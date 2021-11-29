Новый штамм коронавируса снижает глобальный спрос на нефть, - О.Соловьева

12:10 30.11.2021 Участники соглашения ОПЕК+ взяли паузу для изучения опасности "омикрона"

Ольга Соловьева



29.11.21

Вице-премьер Александр Новак призывает не совершать скоропалительных решений.

Распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" вызвало настоящую панику на рынках. Нефть значительно дешевела. В результате ОПЕК+ перенес две запланированные на этой неделе встречи, чтобы лучше оценить влияние нового штамма на рынки. Многие эксперты ожидают от стран – производителей нефти агрессивных мер. Вероятно, именно это ожидание привело к восстановительному росту нефтяных цен в понедельник.



В конце прошлой недели цены на нефть просели больше, чем на 11%, а новая неделя началась с восстановительного роста. Цена барреля марки Brent поднялась почти на 4,6%.



Частично отыграли пятничные потери и европейские фондовые площадки. Так, германский индекс DAX торговался с повышением на 0,6%, французский CAC 40 во Франции вырос на 0,9%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,9%. В пятницу эти индексы упали примерно на 4%. Бумаги компаний из секторов перевозок и туризма также росли. Акции Lufthansa поднялись на 1,7%, Tui – на 1,5%. Кроме того, акции BP выросли на 2,7%, акции Eni – на 2,4%, а акции Royal Dutch Shell – на 3,1% из-за роста цен на сырую нефть. В конце прошлой недели бумаги нефтяных компаний также снижались.



Судьба нефтяных цен теперь будет зависеть от решения ОПЕК+. Изначально ожидалось, что группа стран-экспортеров продолжит реализацию своего плана постепенного увеличения добычи. Однако теперь появились версии, что ОПЕК+ может на этой неделе приостановить увеличение добычи. Причина в том, что распространение нового штамма может снизить спрос на нефть и подорвать восстановление мировой экономики.



СМИ сообщают о решении ОПЕК+ перенести встречи, намеченные на этой неделе. Подчеркивается, что основная причина переноса – оценка влияния нового штамма на рынки странами – экспортерами нефти. "ОПЕК+ переносит две технические встречи на более поздние даты на неделе после нефтяного краха в минувшую пятницу, чтобы дать своим комитетам больше времени для оценки воздействия нового штамма коронавируса", – отмечает агентство Bloomberg. В частности, сообщает СМИ со ссылкой на неназванных делегатов из стран – членов объединения, заседание технического комитета экспертов ОПЕК+, которое должно было состояться в понедельник, теперь перенесено на среду. Заседание Совместного министерского мониторингового комитета должно пройти в четверг, а не во вторник, указывает агентство. В этот же день, вероятно, будет объявлено решение об уровне добычи.



В Москве также призывают не принимать непродуманных решений относительно пересмотра условий соглашения ОПЕК+. В частности, вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник заявил, что скоропалительных решений о пересмотре планов роста добычи ОПЕК+ принимать не нужно. "Всегда появление нового штамма вызывает такие оценки (о влиянии на спрос нефти. – "НГ") рынка, потому что могут приниматься различные ограничительные меры правительствами разных стран, нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, мы должны мониторить внимательно рынок", – сказал он.



Российский чиновник подчеркнул, что коллеги по ОПЕК+ не обращались о принятии срочных мер из-за нового штамма. "У нас запланирована встреча на 2 декабря. Предложений не было никаких по переносу", – указал Новак.



Напомним, сделка ОПЕК+ была возобновлена в мае прошлого года и предполагала суммарное сокращение добычи участниками на 9,7 млн барр. в сутки (б/с). При этом Россия и Саудовская Аравия изначально отсчитывали свою квоту от уровня добычи в 11 млн б/с. В настоящий момент квота снижена до 4 млн б/с. Участники сделки ежемесячно увеличивают добычу на 400 тыс. б/с, постепенно наращивая поставки нефти после рекордного сокращения в прошлом году.



Ряд аналитиков предполагают, что группа может повременить с восстановлением производства нефти после начала распродажи нефти из государственных резервов, о котором объявили несколько стран во главе с США. Совокупно страны – потребители черного золота могут продать на рынке до 70 млн барр., чтобы снизить цены на нефть.



Между тем в агентстве Bloomberg предполагают, что добыча в РФ уже на пределе возможностей, о чем говорили сами российские нефтяники. Добыча нефти и конденсата в РФ с 1 по 24 ноября составила в среднем 10,9 млн б/с. Рост по сравнению с прошлым месяцем составил 0,49% против 1% в октябре и 2,8% в сентябре.



Многие ученые и эксперты пытаются словесными интервенциями остановить начавшуюся глобальную панику. Южноафриканские медики утверждают, что симптомы заболевания новым штаммом более слабые. Кроме того, основные производители вакцин уже объявили о работе над вариацией вакцины от нового штамма.



При этом "омикрон" продолжает активно распространяться по планете. Новые случаи были обнаружены в ряде стран, включая Великобританию, Нидерланды, Данию, Канаду, Францию, Швейцарию, Австрию, Австралию и др. Отмечается также, что действующие вакцины могут быть неэффективны против нового штамма, так как фиксируются случаи заражения новым вариантом вируса полностью вакцинированных людей.



Многие страны принимают дополнительные ограничения в связи с новым штаммом. Так, Япония полностью закроет свои границы для всех иностранцев со вторника. Днем ранее о закрытии границ объявил Израиль (см. "НГ" от 28.11.21). Австралия также пересмотрит свои планы о возобновлении с 1 декабря приема квалифицированных мигрантов и студентов, сообщил в понедельник премьер-министр Скотт Моррисон, отметив, что восстанавливать двухнедельный гостиничный карантин для иностранных путешественников "рановато". Великобритания и США обещали объявить о возможных мерах позднее в понедельник. Ранее многие страны ограничили авиасообщение с некоторыми африканскими странами.



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ОПЕК+ теперь может повременить с дальнейшим наращиванием странами-экспортерами добычи нефти. Фото ReutersНовый штамм выявлен также в тот момент, когда многие страны переживают очередную волну заболеваемости COVID-19. За последние сутки число новых выявленных случаев заболевания составило 391 тыс. против 484 тыс. днем ранее. Смертность от коронавируса составила 4,5 тыс. против 6 тыс. двумя днями ранее И по-прежнему именно Европа "доминирует" в топ-15 по заболеваемости, отмечают авторы Telegram-канала MMI. В связи с ситуацией Австрия объявила о введении локдауна, Германия и Нидерланды ввели ограничения для лиц, не сделавших прививку от COVID-19.

Эксперты MMI не исключают, что рынки просто не успели по-настоящему испугаться. "А это значит, что если ограничительные меры в мире начнут усиливаться, то рынкам есть еще куда падать", – полагают они.



Какие меры в связи с новым штаммом будет предпринимать РФ, пока не очень понятно. Ранее в понедельник РИА Новости со ссылкой на замглавы МИДа Евгения Иванова сообщило о том, что РФ рассматривает возможность введения новых мер в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон". "Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит", – цитировали его СМИ. Позднее в МИДе опровергли сообщения чиновника о том, что оперштаб по борьбе с коронавирусом вскоре объявит о новых ограничениях в связи с распространения "омикрон"-штамма. Отметим, в пятницу оперштаб ограничил въезд в РФ для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга из-за обнаружения там нового штамма.



Глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters отметил, что не видит оснований для появления нового "черного лебедя". "О том, что вирус может и будет мутировать, все знали и, пожалуй, уже привыкают", – сказал он. По мнению банкира, долгосрочные последствия для рынков будут зависеть в первую очередь от реакции властей. "Если будут вводиться новые локдауны, расширяться транспортные ограничения, проседание рынков может продлиться, пока ситуация не стабилизируется. Другой вариант – поскольку пока нет свидетельств, что "омикрон" более тяжелый по течению, правительства могут ограничиться легкими мерами, и рынки быстро отыграют потери", – отмечает он, добавляя, что чем больше риски от нового штамма, тем менее вероятен подъем ставок Федеральной резервной системы США.



Новый штамм коронавируса, если получит сильное распространение и приведет к очередным локдаунам, станет фактором снижения котировок на нефть, считают эксперты "НГ". "Новый штамм в сочетании с профицитом сырья на рынке еще больше увеличит дисбаланс, что приведет к снижению нефтяных котировок", – полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он не исключает, что ОПЕК+ может в итоге решить не увеличивать производство нефти в январе 2022 года. Эксперт также не видит оснований для роста нефтяных цен до уровней 85–87 долл. за баррель. "Наверняка стоимость сырья на долгое время останется в широком коридоре 70–80 долл. за баррель", – говорит аналитик.



"Скорее всего в ближайшее время нефть будет торговаться у отметки в 78–82 долл. за баррель, так как даже в случае пересмотра планов по увеличению добычи со стороны ОПЕК+ на 400 тыс. б/с каждый месяц, остается напряженность на энергетическом рынке, связанная с очередной волной коронавируса в ЕС и новым южноафриканским штаммом", – говорит аналитик компании "Финам" Андрей Маслов.



"Появление новой разновидности вируса может вызвать новую волну заболеваемости сначала в столицах, позже в регионах, но вряд ли это будет отличаться от того, с чем мы сталкивались ранее. Будут вводится ограничительные меры, проводиться вакцинация. Скорее всего "омикрон" – не последняя разновидность вируса, с которой нам предстоит иметь дело", – рассуждает аналитик "Фридом Финанс" Елена Беляева. По ее мнению, в РФ от новой волны заболевания пострадает в первую очередь малый и средний бизнес.



"Распространение нового штамма "омикрон" на мировой экономике скажется негативно, так как уже ограничивается авиасообщение многих стран с теми, где обнаружен новый штамм, что наносит удар как минимум по сектору авиаперевозок и туризму во всем мире", – отмечает замруководителя аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. Она также не исключает новых локдаунов, способных замедлить темпы роста мировой экономики по итогам 2021 года. "Всемирный банк еще летом ожидал восстановительного роста мировой экономики в этом году на 5,6%, но если "омикрон" будет распространяться по всему миру высокими темпами, то скорее всего мы увидим рост в 2021 году как минимум на процентный пункт меньше, то есть не выше 4,6%", – говорит эксперт.



Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что политики настроены действовать более решительно в закрытии границ. "Это более походит на азиатский ответ, который за последние почти два года оказался более эффективным в сдерживании распространения. Но это может оказаться очень сильным ударом по неокрепшей экономике. Сырье и глобальные цепочки поставок оказываются под ударом. Более того, в случае приказа "оставаться дома" от политиков рынки ждут новых стимулов и чеков. А рынки не безосновательно опасаются, что траты на этот раз будут не столь щедрыми, следовательно, не стоит надеяться на быстрое восстановление экономики, а давление на рынки рискует оказаться более продолжительным", – резюмирует он.



Противоречивые движения во фьючерсах на нефть, объясняются столкновением интересов на нефтяном рынке, говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов компании "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов. "Распродажа нефтяных запасов и новый штамм коронавируса оказали давление на рынок. Но в то же время эти события подтверждают последние решения ОПЕК+ по сохранению темпов роста добычи на текущем уровне. В решение ОПЕК+ закладывался определенный гэп между темпами роста добычи и потребления, который успешно закрывается за счет распродажи нефтяных запасов и спаде потребления, из-за нового штамма коронавируса", - считает эксперт.

Но именно наличие этого гэпа не позволяет говорить о том, что ОПЕК+ однозначно примет решение о сокращении темпов роста добычи, считает Тузов. "Более вероятно, что они оставят свое решение без изменений", - полагает он. Источник - ng.ru

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