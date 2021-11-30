Остров Барбадос официально вышел из состава Британской Империи

07:50 01.12.2021

Британская империя уменьшилась впервые за десятки лет



Примеру Барбадоса могут последовать другие бывшие колонии

Данила Моисеев



30.11.21



Укрепление независимости барбадосцы отметили танцами.

Число стран, признающих своим руководителем британского монарха, уменьшилось впервые с 1997 года, когда под власть КНР перешел Гонконг. Барбадос стал республикой и отныне даже формально не подчиняется королеве Великобритании Елизавете II. Вступило в действие решение, принятое местным правительством, возглавляемым Миа Моттли. На практике на отношениях с Британией это сильно не отразится, хотя шаг является довольно значимым для сознания жителей острова. Кроме того, пример Барбадоса может стать заразительным: об отказе от монархии говорят на Ямайке.



Британская империя, некогда контролировавшая большую часть планеты, сейчас сократилась фактически до одних Британских островов. Но все же есть 16 стран, где королеву Елизавету II признают главой государства. Вернее, их было 16.



Теперь Барбадос, хоть и останется в Британском Содружестве и сохранит весомый плюс колониального прошлого в виде английского права, станет республикой.



Само решение правительства об отказе от монархии было принято еще в 2020 году, но осуществлено только теперь. Показательно, что президент Барбадоса Сандра Мейсон ранее занимала пост генерал-губернатора. То есть в плане лиц большой политики маленького острова все осталось по-прежнему. Да и смены власти пока явно не намечается: местная Лейбористская партия доминирует уже на протяжении 27 лет. Мейсон успела пройти процесс инаугурации, на которой присутствовали принц Чарльз и знаменитая певица Рианна. Последнюю объявили национальным героем в ходе церемонии.



Можно сказать, что уход барбадосцев от монархии является символическим, однако от этого он все же не перестает быть важным. Оно непосредственно связано с колониальным, и в том числе рабовладельческим прошлым острова, ныне заселенного преимущественно потомками чернокожих рабов, которых ввозили во времена правления британской и испанской корон. В последнее время об этой части совместной истории бывшим метрополиям барбодосцы часто напоминают. Да и сами британцы зачастую предпринимают шаги для того, чтобы хотя бы в какой-то степени проявить знаки уважения и загладить вину. Ведутся разговоры и о том, что ошибки прошлого как-то надо компенсировать в настоящем. Кстати, премьер Моттли такого рода дискуссии с Британией уже вела. И на инаугурации президент в своей речи говорила о том, что стать республикой – это логичный шаг в преодолении колониального прошлого.



Надо отметить, что на решение барбадосцев отказаться от монархии во многом повлияли события 2020 года в США и многих странах Западной Европы – движение Black lives matter и протесты против дискриминации чернокожего населения. Однако зрело оно уже давно: с 1970-х годов, отмечала газета New York Times. Уже тогда была создана специальная комиссия, обсуждавшая вопрос возможного отхода от британской короны. Другая комиссия в 1995 году посоветовала стране идти по пути парламентской монархии. Меняющееся положение дел в мире и ситуация, когда цветное население имеет возможность не просто заявить о своих правах, а даже пойти в атаку, видимо, убедили правительство в том, что перемена будет воспринята положительно миром. Около 60% местных жителей также поддерживают идею стать республикой, а 30% являются явными сторонниками данной идеи, пишет Guardian.



Влияние британской короны угасает, но нельзя сказать и то, что за Барбадосом обязательно последуют другие государства. Например, у ключевых членов Содружества – Австралии, Новой Зеландии и Канады – связи с Британией весьма крепкие. Однако отказ Барбадоса от монархии усилит сторонников аналогичной меры в странах Карибского бассейна. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс выступает за провозглашение страны республикой. Он уже поддержал решение барбадосцев и допустил, что оно может стать примером для его соотечественников. К тому же о выходе Барбадоса из Содружества речи точно не идет, а значит, все выгоды от нахождения в британской орбите влияния сохранятся.



"Министерство культуры Британии покрывает многие расходы острова. Есть и определенные налоговые льготы. Присутствие английских законов способствует тому, что иностранцы банкам здесь доверяют и вкладывают в них свои деньги, а также в недвижимость. А иначе как таким способом и с помощью туризма Барбадосу развиваться трудно", – говорит главный научный сотрудник Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Андрей Щелчков.



Эксперт в разговоре с "НГ" подчеркнул, что не только доминионы могут быть членами Содружества. Вместе с тем членство в организации отнюдь не гарантирует безбедного существования, ими надо умело пользоваться. Например, преференции отнюдь не спасают ряд государств, в Содружество входящих, в частности Нигерию и другие африканские страны.