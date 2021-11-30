Медведев vs мигранты: Замглавы РосСовбеза призвал к борьбе с гастарбайтерами

07:53 01.12.2021

Медведев vs мигранты: Преемник № 1 внезапно напомнил о себе

Замглавы Совбеза призвал к борьбе с гастарбайтерами

Вера Жердева

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Вадим Трухачев Михаил Делягин

30.11.21



Неужели власть прозрела? Неужели дошло, что дешевая бесправная трудовая сила - это, конечно, выгодно некоторым владельцам бизнеса, но на всех остальных действует как красная тряпка на быка? Все, в данном случае, - это огромное количество граждан: и сотрудники правоохранительных органов, которым приходится бороться с этническими преступными группировками, и горожане, неожиданно оказывающиеся в иноязыкой и инокультурной среде, и представители рабочих специальностей, вытесненные мигрантами с трудового рынка.



Оговоримся сразу, мы ведем разговор о приезжих из других, пусть даже союзных государств. То есть о тех, кто не имеет гражданства России.



Итак, что же именно взволновало Дмитрия Медведева?



"Серьезную обеспокоенность вызывает обострение преступности в среде мигрантов: за девять месяцев этого года более чем на 4% выросло количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами, фиксируется и рост административных правонарушений более чем на треть", - заявил Медведев на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности.



По мнению Медведева, это связано с застарелой проблемой нелегальной миграции, поскольку многие иностранные граждане находятся в России с нарушением срока пребывания и выпадают, таким образом, из зоны контроля государственных структур. Но это еще полбеды. Оказавшись без присмотра, мигранты нередко вербуются экстремистскими и террористическими организациями и участвуют в публичных массовых конфликтах.



Еще он усмотрел опасность в создании этнических анклавов, которые существуют в крупных городах многих стран и являются рассадниками преступности. И признал, что существую этнические преступные группировки.



Преступность в среде мигрантов - это отдельная история.



Недавно сотрудники ФСБ России прикрыли деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов, в том числе через ЗАГСы.



Преступники выступали посредниками в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, которые являются гражданами РФ, чтобы в дальнейшем сделать легальным присутствие иностранцев на территории России. Понятно, что речь не о гражданах европейский стран или США.



Еще можно вспомнить ноябрьское побоище в Домодедово, там сцепились несколько десятков человек, дело дошло до стрельбы из травмата. Или поножовщину в Новой Москве. Или перестрелку возле торгового центра на Сенной площади в Санкт-Петербурге.



Так что самое время власти опомнится и приступить к решению проблемы. Но, судя по комментам в сети, люди не особо верят, что высокопоставленные чиновники этим займутся, потому как сами эту ситуацию и создали:



"Сначала создали проблему, а теперь героически ее решают…" "Можно подумать, что экс-премьер и экс-президент не имеет отношения к поощрению масштабного строительства коммерческого жилья в Центральной части России. И в первую очередь - в Москве и ближайшем Подмосковье. Хотя все знают, КТО заселяет эти квартиры". "Запоздалая лет на 15−20, реакция власти на создание в России этнических анклавов. Это обстоятельство не только ухудшает криминогенную обстановку, но и угрожает сегодня стабильности в стране". "К кому он обращается с призывами не допустить создание анклавов, забыл в чьих руках власть?"



Политологи тоже сомневаются в том, что за правильными словами последуют решительные действия:



- Медведев решил стать президентом, раз таким вопросом озадачился? - размышляет Михаил Делягин. - Но если серьезно, то и на федеральном уровне, и на уровне Москвы, действительно, есть группировка, которая крайне недовольна проблемами, связанными с трудовой миграцией. Вот только пока неясно, насколько она влиятельна. Поэтому пока не понятно, будет ли эта проблема решаться или все ограничится разговорами.



- То, что Медведев заявил о недопустимости создания этнических анклавов в российских городах - конечно, хорошо. А то, что чиновник такого уровня признал проблему - еще лучше. Только, боюсь, что для перевода решения вопроса в практическую плоскость сил и влияния Дмитрия Анатольевича не хватит. Об этой проблеме прямо должен сказать кто-то другой… - считает политолог Вадим Трухачев.



Конечно, нельзя говорит, что в направлении контроля за трудовыми мигрантами не делается ничего.



Вот 1 ноября председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он уверен, что эта мера позволит сделать контроль над миграционными процессами куда более эффективным.



Ранее, 27 октября, секретарь Совбеза Николай Патрушев публично признал, что масштабный приток в Россию трудовых мигрантов может привести к росту преступности, конфликтов на этнической почве. По его словам, чтобы это предотвратить, нужно обеспечить мигрантам соблюдение законов РФ, не допускать проявлений ксенофобии и повысить уровень общественной безопасности в районах проживания и работы мигрантов.



А может, все-таки, наоборот? Нужно обеспечить соблюдение российских законов мигрантами, не допускать с их стороны действий, противоречащих культурным нормам местности, в которую они приехали и обеспечить безопасность жителей районов, где компактно проживают мигранты?



Может, пора, наконец начать заботится о собственных гражданах?!