каких-либо претензий ни к кому не имеет.



Мирбек Мияров участвовал в парламентских выборах 2020 года от партии "Ордо". После прошлогодних октябрьских событий был назначен полномочным представителем правительства в Чуйской области. На этой должности он находился до марта 2021 года.



Принимал участие в выборах депутатов в Жогорку Кенеш от партии "Ордо", которые, по предварительным данным, набрали 0,46%

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