Не будите лихо… Как оружие России меняет характер современной войны, - Валерий Панов

Как оружие России меняет характер современной войны

29.11.2021

Факты, изложенные ниже, произошли в очень небольшом интервале - с 26 по 28 ноября. Но очевидно, их вполне достаточно для того, чтобы ощутить, насколько напряжена сегодня международная обстановка. В воздухе тревожно запахло порохом, как всегда пахнет накануне большой войны. Против России опять ополчился весь Запад, прежде всего - Европа, как и повелось исстари



Риск военной эскалации с Западом существует, ее нужно предотвратить, отметил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Ранее глава генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что напряженность между Россией и странами Запада может привести к открытому конфликту "из-за любой случайности". Комментируя высказывания Картера, российский посол также сказал в эфире радио Times: "Да, я согласен, существует риск войны…" В то же время Британия сообщила о желании вернуть свой контингент в Германию, откуда он был выведен всего год тому назад. Теперь на немецкой территории планируется размещение около 250 единиц бронетехники, в том числе танки и артиллерия.



Между тем страны Прибалтики и Украина усиливают группировки в своих приграничных с Белоруссией районах. Близ российских границ США и их союзники наращивают военное присутствие, но не как члены НАТО, а по собственной инициативе.



Более того, сообщила газета Financial Times, американские союзники в Европе убеждают Белый дом в том, чтобы США не переходили к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может "придать смелости" России и лишить их "ядерного зонтика" Америки.



В то же время готовится к войне и НАТО. С кем? Наивный вопрос: с Россией, естественно. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Но в НАТО никак не поймут, что иначе и быть не может. Там гнут свою агрессивную линию.



На днях стало известно о переброске к белорусской границе словацких 155-мм артиллерийских самоходных орудий. До того эта техника была на территории Польши, откуда и прибыла в Латвию.



В НАТО не скрывают, что САУ переброшены с целью противодействия "российской агрессии". Кроме того, в Польше зафиксирована разгрузка американских САУ M109A7 Paladin. Прибывшие железнодорожным транспортом из Германии "самоходки" будут сосредоточены в районе польско-белорусской границы. В Польшу прибывает и другая боевая техника.



Судя по всему, здесь формируется эдакий ударный кулак. Как заметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, "по оценкам нашего главного разведывательного управления, это порядка 150 танков, около 200 боевых бронированных машин, различное количество орудий полевой артиллерии, реактивные системы залпового огня, вертолеты. Это не может нас не настораживать".



Естественно, и США готовятся к войне в Европе. С кем? В общем-то, могло быть с кем угодно, как показал печальный опыт Югославии, но в данном случае - с Россией. Более того, США и Канада (как же без нее на континенте?) склоняют Европу вместе с ними "защищать Украину". Как пишут украинские СМИ, США не хотят оказаться один на один в этой борьбе. Представитель Госдепа Нед Прайс уверяет, что Вашингтон планомерно ведет переговоры с европейскими коллегами, чтобы удостоверится, что ЕС в случае конфликта точно не останется в стороне. Очевидно, речь идет, в первую очередь, о Франции и Германии. А чтобы придать уверенности европейцам в том, что США возглавят вероятную борьбу (с Россией), Вашингтон направляет в Черное море еще один эсминец "Арли Берк". Он "будет работать с союзниками и партнерами по НАТО в Черноморском регионе".



По информации канадского издания The Globe and Mail, министр обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность переброски на Украину дополнительного военного контингента. Чиновница хочет направить еще несколько сотен военных плюс к тем 200, что уже находятся в стране. Кроме того, Канада изучает возможность переброски военного корабля в акваторию Черного моря. И даже передислокацию на Украину канадских истребителей CF-18, которые сейчас находятся в Румынии.



И это - лишь малая толика примеров, подтверждающих, что НАТО активно готовится к войне с Россией. Примеров противоположного толка, увы, нет. В этой ситуации самое опасное, что англосаксов не останавливает даже наличие у России (и Китая) ядерного оружия, не говоря уже об уникальном оружии России, к которому они, с моей точки зрения, относятся несколько легковесно.



Западные стратеги вообще уверовали в то, что появление гиперзвукового, кинетического и электромагнитного оружия даст им неплохой шанс развязать Третью мировую войну и при этом избегнуть (либо относительно безболезненно пережить) ответный ядерный удар.



Удивительнее всего, что такого оружия у них нет, появиться оно может только у США, и то лет эдак через пять – десять. Пока в США идут эксперименты, весьма неудачные, добавлю. На что рассчитывает Америка, а вместе с ней и весь корпоративный Запад, трудно сказать. Как заявил российский посол в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", звучащие в Вашингтоне предположения о том, что Москва якобы может "испугаться" потенциала НАТО и не ответить Украине на попытку проверить прочность обороны России, являются очень опасными заблуждениями.



Дело в том, что Россия давно уже превзошла своих западных "партнеров" по большинству военно-технических параметров, определяющих мощь и боеспособность Вооруженных сил. На Западе этого не видят и не хотят видеть. Там готовятся к прошлым войнам, сравнивая количество танков, самолетов, кораблей, артиллерийских орудий, ядерных боеголовок и т.д., а также численность армий. Да, эти показатели важны, но в современных условиях далеко не главные. Авторитетнейший военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский недавно очень популярно объяснил особенность текущего исторического момента. По его словам, Украина не дождется российских танков или войск вторжения, они не нужны для нейтрализации военной угрозы со стороны Киева. Эксперт заметил, что попытки Соединенных Штатов спровоцировать военную истерию страшилками о российских войсках у границы Украины просто смешны: разведка США должна понимать, что в случае реальной войны Россия нейтрализовала бы противника силами ВКС (Военно-космические силы).



У России есть и другие силы и средства, не менее эффективные, прошедшие обкатку сирийской войной. Они принципиально меняют характер современной войны. Точно так же, как не нужно будет переходить границы Украины в случае вооруженного конфликта, не потребуется входить на территории и других стран.



Уничтожаться будут центры принятия решений и пункты управления, что исключает массовые людские потери и разрушения, но парализует армию и систему государственного управления. Мы не захватчики, не западные варвары, мы - миротворцы, и с нашей стороны это будет не агрессия, а принуждение к миру. Впрочем, это наше видение проблемы и наши оценки. Потому, как говорят, для чистоты эксперимента предоставим слово зарубежным экспертам.



Один российский "Циркон" может пустить ко дну авианосную группу ВМС США, заявил военно-политический эксперт Яков Кедми (Израиль), пишет "Экономика сегодня". Гиперзвуковые ракеты дают российским военным не только стратегическое, но и оперативно-тактическое преимущество над потенциальным противником, отмечает он. По мнению Кедми, гиперзвук и развитие маломощных ядерных зарядов открывают новые возможности по уничтожению ударных сил противника. "Если поставить на "Циркон" небольшой ядерный заряд в пять килотонн, треть того, что было в Хиросиме, и он попадет в авианосец, то будет уничтожен не только авианосец. Вся авианосная группа будет уничтожена", - уверен Кедми. По словам эксперта, появление этих ракет привело к изменению основных принципов возможного ядерного противостояния.



Мнение военспецов однозначно: "Цирконы" и "Калибры" ВКС России могут достичь и уничтожить практически любую цель. Добавим: недавно поставлено на поток изготовление гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" для Военно-морского флота (ВМФ) - подводных лодок и надводных кораблей.



Напомним, российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 г. К нему относятся комплексы "Авангард", "Кинжал" и ракеты "Циркон". Как полагают многие зарубежные эксперты, новое оружие нивелирует мощь западного флота, фактически лишая страны Североатлантического альянса превосходства на море. А российский гиперзвуковой аэробаллистический ракетный комплекс "Кинжал", размещенный у западных границ в Калининграде, способен нанести удар по любой цели в Европе.



Даже без ядерной боеголовки такая ракета имеет огромное преимущество - неперехватываемость - перед любыми системами ПРО стран НАТО благодаря высокой скорости. Это именно то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал неядерным сдерживающим фактором Москвы. Об этом пишет китайское интернет-издание Sina. Оно обращает внимание на недавнее заявление Шойгу о том, что основу неядерных сил сдерживания России составит гиперзвуковое оружие различного базирования.



В публикации подчеркивается, что даже без использования ядерной боеголовки обычная боевая часть ракеты "Кинжал" весом в 1 (одну!) тонну обладает чрезвычайно мощной поражающей силой. Такая ракета при использовании бризантного взрывчатого вещества способна разрушить железобетонные укрепления на глубине более 10 метров под землей. Поэтому использования обычных боеголовок достаточно, чтобы создать огромную угрозу для различных целей. "Россия также разработала специальную боевую часть для „Кинжала", которая может наносить удары по морским целям, и ее максимальной дальности действия в 2000 километров достаточно, чтобы подорвать ее за пределами боевого радиуса истребителей авианосной ударной группы", - уточняет издание.



17 декабря 2020 г. во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не станет втягиваться в гонку вооружений, которая уже давно идет. По его словам, у России есть оружие, которое гораздо эффективнее имеющегося у других армий мира, а когда в других странах подойдут к его созданию, у России уже будет другое, более совершенное. Говоря о создании российского гиперзвукового оружия, которому западные системы ПРО не помеха, он упомянул ракеты "Авангард", "Кинжал" и "Циркон". Президент уточнил, что "Кинжалы" уже находятся на боевом дежурстве.



На днях на вооружение Западного военного округа (ЗВО) поступили ракетные комплексы "Искандер-М", и, таким образом, завершился процесс перевооружения ракетных частей Сухопутных войск России. "Искандер" - это целое семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Э". Основное назначение - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, ранее - на дальностях до 500 км.



Теперь зона поражения "Искандера - М" расширена до размеров европейского континента, в нее полностью попадают территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Швеции и Финляндии. Кстати, при необходимости "Искандер" может стрелять высокоточной крылатой ракетой Р-500 "Калибр".



Это семейство боеприпасов позволяет бороться не только с наземными объектами противника, но и с боевыми кораблями.



Американская инфраструктура может не выдержать атаки с применением электромагнитного оружия со стороны России и Китая, пишет The Washington Times со ссылкой на итоги конференции "Федерации за всеобщий мир", имеющей консультативный статус при ЭКОСОС ООН. По мнению экспертов, эта проблема обсуждается уже давно, но недавние испытания гиперзвукового оружия в Китае придали ей особую актуальность. Специалисты убеждены, что имеющиеся технологии в сочетании с новыми разработками позволят Пекину "одним ударом" оставить американцев без электричества, водоснабжения, канализации, транспорта и торговли. "Они применят не только электромагнитное оружие, но и кибератаки, а также физический саботаж", - цитирует газета слова аналитика ЦРУ Питера Винсента Прайя. По его словам, такая угроза исходит также от России и КНДР, хотя последняя не обладает столь широкими возможностями, как Китай. Отключение США от электричества на год может привести к смерти почти 90% американцев, отмечает издание. "Эти страны могут поставить нас на колени за один день, и при этом не нужно будет воевать ни с морпехами, ни с флотом, ни с ВВС", - считают американские специалисты. Они убеждены, что для США настало время задуматься, как избежать потенциального сценария Судного дня.



Вполне определенным подтверждением их опасений может служить такой факт. Американский истребитель F-15 получил значительные повреждения электронных систем и компонентов после того, как подвергся воздействию российского комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-109А "Былина".



Инцидент произошел столь неожиданно, что пилоту американского боевого самолета пришлось возвращаться на одну из баз, размещенную на территории ближневосточной страны, едва ли не вслепую. Причем, судя по представленным данным, инцидент произошел в восточной части Сирии, где американские истребители F-15 периодически появляются для нанесения ударов по террористам "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России). Примечательным является тот факт, что российские комплексы РЭБ очень активно используются на Ближнем Востоке, причем, не только в Сирии, но и в Иране. Это далеко не первый случай, когда российские комплексы РЭБ "ломают" американскую технику. Вспомним, как был парализован "Дональд Кук", эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, главным оружием которого являются 96 управляемых ракет: рядом с ним просто пролетел наш Су-24, который применил средства РЭБ. Добрая половина экипажа корабля после прихода в базу списалась на берег, настолько были перепуганы американские моряки.



Вообще новая российская Госпрограмма вооружения до 2033 г. ориентирована на дальнейшее развитие высоких технологий - гиперзвуковых ракет, лазеров повышенной мощности и робототехнических комплексов. Рассмотрим только несколько примеров высокотехнологического превосходства России, таких, что давно на слуху. А рассказать обо всех новинках просто нет возможности. Да и, судя по всему, надо говорить о тех достижениях российского ВПК, которые в случая военного противостояния Европы и России также и США превратят в часть евроатлантического театра военных действий. Не те сейчас времена, чтобы удалось отсидеться за океаном.



Так, с космодрома Плесецк 25 ноября успешно выведен на расчетную орбиту ракетой-носителем "Союзом-2.1Б" военный спутник Единой системы "Тундра". И это пятый военный старт "Союзов" в 2021 г. Новейшая "Тундра" способна отслеживать запуски МБР с земной и водной поверхности, определять параметры баллистической траектории, вероятные районы поражения (приходит на смену аппаратам "Око" спутниковой системы обнаружения пусков МБР с континентальной части США). Ранее сообщалось, что российская орбитальная группировка к 2022 г. будет состоять из 10 аппаратов "Тундра". Управление осуществляется из Центрального командного пункта СПРН в Серпухове-15.



Параллельно создается мобильная сверхдальняя система ПРО С-550 наземного базирования, которая предназначена для уничтожения орбитальных космических целей. Включая американские МБР и беспилотные "челноки" X-37, способные нести на борту ядерное оружие.



В ходе испытаний 15 ноября российская противоракета ювелирно уничтожила старый советский спутник "Космос-1408" на высоте около 500 км над Землей, и это вызвало в Пентагоне и НАТО шок, истерику, шквал демагогических обвинений. Их ракеты "достают" только до высоты 250 км.



"Партнеры" внезапно поняли, что за обозначенной РФ красной линией могут потерять сразу все 32 спутника GPS-навигации, и тогда одномоментно "ослепнут" ракеты, самолеты и корабли США и НАТО, войскам придется заново осваивать бумажные топографические карты. Если будет кому осваивать…



Разумеется, этот краткий обзор не отражает всей полноты перевооружения Российской армии в 2021 г. За кадром осталась значительная часть уникальных новинок, таких, как - ЗРС С-550, боевой лазер "Пересвет", самолет пятого поколения Су-57, ударный беспилотный "Охотник", многоцелевые и стратегические субмарины… Кстати, о подводных лодках ВМФ России. Без них картина нашего превосходства над США будет неполная, хотя о ее полноте говорить в одной публикации не приходится.



В октябре авторитетное издание The National Interest написало, что несколько ядерных ударов по США позволит России уничтожить десятки миллионов человек. Если же речь пойдет о полноценной атаке в ответ на агрессию Вашингтона, то от стратегического оружия РФ погибнет 90% населения Соединенных Штатов. В случае ядерной атаки со стороны США Россия нанесет ответный удар задолго до того, как первая боеголовка разорвется на ее территории. Всего за 20 минут или немного меньше ракеты долетят до целей в Соединенных Штатах. Если же речь идет о подводных лодках, то время удара сокращается до 5-10 мин.



Российские атомные субмарины четвертого поколения "Борей" могут стать "приговором" для США в случае ядерного спора с Россией. Таким прогнозом поделились аналитики китайского агентства NetEase. В издании обратили внимание на недавний беспрецедентный успех этих передовых морских судов ВМФ РФ - они сумели преодолеть полутораметровый ледовый барьер и выйти на поверхность воды. Впервые за всем время существования подводного флота в мире именно эти российские суда смогли справиться с такой задачей. В руководстве ВМФ РФ констатировали, что этот успех является свидетельством наличия у подлодок "Борей" всех необходимых возможностей для длительного пребывания невидимыми для противника и нанесения неожиданного мощного ядерного удара.



Комментарий российского командования сразу же породил панические слухи о том, что Россия имеет на вооружении "тихих убийц", способных в любой момент полностью уничтожить любую страну на планете.



По расчетам китайских аналитиков, чтобы стереть с лица Земли США России будет достаточно всего трех таких подводных лодок. Каждая субмарина "Борей" способна транспортировать одновременно 16 твердотопливных баллистических ракет "Булава".



Таким образом, три подлодки, образующих определенную конфигурацию под водой, смогут атаковать 48 ядерными ударами по любым целям. Общая мощность такого ядерного заряда соответствует силе удара 30 млн тонн тратила. (Мощность взрыва бомбы над Хиросимой составила 15 килотонн в тротиловом эквиваленте, над Нагасаки - до 21 килотонны: мгновенно погибло 80 тыс. человек, в Хиросиме столько же!..) В общем, господа, не будите лихо, пока оно настроено миролюбиво.



Военный и международный эксперт программы "Открытый эфир" ТВ "Звезда", начальник управления телеканала "Большая Азия" Александр Артамонов считает, что американцы, учиняя провокации вблизи российских границ, с одной стороны, реализуют грезы о возрождении былого величия, с другой - нарабатывают себе имидж "крутых парней". "Начиная с 1945 года, планов операций "Флитвуд", а потом и "Дропшот" (более 300 атомных бомб должны были упасть на советские города и заводы), США постоянно грязно фантазируют о ядерном Армагеддоне для нашей страны", - говорит Артамонов.



По словам эксперта, "10 американских бомбардировщиков на наших восточных рубежах, проводящих условный пуск ракет, это, конечно, неприятно. Но на самом деле, подобные действия противника являются только стимулом для России.



Во-первых, в результате наша страна приучилась держать свою армию в состоянии боеготовности. А это действительно положительный фактор. Во-вторых, угроза со стороны США заставила нас плотнее сотрудничать с КНР, создавая все более прочный Евразийский союз. Военная же угроза, исходящая от США, носит в значительной степени показушный характер. Вашингтон хорошо понимает, чем он рискует, полети хоть одна ракета в сторону российской береговой линии. И никогда не отважится на этот шаг". Тем не менее в воздухе пахнет военной грозой… Наши западные "партнеры", видимо, не чуют возможной беды. Уж не заболели ли ковидом, поскольку, кажется, потеряли всегда присущий им стратегический нюх? Источник - stoletie.ru

