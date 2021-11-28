Афганский узел для Центральной Азии, - Сергей Жильцов

17:03 30.11.2021

Страны региона рассматривают разные сценарии развития ситуации в Кабуле



Об авторе: Сергей Сергеевич Жильцов – доктор политических наук.

28.11.21



Таалатбек Масадыков: "Почти все страны Центральной Азии восстановили отношения с властями Афганистана".

Смена власти в Афганистане оказалась "неожиданностью" для стран Центральной Азии. Хотя об уходе США из Афганистана было известно заранее, центральноазиатские страны до последнего момента не уделяли должного внимания вопросу смены власти и возможным последствиям. В результате после августа текущего года, когда США покинули Афганистан, страны стали искать ответы на ряд ключевых вопросов, большая часть которых связана с будущими отношениями с Кабулом и возможными угрозами безопасности. Обсуждению данных вопросов была посвящена международная конференция "Страны Центральной Азии в новых геополитических условиях на фоне ситуации в Афганистане", которая прошла в Бишкеке в ноябре.

Во всех странах Центральной Азии пытаются понять и оценить, как события в Афганистане скажутся на региональной безопасности и каким образом повлияют на их социально-экономическое развитие. Пока в странах Центральной Азии не могут четко сформулировать последствия афганских изменений, просчитывая лишь сценарии развития ситуации. Как правило, в большинстве сценариев Афганистан рассматривается в качестве угрозы развитию региона в целом и каждой из стран в отдельности.



Оценить возможное развитие событий в Афганистане и влияние на страны Центральной Азии достаточно сложно. Прежде всего из-за отсутствия четких представлений, в каком направлении будут развивать страну новые афганские власти. Кроме того, выработка подходов к осуществлению политики в отношении Афганистана в странах Центральной Азии проходит на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране. Страна находится в экономическом кризисе. Зарубежная помощь, которая поступала в Афганистан в последнее десятилетие, резко сократилась. Собственных ресурсов для развития нет. США заморозили афганские активы, что еще больше ухудшило ситуацию в стране. Население лишено средств к существованию, что может усилить миграцию в сопредельные государства. Гуманитарная помощь, которую оказывают многие страны, не решает социально-экономических проблем. В итоге в Афганистане вновь отмечен рост производства наркотиков, который не сократился в период присутствия в стране США. Переход Афганистана к развитию сельского хозяйства пока не просматривается.



Все центральноазиатские страны ведут консультации с Кабулом, однако это не дает ответов на многие вопросы. Как отмечал заместитель секретаря Совета безопасности Киргизии Таалатбек Масадыков, практически все страны Центральной Азии установили контакты с новыми властями, пытаясь обсуждать различные вопросы двустороннего взаимодействия и регионального сотрудничества.



Политическая заинтересованность обеспечить безопасность на границах и внутри страны не подкрепляется экономическим потенциалом, что значительно ограничивает возможности центральноазиатских государств. Кроме того, экономические интересы стран Центральной Азии в Афганистане носят локальный, ограниченный характер. В последние десятилетия страны региона в основном были заняты решением собственных проблем и урегулированием межгосударственных противоречий, которые обострились после распада СССР. Афганистан не являлся приоритетом их внешней политики, что не предполагало расширения торгово-экономического сотрудничества.



Большие надежды в Центральной Азии возлагают на внерегиональные государства, которые проявляют большой интерес к Афганистану. В силу географической близости страны Центральной Азии, Россия, Китай, Пакистан и Иран проявляют повышенное внимание к внутриполитическому развитию Афганистана, его подходам к реализации внешней политики, решению региональных проблем. Однако их интересы на афганском направлении различаются. Пока каждое из внерегиональных государств пытается самостоятельно выстраивать курс в отношении Афганистана, рассчитывая добиться результатов. Например, Китай продвигает курс на расширение сотрудничества с Афганистаном, видя в этом возможности получить экономические выгоды и обеспечить себе доступ к ресурсам, поскольку афганская территория привлекает своими запасами природных ресурсов.



Для США, которые готовы установить отношения с представителями новой афганской власти, и ЕС, который обсуждает проблемы региональной безопасности, на первый план выходят политические вопросы. В частности, вопросы взаимодействия с Афганистаном затрагивались на встрече министров внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и ЕС, которая прошла во второй половине ноября.



Комплекс внутренних проблем в Афганистане и сложные отношения Кабула с другими государствами могут негативно отразиться на Центральной Азии. Так, проблемы могут возникнуть в водно-энергетической сфере. Страны Центральной Азии увеличивали свое водопотребление из трансграничных водотоков, не беря в расчет интересы Афганистана. В случае развития сельского хозяйства и восстановления коммунальной инфраструктуры в Афганистане это приведет к увеличению потребности в водных ресурсах, что может спровоцировать конфликт.



В центральноазиатских государствах беспокойство вызывает возможность расширения деятельности религиозных организаций, привлечение в ряды террористических организаций жителей стран региона. Как отметил директор исследовательского центра "Религия, право и политика" Кадыр Маликов, странам Центральной Азии необходимо предпринимать усилия по идейному противодействию различным деструктивным идеологиям в регионе.



На конференции эксперты сошлись во мнении, что ситуация в Афганистане усилила неопределенность развития Центральной Азии, создала предпосылки для обострения ситуации внутри региона. США ушли из Афганистана, переложив проблемы развития этой страны на его соседей, в первую очередь на страны Центральной Азии, часть из которых имеет с ней общую границу. По словам бывшего министра иностранных дел Киргизии Муратбека Иманалиева, "Афганистан остается и предположительно останется в будущем главным источником трансграничных преступлений и иных опасностей".