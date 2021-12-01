Президент Белоруссии Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским

07:45 01.12.2021

1 декабря 2021,

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, 30 ноября, в интервью "РИА Новости", что Крым уже де-факто и де-юре входит в состав России после референдума 2014 года, а его поездка на полуостров лишь подтверждает это.



"Мы все понимали, что Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - отметил белорусский лидер.



Он также подчеркнул, что его совместная поездка с президентом РФ Владимиром Путиным в Крым, безусловно, означает признание его российской территорией.



"Если президент уже туда [в Крым] приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", - сказал он и добавил, что между ним и Путиным такого вопроса нет.



Ранее, 23 октября, бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что власти Украины не хотят "возвращения" Крыма и Донбасса в состав страны, потому что жители этих территорий будут голосовать против них. Он также заявил, что власти не пытаются наладить хорошие отношения с жителями территорий, а разговаривают с простыми людьми на языке силы.



10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что у страны есть возможность вернуть Крым за "пять минут". По его словам, Киев даст Москве "возможность урегулировать конфликт", а также "решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти" из Крыма. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.



Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.