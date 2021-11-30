План Болтона: как "спасти" Украину, натравив на нее Россию, - А.Бабицкий

08:01 01.12.2021

План Болтона: как "спасти" Украину, натравив на нее Россию

Андрей Бабицкий

30.11.2021,



У американских неоконсерваторов есть блистательный план спасения Украины от "российской агрессии". Его предложил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Свое видение масштабной операции противодействия экспансионистским намерениям Москвы он изложил в статье, статье, опубликованной на сайте "1945". Болтон убежден в том, что необходимо "разморозить" все, так или иначе связанные с Россией, конфликты на постсоветском пространстве. В первую очередь необходимо расправиться с Приднестровьем.



"Одним из приоритетов политики должно быть уничтожение Приднестровья, искусственной сущности, полностью зависимой от России. Другим отвлекающим фактором может быть повышение внимания международного сообщества к Абхазии и Южной Осетии, оккупированным провинциям Грузии", - пишет один из самых известных американских вурдалаков, традиционно жаждущий крови. То есть вот прямо так и написано: "уничтожение Приднестровья"!



Болтон считает обходные - экономические и политические пути давления на Россию - паллитативными. То есть временные и "ситуативные меры - такие как противодействие "Северному потоку - 2", поставки на Украину военной помощи, санкционное давление малоэффективно, поскольку Москва, предвидя подобные шаги, легко нейтрализует наносимый ими ущерб. Только большая кровь может стать спасительным для Украины средством.



В свое время Болтон входил в ближайшее окружение Трампа, назначившего его своим советником. Но это не стало причиной обрушения его политических активов при Байдене, поскольку при Трампе он оказался абсолютно чужеродным элементом, действовавшим вразрез с изоляционистской стратегией президента, хотя Болтона и называли самым влиятельным человеком в команде. Болтон был настроен крайне враждебно по отношению к России и КНДР и призывал к началу военной операции в Иране. По всем этим трем моментам президент имел отличное мнение. Не сходились они и по вопросу вывода войск из Афганистана. В результате кровожадный советник был отправлен в отставку.



Статью Болтона можно считать случаем пограничным. Так далеко в обнаружении абсолютно людоедских намерений не заходил ни один американский политик, кроме, может быть, некоторых генералов, чей голос в политическом дискурсе имеет исчезающе малый вес. Впрочем, развязывание военных конфликтов по всей планете является издавна стратегической политикой США. Но реки крови надежно упаковывались в тезисы о необходимости экпорта демократии. Никто не говорил, что война - это сугубо инструментальное средство, которое следует использовать для сдерживания России.



Предельно антигуманная логика Болтона работает для закавказского региона. Но как делу может помочь "уничтожение Приднестровья"? Россия в случае акта агрессии против опекаемого ею союзника, находящихся в регионе миротворческих российских сил, граждан РФ непременно обеспечит им полноценную защиту. Это означает, что придется "прорубать" коридор по территории Украины, что очень серьезно раздвинет границы боевых действий на украинской территории. И да, теперь с прямым участием российской армии. То есть теоретически первый же шаг, предлагаемый Болтоном, приведет к взрывной военной эскалации, а вовсе не наоборот. Противоречие легко объяснимо и заключается оно отнюдь не в географическом невежестве экс-советника экс-президента.



Нет сомнений, что Болтон великолепно осведомлен, что со стороны России Украине ничего не угрожает, по крайней мере, при нынешнем состоянии дел. Но золотая мечта американского политического истеблишмента -создать casus belli для полноценной войны, втянуть в нее Россию. И Болтон, будучи выразителем взглядов клана отмороженных "ястребов" указывает на то, как это сделать максимально эффективно.