США подставили Украину под удар Китая, - "Взгляд"

01:02 01.12.2021

Желание угодить США в споре с Китаем обернется для Украины не только потерей денег

29 ноября 2021, Рафаэль Фахрутдинов, Елена Лексина



Китайцы потребовали от Украины более 4,5 миллиарда долларов компенсации в арбитражном суде в Гааге. Киев ранее под давлением США сорвал сделку с китайскими инвесторами по авиастроительному предприятию "Мотор Сич". Как изменятся отношения двух стран на фоне судебной тяжбы и что будет с Украиной, если она ее проиграет?



Компания Beijing Skyrizon (китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич") через гаагский суд добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов. В ее заявлении отмечается, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам" они понесли "значительные убытки как на Украине, так и в Китае".



"В соответствии с "соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов США", – указано в документе. Подчеркивается, что "китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков".



"Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жесткого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия", – заявили в компании.



Напомним, запорожский "Мотор Сич" занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. Производимые предприятием двигатели устанавливались в том числе на пассажирский самолет Ан-148 и самолеты-амфибии Бе-200, многие модификации вертолетов "Ми". Предприятие до сих пор остается жемчужиной не только украинского, но и мирового двигателестроения.



В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО "Мотор Сич" с последующей передачей государственному агентству АРМА.



Позже под давлением США Владимир Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич", а в сентябре заявил, что украинская сторона отказывается от продажи предприятия китайским инвесторам, что и вызвало соответствующую реакцию Пекина. Также в спор между США и Китаем пыталась вклиниться Турция.



"Будучи знаком с тем, насколько тщательно китайцы составляют договоры, они наверняка предусмотрели в инвестиционном соглашении подобную ситуацию", – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По мнению политолога, суд продлится долго – в ближайшие год-два он не завершится.

"Мы прекрасно знаем, что сделка о продаже компании сорвалась из-за давления американцев. В связи с этим я не думаю, что у Украины много шансов выиграть суд в Гааге. Но проблема состоит в том, что цена, которую требуют китайцы, очень велика. Украина просто не сможет заплатить требуемую сумму, если она проиграет тяжбу", – считает он.



"Жаль, что в Киеве не делают выводов из похожих ситуаций. Украина, ставшая фактически инструментом реализации планов США, продается задаром. В реальности она не получает ничего, кроме кредитов, которые нужно выплачивать, и пустых обещаний", – посетовал Погребинский.



"Устоявшаяся философия украинской власти основана на принципе удаления от Москвы и максимального сближения с Западом, без оглядки на возникающие издержки, – пояснил политолог. – То, что мы теряем рынки и оказались в условиях энергетического кризиса, никого не волнует. Реальной помощи от США нет".



"Первоначально это рассматривалось как спор хозяйствующих субъектов без какого бы то ни было политического подтекста. Поэтому Beijing Skyrizon до недавнего времени надеялась урегулировать вопрос во внесудебном порядке. Но ситуация изменилась – Пекин почувствовал себя обиженным, например, после вытеснения его крупных инвестиционных компаний из США, а также нефтедобывающих компаний – из Южной Африки. Наступление на китайские интересы и подготовило почву для этого иска", – пояснил газете ВЗГЛЯД директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.



Собеседник напомнил, что Китай инвестировал существенные суммы в "Мотор Сич" – и сделка, по сути, была остановлена уже после совершения. "Это, конечно, беспрецедентная история. Самое главное, Киев не дал никаких объяснений произошедшего и не предъявил никаких обвинений – в захвате компании, в промышленном шпионаже и чем-нибудь подобном. В итоге Пекин решил по полной отработать ситуацию", – добавил Маслов.



"Главное в "Мотор Сич" – это не только выпуск моторов, но и технологии, которые, насколько я понимаю, уже перешли КНР в рамках покупки пакета акций. Это создает проблему: сможет ли он в дальнейшем использовать эти технологии?



Китайцы – мастера осваивать технологии нелицензионно, но страна уже минует период примитивного воровства. Пекин сейчас пытается официально покупать лицензии для улучшения своей репутации на международной арене", – подчеркнул эксперт.



Собеседник напомнил, что китайцев интересуют на Украине также заводы гиганта авиапромышленности – предприятия "Антонов", формально государственного. "Китай развивает свое самолетостроение в противовес Boeing и Airbus, ему нужны эти технологии. Плюс его интересуют ракетные двигатели", – отметил специалист.



В случае выигрыша суда в Гааге, не исключает Маслов, Пекин задействует экономические рычаги давления на Киев, чтобы ускорить выплату присужденной компенсации, так как Китай – по-прежнему главный и очень надежный инвестор для Украины, который вкладывается, например, в ее сельское хозяйство.



"В случае проигрыша тяжбы в Гааге украинцам, видимо, придется обращаться к Вашингтону, потому что самостоятельно они не вытянут эту сумму, – добавил Маслов. – Но США не выгодно вмешиваться в этот спор. На мой взгляд, самым приемлемым для украинских властей вариантом будет компенсировать истцу потери от срыва сделки по "Мотор Сич" за счет других сфер, например передать китайцам часть пашен или сельхозугодий", – резюмировал эксперт.