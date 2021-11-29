Подготовка к захвату власти в Киргизии, - новые подробности от ГКНБ

18:42 30.11.2021

Подготовка к захвату власти. Что известно об этом деле?



Предыстория: Группа лиц планировала захватить власть. Среди них депутаты ЖК и бывшие чиновники, - ГКНБ

"Сводка" (АКИpress) – В канун выборов депутатов Жогорку Кенеша были задержаны ряд участников движения "Эл Ынтымагы", члены "Партии зеленых Кыргызстана", а также депутат Жогорку Кенеша.



По версии ГКНБ, они планировали насильственный захват власти сразу же после парламентских выборов. Согласно данным источников из силовых структур, встречи подозреваемых начались в августе 2021 года. Все они являются выходцами одной из областей Кыргызстана.



Во время встреч обсуждались планы по привлечению сторонников со всех районов региона. Последние должны были устроить массовые протесты, чтобы захватить власть.



На ноябрьской встрече, по данным силовиков, обсуждения продолжились. Подозреваемые обговорили количество участников планируемого госпереворота, боевую готовность и провели инструктаж.



Но, как сообщили силовики, задуманное им воплотить не удалось - подозреваемых арестовали. Среди них были:



- депутат Жогорку Кенеша Бакыт Жетигенов. Он водворен в СИЗО ГКНБ до 26 января 2022 года.



- члены движения "Эл Ынтымагы":



Аскат Темралиев;



Нурсултан Большевиков;



К.Сатар уулу;



Азамат Мусакеев;



Нурбек Калекеев;



Н.Сатынбеков.



- члены "Партии зеленых Кыргызстана":



Нурис Суеркулов;



Руслан Акматбеков;



Бекназар Купешев.



Все они водворены в СИЗО-1 до 26 января 2022 года.



По словам члена "Партии зеленых Кыргызстана" Романа Ремнева, его однопартийцев задержали незаконно. Он отметил, что подозреваемые являются кандидатами в депутаты ЖК КР и имеют неприкосновенность.



На данный момент уголовное дело расследуются. Известно, что есть и другие задержанные. Ранее заявлялось о 15 человек, а также устанавливают других подозреваемых, но подробности официально не разглашаются.