Зеленский проигрывает медиавойну укр-олигархам, - Глеб Простаков

14:07 30.11.2021

Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

Глеб Простаков

бизнес-аналитик

29 ноября 2021,

Президент Украины Владимир Зеленский за счет колоссального административного ресурса – большинства в парламенте, лояльного правительства и возможности распоряжаться финансовым ресурсом госкомпаний – еще остается самым популярным политиком в стране. При этом сейчас он выглядит и ведет себя так, будто уже проиграл будущую схватку за власть. Если всего несколько недель назад ставился вопрос, как будет Зеленский идти на второй срок, то сейчас речь идет о том, как президенту досидеть до конца первой каденции.



Самая большая проблема заключается в том, что Зеленский стал проигрывать на собственном поле. Бесконечное политическое шоу, благодаря которому Зеленский пришел во власть и длительное время сохранял высокий рейтинг, дало сбой. Пресс-марафон, который прошел 26 ноября и должен был стать ответом на накопившиеся злободневные вопросы к главе государства, стал настоящим медийным провалом Зеленского – крупнейшим с момента прихода к власти. Именно этот провал может стать началом конца Зеленского и предвестником драматических изменений на Украине.



По задумке открытая беседа Зеленского с представителями СМИ, которые открыто его критикуют, должна была развернуть негативный информационный фон вокруг президента на сто восемьдесят градусов и выстрелить против его врагов, во главе которых сейчас встал украинский олигарх номер один Ринат Ахметов и его немаленькая медиаимперия. Причин этого конфликта множество и не все они явные, однако на поверхности лежит довольно мелочный в масштабах страны повод: Зеленский фактически заблокировал выплату 3 млрд гривен (немногим больше 8 млрд рублей) в счет долгов по зеленому тарифу перед компанией ДТЭК Ахметова. После чего последний развернул свои медиапушки в сторону президента.



Не обладая собственным медиаресурсом (на стороне Зеленского пока играют только телеканалы Игоря Коломойского), Зеленский решил, что сможет переломить ситуацию за счет личного обаяния и нетрадиционных шагов. Предполагалось, что Зеленский в очередной раз выиграет своего рода "конкурс капитанов", где за счет домашних заготовок и искрометного экспромта президент-шоумен в пух и прах разнесет заряженных олигархами журналистов. И помогут ему в этом новые формы подачи материала, новые медиа и армия сетевых ботов, разгоняющих нужные тезисы.



Но по итогу мероприятия Зеленский не только не добился желаемого, но получил ровно противоположный эффект. Провальными оказались и домашние заготовки, и экспромт. Информационной бомбой, которая должна перебить весь негатив против президента, должно было стать сообщение о готовящемся на 1–2 декабря госперевороте, в который, по словам Зеленского, оказался втянут Ринат Ахметов. Это заявление из уст президента звучало не как пролог к незамедлительному аресту олигарха и показательному суду над зачинщиками насильственной смены власти, а как приглашение к диалогу и попытка заключить пакт о ненападении. Что, конечно же, тут же девальвировало это грозное обвинение, а самого Зеленского выставило человеком, окончательно утратившим связь с реальностью. Тот же Ахметов уже дал понять, что обвинения Зеленского несостоятельны, а конфликт между ними продолжится.



Матерый шоумен в ранге президента быстро утратил самообладание, когда представители журналистского сообщества не только задали ему неудобные вопросы, но и вступили в перепалку, продемонстрировав откровенное неуважение к главе государства. Показательным стал спор Зеленского с главным редактором одного из украинских сайтов Юрием Бутусовым.



В ходе этого разговора Зеленский был совсем не похож на своего персонажа – главного героя сериала "Слуга народа" Василия Голобородько. В этом эпизоде президент казался обиженным, постоянно гримасничающим, с ужимками, недостойными не только президента, но даже былой звезды КВН. Более того, Зеленский продемонстрировал мелочную мстительность. Уже по завершении пресс-марафона Бутусову выдвинули официальное обвинение в "разжигании агрессивной войны", по которому журналисту светит вполне реальный срок.



"Черная пятница" 26 ноября стала большим персональным поражением Владимира Зеленского. Президент, обладающий огромным административным ресурсом, оказался абсолютно беспомощным, когда, не рассчитав сил, решил бросить вызов настоящим хозяевам Украины – олигархам. Медийная машина последних обстреливает президента всего несколько последних недель, но произведенный этой информационной кампанией эффект не только лишил Зеленского драгоценных процентов рейтинга, но и продемонстрировал откровенную слабость и неуравновешенность президента. Смена власти на Украине уже в следующем, 2022 году сейчас выглядит очень вероятным сценарием.