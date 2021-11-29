 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.11.2021
15:05  О качестве воды реки Сиама (Таджикистан), - К.Сирожидинов
14:17  Падение истребителя F-35 с британского авианосца Queen Elizabeth попало на видео
14:15  В Москве открывается Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23
14:07  Зеленский проигрывает медиавойну укр-олигархам, - Глеб Простаков
13:56  Дамблдор порвал жучку... Как писательница Джоан Роулинг стала врагом пидар-государства
13:51  Выборы по-кыргызски. В Таласе "назарбековцы" митингуют против "джумабековцев"
13:47  "Оставьте моего отца в покое" , - кырпрез Жапаров ввязался ругаться в твиттере с какими-то ушлепками

13:00  Седьмой круг Ирана. В Вене возобновились переговоры по ядерной сделке
12:43  Не будите лихо… Как оружие России меняет характер современной войны, - Валерий Панов
12:15  Кого хвалил и кого ругал Абай? Похвальные и критические замечания великого писателя остаются актуальными и сегодня
12:10  Новый штамм коронавируса снижает глобальный спрос на нефть, - О.Соловьева
11:28  В КырАрмии новый 1-й заместитель - пограничник Усубалиев
11:26  Жена попросила не искать лидера кырпартии "Ордо" Миярова... У блядей?
11:22  "Перепутали зеленые квадратики...". КырЦИК объяснил причины ошибки на сайте при отображении итогов выборов
11:19  Митинг разошелся. ТаджВласти уверяют, что стабилизировали ситуацию в мятежном Хороге
10:48  В Киргизии президент почему-то голосует за "зэков", - И.Джорбенадзе
10:39  Дело "Азизи домсоз". Известного тадж-девелопера посадили на 30 лет. За трафик афганского героина в Европу
10:33  Хомячок разбушевался... Саакашвили обвинил Путина в очередном антигрузинском заговоре
10:26  "Узбекнефтегаз" не в состоянии выплатить з/плату футболерам своего ФК "Бунедкера"
09:47  Новый штамм COVID-19: в Казахстане вводятся ограничения
08:30  Алишер Усманов в 3 раз переизбран главой Международной федерации фехтования
00:47  Удар по бочкам: эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $80
00:42  Иран усложнил снятие санкций своими же высокими требованиями, - "НГ"
00:41  Выборы в Киргизии перевели на ручной режим, - "Къ"
00:32  Ласковая туркменская русофобия, - Андрей Уваров
00:28  У китайских знаменитостей появился свой "моральный кодекс"
Понедельник, 29.11.2021
23:25  В главные заговорщики и потенциальные бандер-фюреры Украины сватают Буданова
21:26  Опять Чубайс? "Роснано" бросает тень на все госкомпании России
21:11  По округу №1 на КырВыборах победили... двое. ЦИК обнародовал 2 разных протокола с разными победителями
14:03  Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам, - Е.Погребняк
14:01  Как глобальное изменение климата скажется на внешнем облике людей и животных? - Амира Хасан
13:57  Центробанк Туркменистана выпустил монеты в честь Саммита ОЭС. В центре - конь
13:52  Знак! Свора бродячих собак атаковала кортеж кыр-преза Жапарова
09:38  Голоса в Киргизии пересчитают вручную. Балаган-выборы, 7-й заход
09:34  Кремлевский "помогайка" Песков не захотел участвовать в испытаниях назальной вакцины. Ссыкотно?
09:23  Кто разворовал кыргызский "Айыл Банк"? - выясняет ГКНБ
09:19  При подсчете АСУ ЦИК Киргизии "испарилось" 13% голосов
09:07  Патриарх РПЦ Кирилл принял персональное приглашение на шабаш в Нур-Султане
09:04  КырПрез Жапаров проголосовал вчера за оппозиционера. Однохренственно?
09:02  В Бишкеке пропал на выборах лидер партии "Ордо" Мирбек Мияров. Застрял в урне?
07:36  Пропаганда Кремля готовит почву для "майдана" в Узбекистане, - "СП"
07:29  Талибы анонсировали создание полноценных ВВС. И разверзнутся небеса...
06:42  ВОЗ нагнетает: омикрон-штамм способен заражать ранее переболевших коронавирусом
06:20  Поименный (предварительный) список депутатов КырПарламента нового 7 созыва
06:14  Норвежский "Санта Клаус" отныне - грустный гомосек (не путать с дровосеком)
06:11  Ливия в режиме глобального управления, - А.Мезяев
06:09  Битва Литвы с Китаем вступила в решающую фазу? - Дм. Минин
06:05  Аркадаг наградил Эрдогана орденом и договорился о...
05:52  Кто манипулировал "считалкой" (АСУ)? До кыргызов дошло как их технично наи... выбирали
05:49  Сервер ЦИК сломали хакеры, - "лепит" секретарь КырСовбеза Иманкулов
05:47  Фейк-выборы в Кыргызстане: лидеры пяти партий требуют провести перевыборы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Седьмой круг Ирана. В Вене возобновились переговоры по ядерной сделке
13:00 30.11.2021

Переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к "иранской ядерной сделке" возобновились в понедельник в Вене после почти полугодового перерыва. При этом США заранее угрожают усилить санкционное давление на Иран, если заподозрят его в затягивании переговоров. В Москве считают такой подход контрпродуктивным и предупреждают, что альтернативы сделке нет. Провал переговоров может привести к кризису мирового масштаба, аналога которому не было все последние десятилетия.

"Заседание совместной комиссии по СВПД завершилось. В ходе седьмого раунда переговоров, начавшегося довольно успешно, участники договорились о дальнейших немедленных шагах",- сообщил в Twitter постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в понедельник вечером. Накануне возобновления переговоров в Вене о возвращении США и Ирана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) российская делегация была самой оптимистичной. "Мы полностью осознаем все проблемы на венских переговорах, но сохраняем осторожный оптимизм. Причина этого осторожного оптимизма очень проста: у нас нет разумной и приемлемой альтернативы успешному завершению переговоров по СВПД",- написал Михаил Ульянов.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке
Читать далее

Напомним, что СВПД, подписанный в 2015 году Тегераном, пятью членами СБ ООН и Германией, касался отмены антииранских санкций в обмен на ограничение Ираном своей ядерной программы. Однако вот уже несколько лет, как "ядерная сделка" не работает. 45-й президент США Дональд Трамп в 2018 году вышел из СВПД в одностороннем порядке и вернул американские санкции в отношении Тегерана. Спустя год Иран отказался от части своих обязательств в рамках СВПД и в итоге приступил к обогащению урана до уровня 60% (для производства ядерной бомбы нужен уран, обогащенный до 90%). На этом фоне администрация нынешнего президента США Джо Байдена решила рассмотреть возможность возвращения к СВПД. Консультации в Вене проходили с апреля по июнь. По словам Михаила Ульянова, работа по восстановлению ядерной сделки была завершена почти на 90%. Однако в июне переговоры были прерваны из-за смены президента и правительства в Иране. Тегеран взял время на формирование новой переговорной команды. В итоге иранских переговорщиков возглавил замглавы МИД Али Багери. Вместе с ним в Вену отправилась группа экспертов из Центрального банка, министерств экономики и финансов. Как отметило иранское агентство Fars, состав команды свидетельствует о "серьезной решимости Ирана достичь хорошего соглашения в кратчайшие сроки".

Серьезный настрой иранцев отметил и Михаил Ульянов. Правда, как и прежде, Иран настаивает на снятии всех санкций, введенных против него ЕС и США с 2017 года. Тегеран также требует компенсации от Запада за финансовые потери, понесенные им из-за выхода США из СВПД и возвращения санкций. Об этом в интервью Financial Times напомнил Али Багери.

"Запад должен заплатить цену за любое нарушение обязательств в рамках СВПД",- подчеркнул господин Багери.

Со своей стороны, западные страны готовы обсуждать лишь санкции в рамках "ядерной сделки". В идеале они хотели бы расширить СВПД, включив в него ограничения не только ядерной, но и ракетной программы Ирана, а также его внешнеполитической активности. Но на это Тегеран никогда не согласится. "Иран добросовестно вступает в переговоры, чтобы достичь хорошего соглашения, но не будет принимать запросы и условия, которые будут выходить за рамки СВПД",- заявил в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан. Он подчеркнул, что иранцам важен не факт возвращения США в СВПД, а гарантии, что все партнеры Тегерана смогут поддерживать с ним экономические отношения. В случае снятия санкций в полном объеме Тегеран обещает незамедлительно подписать новое соглашение в Вене. При этом иранские переговорщики подчеркивают, что с учетом прежнего опыта не доверяют США. Как и в ходе шести предыдущих раундов, прямые переговоры между иранской и американской делегациями не предусмотрены.

Развернуть на весь экран
Заместитель генсекретаря Европейской службы внешних связей Энрике Мора общается с прессой после заседания комиссии по СВПД
Заместитель генсекретаря Европейской службы внешних связей Энрике Мора общается с прессой после заседания комиссии по СВПД

Фото: Lisi Niesner, Reuters

Пессимизма добавляет и выбранный Вашингтоном путь давления на Тегеран. "Если подход Ирана заключается в том, чтобы попытаться использовать переговоры в качестве прикрытия для ускоренной реализации ядерной программы и, как я уже говорил, тянуть время за столом ядерных переговоров, нам придется реагировать так, как нам бы не хотелось",- сказал в воскресенье в интервью BBC спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли. В Вашингтоне не раз говорили, что у них есть "план Б", который подразумевает ужесточение санкционного режима в отношении Тегерана и не исключает силовой сценарий. Этот план, в частности, обсуждался США с Израилем - одним из главных противников возобновления СВПД.

"Я призываю наших союзников во всем мире: не поддавайтесь ядерному шантажу Ирана",- заявил в понедельник премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

По его словам, "Иран не заслуживает никаких денежных подарков, никаких выгодных сделок и никакого снятия санкций в обмен на его жестокость". Израиль поддерживают и западные страны. Важным сигналом накануне переговоров в Вене стала совместная статья в британской газете The Telegraph глав МИД Израиля и Великобритании Яира Лапида и Лиз Трасс, где они пообещали "работать день и ночь, чтобы иранский режим никогда не стал ядерной державой". В Москве же считают деструктивным любое публичное давление на Тегеран. "США очень долго не вели переговоров с иранцами и забыли, что иранцы ничего не делают под давлением. Если на них оказывается давление, они сопротивляются",- прокомментировал Михаил Ульянов слова Роберта Малли.

"Большинство объективных факторов говорят за то, что достигнуть договоренность о возвращении к выполнению СВПД в полном объеме в его первоначальном виде будет крайне сложно",- сказал "Ъ" руководитель Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. Он отметил, что "список негативных событий в части СВПД, которые произошли в последние месяцы, достаточно длинный". Среди названных им факторов неготовность Вашингтона к односторонним шагам, которые бы содействовали созданию более благоприятной атмосферы для переговорного процесса, а также глубокий межпартийный раскол внутри США, который имеет свою проекцию в том числе на венские переговоры. Эксперт также обратил внимание на негативную динамику в отношениях между Ираном и МАГАТЭ (наряду со все большим отходом Тегерана в своей ядерной деятельности от параметров, согласованных в 2015 году), продолжающийся сокращаться потенциал европейцев в качестве посредников в рамках переговоров и работу ряда стран Ближнего Востока, направленную на разрушение СВПД. "В этой ситуации намного легче быть пессимистом. Я все же хочу оставаться в лагере оптимистов. На мой взгляд, отсутствие договоренности в Вене и окончательное разрушение СВПД может привести к долгосрочному многовекторному кризису, с которым мир по его масштабам не сталкивался в последние несколько десятилетий. В этой ситуации проиграют все",- подчеркнул господин Хлопков.

Нашлись оптимисты и среди иранских экспертов. В социальных сетях бурно обсуждается позиция руководителя аналитического центра Bourse & Bazaar Foundation Эсфандияра Батмангелиджа, который убежден, что пока рано говорить, будто бы переговорный процесс в Вене обречен. Ссылаясь на заявления официальных лиц в Тегеране, он считает: иранцы хотят, чтобы переговоры увенчались успехом, в первую очередь по экономическим причинам. В частности, эксперт обратил внимание на слова министра нефти Ирана Джавада Оуджи, сказанные в начале ноября, что страна должна инвестировать $160 млрд в нефтегазовую промышленность, чтобы увеличить суточную добычу энергоносителей. Инвестиции, а также наращивание экспорта возможны лишь при гарантированном снятии санкций, да и то, как показал предыдущий опыт, рестрикции при желании можно всегда вернуть. Правда, иранские СМИ подчеркивают, что и в условиях санкций им удалось нарастить экспорт нефти и увеличить свои валютные резервы. Это подтверждает и отчет МВФ. По сравнению с $12,4 млрд в 2020 году сейчас валютные резервы Ирана выросли до $31,4 млрд. Аналитическое издание Oil Price считает, что это в том числе связано с ростом нефтяного экспорта Ирана до 500 тыс. баррелей в сутки, а возможно, и более. По некоторым оценкам, иранский экспорт за несколько месяцев достиг 900 тыс. баррелей в сутки. В 2019 году этот показатель держался на рекордно низком уровне - 200 тыс. баррелей в сутки, а до введения санкций превышал 2 млн баррелей в cутки. Продолжается и рост внешней торговли Ирана. Так что во многом санкции себя не оправдали, но без них иранцам было бы спокойнее развивать экономическое сотрудничество со своими партнерами. В том числе им было бы важно возобновить контакты с ЕС, что в условиях санкций невозможно.

Марианна Беленькая, Елена Черненко

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638266400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате рассмотрят законопроект об амнистии
- Н.Нигматулин выступил на Парламентской Ассамблее ОДКБ
- А. Мамин принял участие в Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде
- Кого хвалил и кого ругал Абай?
- Депутаты "Ак жола" добились законодательного урегулирования деятельности мониторинговых групп
- Кадровые перестановки
- Производить лекарства от рака планируют в Казахстане
- В Агентстве по противодействию коррупции прошло заседание Совета по рассмотрению результатов комплексного анализа коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства
- Концепцию новой инвестиционной политики до 2025 года разрабатывают в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  