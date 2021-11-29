Ралина Арабова из Казани представит Россию на "Мисс Вселенная - 2021"

16:10 30.11.2021

Кто представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная - 2021"



Обладательница титула "Вице-мисс Россия - 2019", модель Ралина Арабова представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная - 2021", который состоится в Израиле.



В 2019 году Арабову признали самой красивой девушкой Татарстана. Как представительница республики она участвовала во всероссийском конкурсе и получила титул второй вице-мисс. Смотр стал последним перед пандемией коронавируса - в 2020 и 2021 годах конкурс "Мисс Россия" не проводился.



До финала, который пройдет в Эйлате 12 декабря, Арабовой предстоит участвовать в многочисленных мероприятиях и фотосъемках. Она, в частности, представит стилизованный татарский национальный наряд, созданный по мотивам костюмов казанских цариц.



Ралина родилась в Казани 4 июля 2000 года, училась играть на флейте в музыкальной школе, профессионально занималась плаванием. Сейчас она учится на юрфаке финансового университета при правительстве РФ.



