"Оставьте моего отца в покое" , - кырпрез Жапаров ввязался ругаться в твиттере с какими-то ушлепками

13:47 30.11.2021

"Оставьте моего отца в покое" - Садыр Жапаров ответил некоторым кыргызстанцам© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев

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Садыр Жапаров через социальные сети обратился к гражданам, которые считают, что власти сфальсифицировали итоги парламентских выборов.



БИШКЕК, 30 ноя - Sputnik. Президент Садыр Жапаров ответил некоторым кыргызстанцам, которые оскорбляют его нецензурными словами.



Жапаров через соцсети обратился к "отдельным видным согражданам". Его пост был опубликован в качестве ответа гражданам, которые считают, что власти сфальсифицировали итоги парламентских выборов.



"Отдельным нашим видным согражданам, которые говорят, что верят в Бога и придерживаются духовных ценностей, но в то же время оскорбляют меня, вплоть до моего покойного отца, нецензурными словами, хотел бы сказать: я тоже верю в Бога. Да, мой отец всю жизнь следовал по божьему пути. Он наставлял меня справедливости, следованию правильному пути, молитвам, а чтению Корана обучал с 8-го класса. Да благословит его Аллах и приветствует в раю. Оставьте его в покое", - написал Жапаров.

Он отметил, что власти не вмешивались ни в избирательный процесс, ни в работу ЦИК. По словам Жапарова, специалист комиссии допустил небольшую ошибку, что вызвало недоверие у партий, особенно проигравших.



Отец президента Нуркожо Мустали уулу скончался в сентябре 2017 года.