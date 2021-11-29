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Выборы в Киргизии: "лучшие сыновья" с тугими кошельками, - Сергей Кожемякин
19:18 30.11.2021

Выборы в Киргизии: "лучшие сыновья" с тугими кошельками

В Киргизии подводят итоги прошедших 28 ноября парламентских выборов. Несмотря на реформу избирательной системы, полный контроль над законодательным органом сохранили силы, представляющие интересы крупного бизнеса. Остановить сползание страны в глубокий кризис они не смогут.

Одна из претензий, предъявляемых Советской власти ее противниками, заключалась в "отсутствии свободных выборов". Достаточно установить демократический режим, продолжали они, как к руководству автоматически придут самые достойные, ведь голосование отныне будет конкурентным и честным соревнованием идей.

Эти грезы ожидала та же незавидная судьба, что и остальные - о процветании, изобилии и т.п. Господство товарно-денежных отношений не могло не подчинить себе сферу выборов, и решающим фактором оказались не ум, честь и совесть кандидатов, не привлекательность их взглядов, а финансовые ресурсы.

Пример Киргизии можно назвать эталонным. Составление предвыборных программ рассматривается здесь как нудный ритуал и происходит по принципу "лишь бы отделаться". Их наполняют набором бессмысленных, не связанных между собой фраз, чаще всего бездумно скопированных с документов зарубежных политорганизаций. Одна-две страницы пустых, ничем не подкрепленных лозунгов - вот и вся идеологическая основа кандидатов. Часто дело доходит до абсурда. Например, обещания многократно увеличить пенсии и пособия соседствуют с заявлениями о тотальной приватизации и снижении налоговой нагрузки на бизнес.

Все силы были брошены не на то, чтобы убедить избирателя, а на то, чтобы его купить или обольстить. Улицы, автотрассы, здания покрылись рекламными плакатами, иногда размером с многоэтажный дом. Голоса скупались - иногда напрямую, по 1-2 тысячи сомов (курсы сома и рубля примерно равны) за каждый, иногда через домкомы и местных чиновников.

Эту практику не могло изменить переписывание законодательства. Число депутатов Жогорку Кенеша - парламента Киргизии - снижено со 120 до 90, и если раньше все они избирались по партийным спискам, то теперь схема стала смешанной - 36 парламентариев определяются в одномандатных округах, остальные по спискам. С 7 до 5 процентов был снижен проходной барьер, а порог явки ликвидирован вовсе. Кроме того, голосование стало преференциальным - теперь можно выбрать не только партию, но и конкретного кандидата от нее.

Вся эта косметическая правка никак не сказалась на качественном составе палаты. По предварительным данным, в нее проходят шесть партий - "Ата-Журт Киргизстан" ("Отечество Киргизстан"), "Ишеним" ("Вера"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Альянс", "Бутун Киргизстан" ("Единый Киргизстан") и "Ыйман Нуру" ("Луч веры"). Практически все побеждающие кандидаты, в том числе по одномандатным округам, являются крупными бизнесменами, многие ранее уже занимали либо депутатские кресла, либо государственные должности. Большинство из них лояльны власти. Силы, допускавшие ее критику, - например, партии "Ата Мекен" ("Родина"), "Социал-демократы" - барьер не преодолели.

Тревожной тенденцией стало усиление религиозной риторики. Например, партия "Ыйман Нуру" призывает строить общество на исламских ценностях. "Если мы продолжим говорить, что мы светская страна, конец будет плачевным", - заявлял ее лидер Нуржигит Кадырбеков. Кроме того, в парламенте Киргизии впервые не будет ни одного русского депутата. На фоне всего этого издевкой выглядят слова президента Садыра Жапарова, что "наш мудрый народ избрал своих лучших сыновей и дочерей".

Очевидно, что новый состав парламента не способен изменить курс развития страны, да и не будет ставить такой задачи в принципе. Между тем ситуация в Киргизии ухудшается с каждым днем. Соседние государства прекратили поставки электроэнергии, а ресурсы самой республики на исходе. Власти намекают на веерные отключения. В то же время значительно выросли цены на уголь и бензин, что грозит тяжелой зимой.

Переломить ситуацию может только сплочение трудящихся, осознание ими причин своих бед. Признаков растущего недовольства много. Явка на этих выборах оказалась рекордно низкой, составив всего 34 процента. Каждый десятый бюллетень был испорчен. Сразу в трех одномандатных округах, в том числе в двух столичных, большинство проголосовало против всех кандидатов, теперь там должны пройти повторные выборы. Но этот пассивный протест так и останется втуне, если его не возглавят прогрессивные левые силы. Таковых, к сожалению, в Киргизии пока нет, но сама жизнь требует их появления.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638289080
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