Третья мировая война уже идет, - Дмитрий Дробницкий

00:52 01.12.2021 Третья мировая война уже идет

Дмитрий Дробницкий

политолог, американист

29 ноября 2021,



Только что прошли учения стратегического командования США "Глобальный гром 2022". Согласно официальному описанию, Global Thunder охватил всю ядерную триаду Соединенных Штатов. В основном, это были штабные упражнения, но при этом осуществлялись реальные вылеты дальних бомбардировщиков, маневры подлодок, имитации запуска межконтинентальных ракет.



Сразу вспоминаются события 38-летней давности. Тогда НАТО проводило учения "Умелый лучник", настолько реалистичные, что руководство СССР сочло, что под их прикрытием Североатлантический альянс готовит реальный удар по Советскому Союзу. Москва тогда привела РВСН в состояние повышенной готовности. Мир прошел по лезвию бритвы.



В 2021 году Минобороны России также отреагировало жестко. Особенно не понравилось руководству военного ведомства приграничные пролеты стратегических бомбардировщиков B-52H "Стратосферная крепость", которые выходили на боевые курсы в 10 километрах от воздушного пространства нашей страны. С этих курсов американцы имитировали запуск крылатых ракет с ядерными боеголовками. В Министерстве обороны особо отметили, что условные удары наносились как с востока, так и с запада.



Разумеется, по сравнению с 1983-м и спутниковая группировка стала более "зрячей", и наземные средства контроля ушли в развитии далеко вперед. Мир стал более прозрачным, в том числе и в военной сфере. Никаких резких движений Москва делать не стала. Российские военные ограничились слежением за противником. Возможно, о стратегической авиации вероятного противника была даже получена некая новая информация.



Учитывая все эти летные упражнения, а также недавние учения НАТО в Черном море и постоянные провокационные разговоры в украинской и западной прессе о "неминуемом" нападении России на Украину этой зимой, может создаться ощущение, что вдоль наших границ быстро нарастает напряженность, которая может привести к полномасштабному военному конфликту.



Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Отчасти это верно. Российские вооруженные силы испытывают на крепость нервов, проверяют нашу оборону, в том числе стратегическую, на прочность. И все-таки происходящее явно не тянет на сосредоточение сил для начала большой войны. Запад, конечно, бряцает оружием, но даже американские военные издания отмечают, что для противостояния России наличных боеспособных сил в регионе явно недостаточно.



Так что по большей части вся активность наших "партнеров" рассчитана на поднятие духа региональных союзников и успокоение Конгресса. Мол, мы сдерживаем русских и всячески пресекаем их "агрессивные действия". Все то время, что готовились эти и другие военные провокации, в СМИ обсуждался также "вполне вероятный" новый российско-американский саммит. Не стоит и говорить о том, что первая встреча Путина и Байдена не то, что не привела к улучшению отношений Москвы и Вашингтона, но даже задачу деэскалации, провозглашенную Белым домом, не решила. Что в нынешних условиях может решить вторая встреча, особенно учитывая раскол в американской администрации?



Санкционный каток, похоже, уже не остановить. Экономические и технологические рестрикции будут множиться, что подтверждается недавними санкциями как против судовладельцев, имеющих отношение к "Северному потоку – 2", так и против Московского физико-технологического института. Договориться о прекращении всей этой "деятельности" вряд ли удастся. Уж точно не с нынешними настроениями в Вашингтоне. Не доиграться до пуска межконтинентальных баллистических ракет – вот, видимо, единственный рабочий пункт повестки.



Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет. Новый еще не прорисован даже вчерне. Ну а как называется период между разрушением старого миропорядка и установлением нового? Всю историю человечества он назывался войной. Так что третья мировая война уже идет. И ведется она не ракетами, самолетами и кораблями. В наше время это не всегда эффективно. Она ведется другими методами. И если на минуту отвлечься от инструментов военного сдерживания, мы увидим, какими.



Цель воюющей стороны – победа. Но что делается на стратегическом и тактическом уровне? Необходимо нейтрализовать, вывести из игры технику и живую силу противника. Далее – разрушить его индустриально-технологическую базу, перекрыть доступ к жизненно важным ресурсам, вывести из строя инфраструктуру. В войне обычными средствами все это осуществляется силой оружия – бомбардировками и артобстрелами, стремительными атаками подвижных соединений, перерезанием коммуникаций, убийством или пленением солдат и командиров.



Сегодня все те же задачи решаются без стрельбы и маневров. Что такое санкции, как не усилия, направленные на то, чтобы парализовать экономику, индустрию и технологическую сферу? Можно бомбить промышленные города, места производства высокотехнологичной продукции, дороги и прочие линии коммуникаций, а можно пытаться остановить предприятия, НИИ, дорожное строительство и коммунальную сферу с помощью технологических и финансовых рестрикций. Секторальные санкции – это война против экономических отраслей, ничем по целям и потенциальным результатам не отличающаяся от "операций с экономическими целями", широко распространенными в ходе той же Второй мировой.



Рестрикции в отношении российских банков – это действия по отсечению отечественных банков от финансовых ресурсов. Принятая в 1944 году международная бреттон-вудская система (со всеми последующими модификациями) носит всемирный характер. Это среда, в которой распространяются монетарные потоки. Так что перекрытие доступа к ним сродни блокаде морских товарных путей, используемых противником. То же относится и к экспортно-импортным ограничениям, нарушающим нормы ВТО, в рамках которой существовала до недавнего времени мировая торговая система.



Враждебные действия ведутся и против инфраструктуры России. Каждый серьезный инфраструктурный проект, как международный, так и внутренний, находится под прицелом западных ограничительных мер. Если бы соответствующие объекты подвергались авиационным налетам, то в ответ применялись бы средства ПВО. В "мирном" варианте на санкции отвечают импортозамещением и сотрудничеством с китайскими товарищами – своего рода ленд-лиз. Все это пока делается с переменным успехом, иной раз с успехом ограниченным. Судьба войны еще далеко не решена. Но чуть ли не главные усилия противника направлены на вывод из строя нашей живой силы, людского потенциала. В современных условиях уничтожать людей физически необязательно. Достаточно сделать их бесполезными, неспособными к активным действиям, к сопротивлению, нежелающими защищать свое суверенное государство, традиции, ценности. Что и делается с немалым успехом, особенно в отношении молодого поколения.



Стекающаяся в два-три крупных российских мегаполиса молодежь, трудоустраиваясь там в постиндустриальных профессиях, попадает под обстрел западного влияния, противодействия которому практически не осуществляется.



Более или менее удалось справиться с диверсионными группами противника, представленными активными несистемными "оппозиционерами", на деле оказавшимися в 99% случаев иностранными агентами как де-юре (согласно российскому законодательству), так и де-факто – диверсантов курируют зарубежные идеологические институты и разведки. Но массированному воздействию западной идеологии мы пока никак не противодействуем. Это как если бы вражеская авиация выкашивала дивизию за дивизией, а ПВО никто и не думал задействовать.



Если провести честное социологическое исследование современной молодежи, скажем, Москвы и Санкт-Петербурга, его результаты будут обескураживающими. Как вы думаете, собираются ли постиндустриальные молодые горожане России (включая подростков) воевать за свою страну в случае агрессии (например, американской)? Как они относятся к однополым бракам с усыновлением детей, а также к смене пола в несовершеннолетнем возрасте? Наконец, считают ли они нашу страну культурно отсталой, несвободной – одним словом "Мордором" или, выражаясь более высоким штилем, "немытой Россией"? А хотите знать, сколько молодых людей в наших городах "знакомы с людьми, регулярно употребляющими наркотики"? Многих из вас удивят ответы.



Я уж молчу о более сложных материях. Например, об уровне жизни в регионах, о том, как устроен хозяйственный механизм страны, о том, как реально обстоят дела в странах Европы и США, какие процессы происходят в мире. Практически по каждому вопросу большинство городской молодежи будет бодро и уверенно цитировать усредненную передовицу New York Times, причем примерно в одних и тех же выражениях. Этому способствуют не только социальные сети, в которых ведется таргетирование различных групп (что сродни прицельному бомбометанию) и голливудские фильмы, имеющие в отечественном прокате очевидные преференции (это уже бомбардировки ковровые), но и большинство наших вузов, отечественные киноленты и театральные постановки, выступления звезд индустрии развлечений. Все это похоже на поражающее воздействие вторичных взрывов, вызванных ракетно-бомбовым ударом.



Потери живой силы в третьей мировой войне, особенно в молодом поколении, ужасающи. Конечно, они не стопроцентные. И не все потери безвозвратные. Но или их масштаб сильно недооценен, или до сих пор нет понимания, как остановить этот смертоносный для страны конвейер. Нельзя не радоваться успехам России в военном строительстве и выучке ее вооруженных сил. Это очень важно и ценно. Но реальные сражения третьей мировой уже идут полным ходом. Они ведутся на полях экономики, технологий и финансовых систем. И самое главное – идет битва за сердца и умы людей. А без людей некому будет строить и военную технику.



Разумеется, война ведется не только против нас, но и против тех же китайцев и даже консервативных американцев. Но, во-первых, это совсем другая тема, а во-вторых, наш фронт для нас все же самый главный. И положение дел на нем ничего, кроме тревоги, пока не вызывает. Источник - взгляд

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