 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.11.2021
19:21  Налоги на мобильные переводы в Казахстане: рынок ждет госмонополия?
19:18  Выборы в Киргизии: "лучшие сыновья" с тугими кошельками, - Сергей Кожемякин
18:42  Подготовка к захвату власти в Киргизии, - новые подробности от ГКНБ
18:12  Погибли 6 человек - видео страшного урагана в Стамбуле
17:03  Афганский узел для Центральной Азии, - Сергей Жильцов
16:10  Ралина Арабова из Казани представит Россию на "Мисс Вселенная - 2021"
15:05  О качестве воды реки Сиама (Таджикистан), - К.Сирожидинов

14:17  Падение истребителя F-35 с британского авианосца Queen Elizabeth попало на видео
14:15  В Москве открывается Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23
14:07  Зеленский проигрывает медиавойну укр-олигархам, - Глеб Простаков
13:56  Дамблдор порвал жучку... Как писательница Джоан Роулинг стала врагом пидар-государства
13:51  Выборы по-кыргызски. В Таласе "назарбековцы" митингуют против "джумабековцев"
13:47  "Оставьте моего отца в покое" , - кырпрез Жапаров ввязался ругаться в твиттере с какими-то ушлепками
13:00  Седьмой круг Ирана. В Вене возобновились переговоры по ядерной сделке
12:43  Не будите лихо… Как оружие России меняет характер современной войны, - Валерий Панов
12:15  Кого хвалил и кого ругал Абай? Похвальные и критические замечания великого писателя остаются актуальными и сегодня
12:10  Новый штамм коронавируса снижает глобальный спрос на нефть, - О.Соловьева
11:28  В КырАрмии новый 1-й заместитель - пограничник Усубалиев
11:26  Жена попросила не искать лидера кырпартии "Ордо" Миярова... У блядей?
11:22  "Перепутали зеленые квадратики...". КырЦИК объяснил причины ошибки на сайте при отображении итогов выборов
11:19  Митинг разошелся. ТаджВласти уверяют, что стабилизировали ситуацию в мятежном Хороге
10:48  В Киргизии президент почему-то голосует за "зэков", - И.Джорбенадзе
10:39  Дело "Азизи домсоз". Известного тадж-девелопера посадили на 30 лет. За трафик афганского героина в Европу
10:33  Хомячок разбушевался... Саакашвили обвинил Путина в очередном антигрузинском заговоре
10:26  "Узбекнефтегаз" не в состоянии выплатить з/плату футболерам своего ФК "Бунедкера"
09:47  Новый штамм COVID-19: в Казахстане вводятся ограничения
08:30  Алишер Усманов в 3 раз переизбран главой Международной федерации фехтования
00:47  Удар по бочкам: эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $80
00:42  Иран усложнил снятие санкций своими же высокими требованиями, - "НГ"
00:41  Выборы в Киргизии перевели на ручной режим, - "Къ"
00:32  Ласковая туркменская русофобия, - Андрей Уваров
00:28  У китайских знаменитостей появился свой "моральный кодекс"
Понедельник, 29.11.2021
23:25  В главные заговорщики и потенциальные бандер-фюреры Украины сватают Буданова
21:26  Опять Чубайс? "Роснано" бросает тень на все госкомпании России
21:11  По округу №1 на КырВыборах победили... двое. ЦИК обнародовал 2 разных протокола с разными победителями
14:03  Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам, - Е.Погребняк
14:01  Как глобальное изменение климата скажется на внешнем облике людей и животных? - Амира Хасан
13:57  Центробанк Туркменистана выпустил монеты в честь Саммита ОЭС. В центре - конь
13:52  Знак! Свора бродячих собак атаковала кортеж кыр-преза Жапарова
09:38  Голоса в Киргизии пересчитают вручную. Балаган-выборы, 7-й заход
09:34  Кремлевский "помогайка" Песков не захотел участвовать в испытаниях назальной вакцины. Ссыкотно?
09:23  Кто разворовал кыргызский "Айыл Банк"? - выясняет ГКНБ
09:19  При подсчете АСУ ЦИК Киргизии "испарилось" 13% голосов
09:07  Патриарх РПЦ Кирилл принял персональное приглашение на шабаш в Нур-Султане
09:04  КырПрез Жапаров проголосовал вчера за оппозиционера. Однохренственно?
09:02  В Бишкеке пропал на выборах лидер партии "Ордо" Мирбек Мияров. Застрял в урне?
07:36  Пропаганда Кремля готовит почву для "майдана" в Узбекистане, - "СП"
07:29  Талибы анонсировали создание полноценных ВВС. И разверзнутся небеса...
06:42  ВОЗ нагнетает: омикрон-штамм способен заражать ранее переболевших коронавирусом
06:20  Поименный (предварительный) список депутатов КырПарламента нового 7 созыва
06:14  Норвежский "Санта Клаус" отныне - грустный гомосек (не путать с дровосеком)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Афганский узел для Центральной Азии, - Сергей Жильцов
17:03 30.11.2021

Страны региона рассматривают разные сценарии развития ситуации в Кабуле

Об авторе: Сергей Сергеевич Жильцов – доктор политических наук.
28.11.21

Таалатбек Масадыков: "Почти все страны Центральной Азии восстановили отношения с властями Афганистана".
Смена власти в Афганистане оказалась "неожиданностью" для стран Центральной Азии. Хотя об уходе США из Афганистана было известно заранее, центральноазиатские страны до последнего момента не уделяли должного внимания вопросу смены власти и возможным последствиям. В результате после августа текущего года, когда США покинули Афганистан, страны стали искать ответы на ряд ключевых вопросов, большая часть которых связана с будущими отношениями с Кабулом и возможными угрозами безопасности. Обсуждению данных вопросов была посвящена международная конференция "Страны Центральной Азии в новых геополитических условиях на фоне ситуации в Афганистане", которая прошла в Бишкеке в ноябре.
Во всех странах Центральной Азии пытаются понять и оценить, как события в Афганистане скажутся на региональной безопасности и каким образом повлияют на их социально-экономическое развитие. Пока в странах Центральной Азии не могут четко сформулировать последствия афганских изменений, просчитывая лишь сценарии развития ситуации. Как правило, в большинстве сценариев Афганистан рассматривается в качестве угрозы развитию региона в целом и каждой из стран в отдельности.

Оценить возможное развитие событий в Афганистане и влияние на страны Центральной Азии достаточно сложно. Прежде всего из-за отсутствия четких представлений, в каком направлении будут развивать страну новые афганские власти. Кроме того, выработка подходов к осуществлению политики в отношении Афганистана в странах Центральной Азии проходит на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране. Страна находится в экономическом кризисе. Зарубежная помощь, которая поступала в Афганистан в последнее десятилетие, резко сократилась. Собственных ресурсов для развития нет. США заморозили афганские активы, что еще больше ухудшило ситуацию в стране. Население лишено средств к существованию, что может усилить миграцию в сопредельные государства. Гуманитарная помощь, которую оказывают многие страны, не решает социально-экономических проблем. В итоге в Афганистане вновь отмечен рост производства наркотиков, который не сократился в период присутствия в стране США. Переход Афганистана к развитию сельского хозяйства пока не просматривается.

Все центральноазиатские страны ведут консультации с Кабулом, однако это не дает ответов на многие вопросы. Как отмечал заместитель секретаря Совета безопасности Киргизии Таалатбек Масадыков, практически все страны Центральной Азии установили контакты с новыми властями, пытаясь обсуждать различные вопросы двустороннего взаимодействия и регионального сотрудничества.

Политическая заинтересованность обеспечить безопасность на границах и внутри страны не подкрепляется экономическим потенциалом, что значительно ограничивает возможности центральноазиатских государств. Кроме того, экономические интересы стран Центральной Азии в Афганистане носят локальный, ограниченный характер. В последние десятилетия страны региона в основном были заняты решением собственных проблем и урегулированием межгосударственных противоречий, которые обострились после распада СССР. Афганистан не являлся приоритетом их внешней политики, что не предполагало расширения торгово-экономического сотрудничества.

Большие надежды в Центральной Азии возлагают на внерегиональные государства, которые проявляют большой интерес к Афганистану. В силу географической близости страны Центральной Азии, Россия, Китай, Пакистан и Иран проявляют повышенное внимание к внутриполитическому развитию Афганистана, его подходам к реализации внешней политики, решению региональных проблем. Однако их интересы на афганском направлении различаются. Пока каждое из внерегиональных государств пытается самостоятельно выстраивать курс в отношении Афганистана, рассчитывая добиться результатов. Например, Китай продвигает курс на расширение сотрудничества с Афганистаном, видя в этом возможности получить экономические выгоды и обеспечить себе доступ к ресурсам, поскольку афганская территория привлекает своими запасами природных ресурсов.

Для США, которые готовы установить отношения с представителями новой афганской власти, и ЕС, который обсуждает проблемы региональной безопасности, на первый план выходят политические вопросы. В частности, вопросы взаимодействия с Афганистаном затрагивались на встрече министров внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и ЕС, которая прошла во второй половине ноября.

Комплекс внутренних проблем в Афганистане и сложные отношения Кабула с другими государствами могут негативно отразиться на Центральной Азии. Так, проблемы могут возникнуть в водно-энергетической сфере. Страны Центральной Азии увеличивали свое водопотребление из трансграничных водотоков, не беря в расчет интересы Афганистана. В случае развития сельского хозяйства и восстановления коммунальной инфраструктуры в Афганистане это приведет к увеличению потребности в водных ресурсах, что может спровоцировать конфликт.

В центральноазиатских государствах беспокойство вызывает возможность расширения деятельности религиозных организаций, привлечение в ряды террористических организаций жителей стран региона. Как отметил директор исследовательского центра "Религия, право и политика" Кадыр Маликов, странам Центральной Азии необходимо предпринимать усилия по идейному противодействию различным деструктивным идеологиям в регионе.

На конференции эксперты сошлись во мнении, что ситуация в Афганистане усилила неопределенность развития Центральной Азии, создала предпосылки для обострения ситуации внутри региона. США ушли из Афганистана, переложив проблемы развития этой страны на его соседей, в первую очередь на страны Центральной Азии, часть из которых имеет с ней общую границу. По словам бывшего министра иностранных дел Киргизии Муратбека Иманалиева, "Афганистан остается и предположительно останется в будущем главным источником трансграничных преступлений и иных опасностей".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638280980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате рассмотрят законопроект об амнистии
- Н.Нигматулин выступил на Парламентской Ассамблее ОДКБ
- А. Мамин принял участие в Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде
- Кого хвалил и кого ругал Абай?
- Депутаты "Ак жола" добились законодательного урегулирования деятельности мониторинговых групп
- Кадровые перестановки
- Производить лекарства от рака планируют в Казахстане
- В Агентстве по противодействию коррупции прошло заседание Совета по рассмотрению результатов комплексного анализа коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства
- Концепцию новой инвестиционной политики до 2025 года разрабатывают в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  