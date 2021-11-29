Падение истребителя F-35 с британского авианосца Queen Elizabeth попало на видео

14:17 30.11.2021

Падение истребителя F-35 с британского авианосца попало на видео



Истребитель упал в море сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Пилоту удалось катапультироваться, он получил лишь незначительные травмы.



БИШКЕК, 30 ноя - Sputnik. Палубный истребитель F-35 ВВС Британии, взлетевший с авианосца Queen Elizabeth, в результате аварии упал в Средиземное море. Видео этого момента опубликовал британский журналист Себ Хаггарт в своем Twitter.



​Инцидент произошел 17 ноября. Пилоту удалось катапультироваться, он получил лишь незначительные травмы.







На кадрах видно, что сразу же после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет падает в море.



Как сообщало издание Sky News, возможной причиной крушения стало попадание заглушки в двигатель при взлете, так как наземная бригада не сняла заглушки при подготовке истребителя к вылету.



Lockheed Martin F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.