О беспорядках в Горном Бадахшане. Конфликт урегулирован, но надолго ли? - В.Прохватилов

00:15 01.12.2021 ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 30.11.2021 |

О беспорядках в Горном Бадахшане.

Конфликт урегулирован, но надолго ли?



В административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана городе Хороге несколько дней проходили митинги в знак протеста против убийства в ходе спецоперации местных силовиков Гулбеддина Зиебекова, находившегося в розыске с февраля этого года по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Захват заложника организованной группой" и "Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды" УК Республики Таджикистан.



Митинги в Хороге не прекращались несколько дней



Митинги в Хороге не прекращались несколько дней



Гулбеддин Зиебеков был известным спортсменом, участником чемпионатов по боям без правил. По версии следствия, "Зиебеков Г. З. вместе с подельниками из организованной преступной группы 1 февраля 2020 года взял в заложники помощника прокурора Рошткалинского района А. Абирзода, в селениях Анджим и Барджангал этого же района подвергал его избиению и пыткам в течение 8 часов. По данному факту в отношении Зиебекова Г. З. и его подельников прокуратурой ГБАО возбуждено уголовное дело. Однако он и его сообщники игнорировали неоднократные вызовы следственных органов и не являлись для дачи показаний, в связи с чем находились в официальном розыске".



25 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий по его задержанию Зиебеков "оказал вооруженное сопротивление работникам правоохранительных органов, открыл огонь из пистолета "Макаров"... Ответным огнем преступник был ранен", заявила прокуратура. Как сообщает Pamir Daily news, позднее Зиебеков скончался в больнице.



По данным таджикских СМИ, в ходе стычек между митингующими и силовиками были ранены несколько человек, пятеро из них сотрудники силовых структур. "Местные жители сообщают о десятках раненых среди мирных граждан, но из-за отсутствия доступа к официальной информации проверить эти сведения пока что невозможно", – сообщает таджикистанский филиал "Радио Свобода" "Радио Озоди". Беспорядки начались еще феврале на фоне скандала вокруг избиения прокурора, но благодаря вмешательству тогдашнего главы ГБАО Едгора Файзова "конфликт был решен миром", сообщает "Радио Озоди".



А 5 ноября президент Таджикистана Эмомали Рахмон уволил главу ГБАО Едгора Файзова, назначив на его место мэра Хорога, бывшего зампредседателя госкомитета национальной безопасности Таджикистана генерал-лейтенанта Алишера Мирзонаботова. Увольнение Файзова сопровождалось истеричной реакцией со стороны центральноазиатских офисов "Радио Свобода" (признано иностранным агентом в РФ). "Радио Озоди" (Таджикистан) и "Радио Азаттык" (Казахстан) мусолили эту тему до и после увольнения Файзова, во время его пребывания в должности председателя ГБАО беспрестанно брали у него интервью, позиционируя Файзова как "народного губернатора". Едгор Файзов до своего назначения главой ГБАО долгое время был представителем в ГБАО Ага-хана, верховного главы исмаилитов.



Въезды в Хорог перекрыты



Въезды в Хорог перекрыты



Горный Бадахшан (Памир) – самый большой по площади регион Таджикистана. Здесь проживает около двух десятков народностей, говорящих "на разнных памирских языках иранской ветви индоевропейской языковой семьи". Большинство памирцев являются исмаилитами (одна из ветвей шиитского ислама). У исмаилитов имеется духовный глава, власть и авторитет которого передаются по наследству – имам Ага-хан (верховный владыка). В настоящее время (с 1957 г.) – Его Высочество Карим Ага-хан IV (титул присвоен королевой Елизаветой II). Это родившийся в 1936 году в Женеве миллиардер, рыцарь-командор ордена Британской империи. Египетский историк профессор Mohamed Rahman отмечает, что исмаилиты и их духовные лидеры, имамы династии Ага-ханов, были верными союзниками британской короны на протяжении веков.



Реальная власть в ГБАО принадлежит полевым командирам, которые контролируют наркотрафик из Афганистана. Это создает постоянную угрозу возникновения беспорядков, урегулированием которых занимались не столько власти в Душанбе, сколько представители Aga Khan Foundation.



По некоторым данным, как мы писали, в 2001 году МИ-6 и британская военная разведка ДИС взяли под контроль наркотрафик в афганской провинции Кундуз, а в 2002 году – наркотрафик через ГБАО.



В 2012 году после убийства в ГБАО начальника местного управления Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) генерала Назарова Душанбе направил в Хорог войска. При штурме города, оказавшего сопротивление, десятки людей погибли. После нескольких напряженных недель войска из-под Хорога были выведены.



Американский портал Eurasia.net, финансируемый, в частности, Soros Foundation (признан нежелательным в России) и МИД Великобритании, отмечал: после того как назначенный в 2018 году главой ГБАО Файзов провел переговоры с семью полевыми командирами, которых в Душанбе называют главарями ОПГ, а "Радио Озоди" – "неформальными лидерами" Горного Бадахшана, беспорядки в регионе прекратились.



С чем может быть связано увольнение Файзова?



После ухода американских военных из Афганистана теперь уже бывший губернатор приютил в регионе большое число беженцев-афганцев, так что Хорог прозвали "прибежищем мигрантов из Афганистана". "Когда этим летом после захвата талибами большинства уездов ситуация в соседнем Афганистане обострилась, более 1000 человек бежали в Таджикистан и в администрации области создали все необходимые условия, обеспечивая беженцев едой и крышей над головой, а также проводя переговоры с международными благотворительными организациями об оказании им гуманитарной помощи. Файзов выразил готовность принять до 5-10 тысяч беженцев", – пишет прозападный таджикский ресурс "Your.TJ".



Такое гостеприимство "народного чиновника", за спиной которого стояли более мощные силы, было чревато для властей в Душанбе очередным восстанием местных исмаилитов или переделом наркотрафика в пользу британских контрагентов.



На другой день после увольнения Файзова "Радио Озоди" предоставило слово известному таджикскому оппозиционеру Дододжону Атовулло, который заявил, что "впервые за 30 лет независимости" видит, как увольнение с поста руководителя одного региона "всколыхнуло всю страну".



Чувствуя поддержку "гражданского общества", то есть прозападных НПО, протестующие в Хороге были настроены по-боевому. 27 ноября, на третий день протестов, к участникам митинга вышел глава ГБАО Алишер Мирзонаботов, который призвал их покинуть площадь, но когда он попытался вернуться в здание администрации, на него напали несколько человек, стали кидать в него камнями, разбили голову. В ответ была открыта стрельба. После этого инцидента со стороны "представителей гражданского общества" (так митингующих называют западные и прозападные СМИ) были выдвинуты требования отставки главы ГБАО.



28 ноября около десятка финансируемых Западом таджикских НПО (Офис гражданских свобод, Ассоциация юристов Памира, Независимый центр по правам человека и т.д.) выступили с обращением к властям республики, в котором призвали президента Эмомали Рахмона "обеспечить конституционное право каждого на мирные собрания", предотвратить преследование участников недавних протестов" и возобновить все виды связи в ГБАО.



Отказаться от практики постоянных блокпостов" и формировать кадры силовиков и чиновников ГБАО в основном из местных кадров призвал власти Таджикистана "независимый" таджикский политолог Парвиз Муллоджанов в интервью порталу Cabar, издаваемому британским Institute for War and Peace Reporting (IWPR).



В Душанбе понимают, что, приняв эти требования, центральное правительство окончательно утратит контроль над ГБАО, который и без того является формальным.



Инспирированные "неформальными лидерами" ГБАО беспорядки направлены на принуждение Душанбе к возвращению Едгора Файзова (которому уже предложена работа в Aga Khan Foundation) на пост губернатора ГБАО. Митинги в поддержку протестующих в ГБАО состоялись также у посольств Таджикистана в Москве и Лондоне.



29 ноября Голиб Ниятбеков, пресс-секретарь главы ГБАО, сообщил: "В Хороге завершился четырехдневный протест, достигнуто соглашение между властями и протестующими… Предложения и требования протестующих были приняты, и они покинули площадь. Их главным требованием было привлечь к ответственности убийцу Гулбиддина Зиебекова. По поручению председателя создана специальная комиссия и начато расследование", – добавил Голиб Ниятбеков. Подробности переговоров и достигнутых соглашений не раскрываются. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638306900

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В Сенате рассмотрят законопроект об амнистии

- Н.Нигматулин выступил на Парламентской Ассамблее ОДКБ

- А. Мамин принял участие в Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде

- Кого хвалил и кого ругал Абай?

- Депутаты "Ак жола" добились законодательного урегулирования деятельности мониторинговых групп

- Кадровые перестановки

- Производить лекарства от рака планируют в Казахстане

- В Агентстве по противодействию коррупции прошло заседание Совета по рассмотрению результатов комплексного анализа коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства

- Концепцию новой инвестиционной политики до 2025 года разрабатывают в Казахстане

