Погибли 6 человек - видео страшного урагана в Стамбуле

18:12 30.11.2021

На Стамбул и ряд провинций на северо-западе Турции обрушился мощный ураган. Его скорость временами достигала 130 километров в час.



В соцсетях разлетелись страшные кадры стихийного бедствия. На одном из них запечатлено, как во время урагана упала башня с часами. Это произошло в стамбульском районе Чаталджа.



На других кадрах видно, как мощный ветер сносит крыши и валит деревья. Еще на одном видео порывом ветра опрокинуло грузовик.







Жертвами природной стихии, по последним данным, стали шесть человек. В Стамбуле сообщается о четырех погибших и 38 раненых.



В провинции Коджаэли погиб один человек, восемь получили ранения. Сообщается также об одном погибшем в провинции Зонгулдак. Все они пострадали от обломков крыш.



Сообщается, что движение судов в проливе Босфор закрыто, самолеты перенаправляют на посадку в Анкару и Измир