 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выборы по-кыргызски. В Таласе "назарбековцы" митингуют против "джумабековцев"
13:51 30.11.2021

В Таласе сторонники одного кандидата митингуют против другого© Sputnik / Табылды Кадырбеков

По предварительным данным, в Манасском избирательном округе один кандидат с незначительным отрывом опережает другого.

БИШКЕК, 30 ноя - Sputnik. В Таласской области митингуют сторонники кандидата в депутаты Мирлана Назарбекова, они выступают против другого претендента - Дастана Джумабекова.

Возмущенные люди собрались в селе Кызыл-Адыр. Они недовольны тем, что Джумабеков лидирует по Манасскому избирательному округу. Его обвиняют в подкупе избирателей. Митингующие заявили, что не будут признавать выборы. Отметим, Назарбеков тоже баллотировался по этому округу.

Сейчас там вручную подсчитывают голоса, обработано 96,41 процента протоколов. По текущим данным, Джумабеков незначительно опережает Назарбекова - 13 171 голос против 13 046.

Источник - ru.sputnik.kg
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