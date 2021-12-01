"Талибан", открой личико. США и ЕС договариваются с исламистами об условиях размораживания активов Кабула

08:39 01.12.2021

"Талибан", открой личико

США и ЕС договариваются с исламистами об условиях размораживания активов Кабула



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Талибы активизировали дипломатические усилия, направленные на размораживание активов Кабула в американских банках и возобновление финансовой помощи Афганистану, накануне зимы оказавшемуся перед угрозой гуманитарной катастрофы. США и их союзники не спешат идти навстречу новой афганской власти, требуя от нее выполнения ряда политических условий. Главную поддержку талибам оказывают Китай и Россия, призывающие деполитизировать вопрос. Как заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, афганские деньги на счетах западных банков надо немедленно "разблокировать для решения гуманитарных вопросов" - например, приобретения медицинского оборудования и лекарственных препаратов, а также поддержки детей.



Центром дипломатической активности, связанной с афганским урегулированием, вновь стала столица Катара. Так, в конце прошлой недели в Дохе прошла встреча представителей террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) с высокопоставленными дипломатами из ЕС и Британии. Как заявил пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи, представители правительства талибов и Евросоюза обменялись мнениями о гуманитарной ситуации, а также о положении дел в здравоохранении и сфере безопасности. "Делегация "Талибана" призвала европейских дипломатов отделять политические соображения от гуманитарных вопросов и подчеркнула, что важно двигаться вперед путем сотрудничества, а не давления",- сообщил дипломат в Twitter. В заявлении дипломатической службы ЕС отмечается, что "диалог не подразумевает признания Евросоюзом временного правительства талибов, но является частью оперативного взаимодействия в интересах ЕС и афганского народа".



Брюссель настаивает на том, что решение вопроса о финансировании новых властей Афганистана (это сейчас для них ключевой вопрос) будет зависеть от многих условий, в частности от выполнения талибами взятых на себя обещаний:



предоставить амнистию афганцам, которые работали с предыдущим правительством,

создать инклюзивное правительство,

обеспечить доступ девочек к школьному образованию,

не допустить превращения страны в плацдарм для группировок, которые "угрожают безопасности других".

Контактами между талибами и Евросоюзом дело не ограничивается. На прошлой неделе Госдепартамент анонсировал двухдневные переговоры в Катаре с участием нового спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста. В октябре он уже участвовал в подобных переговорах с талибами (первых после захвата ими Кабула), но не в нынешней роли. Перед Томасом Уэстом стоит непростая задача - перезапустить переговоры с исламистами, а также минимизировать ущерб для американской дипломатии, вызванный свержением правительства президента Ашрафа Гани и поспешным выводом из страны контингента США и их союзников.



Так и не сумев предотвратить падение правительства Гани, Вашингтон в то же время сохранил мощный рычаг давления на исламистов. Еще 15 августа администрация президента Джо Байдена заморозила государственные резервы правительства Афганистана в американских банках (речь идет о миллиардах долларов, точная сумма не называется). Накануне переговоров в Дохе правительство талибов направило в Конгресс США обращение с призывом вернуть Кабулу возможность беспрепятственно распоряжаться его средствами. "В настоящее время основной проблемой для нашего народа стала финансовая безопасность, подорванная замораживанием активов американским правительством. К сожалению, Афганистан еще до середины августа страдал от ужасного гуманитарного кризиса, усугубленного войной, многолетней засухой и пандемией",- говорится в обращении.



Тем самым талибы подчеркивают, что проблемы страны, для решения которых крайне нужны средства, возникли еще при правительстве Ашрафа Гани.



Комментируя письмо, Томас Уэст дал понять, что на быстрое возвращение активов Кабула талибы могут не рассчитывать, поскольку они сами нарушили свои обязательства.



"Официальные лица США в течение многих лет ясно давали понять талибам, что если они будут стремиться к военному захвату власти, а не к урегулированию путем переговоров с другими афганцами, то негуманитарная помощь, предоставляемая международным сообществом, практически прекратится",- сообщил в Twitter господин Уэст. Указав на то, что нынешнее дипломатическое взаимодействие США с самопровозглашенным Исламским Эмиратом Афганистан не означает его признания, американский спецпредставитель дал понять: талибам придется приложить немало усилий для того, чтобы добиться признания и получить доступ к своим средствам. "Мы продолжим ясную, откровенную дипломатию с талибами. Легитимность и поддержка должны быть обеспечены действиями по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства и уважению прав меньшинств, женщин и девочек, включая равный доступ к образованию и занятости",- резюмировал Томас Уэст.



В то время как США и их союзники не спешат идти навстречу талибам, требуя от них выполнения ряда политических условий, Китай и Россия призывают деполитизировать вопрос. "Односторонние санкции и заморозка зарубежных активов Афганистана усугубляют гуманитарную катастрофу в стране, все замороженные активы необходимо как можно скорее вернуть настоящим владельцам",- заявил на прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.



А во вторник президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!", заявил: "Надо помочь афганскому народу, хотя бы афганские деньги разблокировать, которые хранятся на счетах в западных банках, прежде всего в США". По словам президента, эти средства нужно "разблокировать для решения гуманитарных вопросов: для приобретения медицинского оборудования, лекарственных препаратов, поддержки детей". "Это не пойдет на оружие, да и оружие в Афганистане "Талибану" не нужно. "Талибану" там уже на миллиарды долларов оружия оставили",- отметил господин Путин, имея в виду последствия стремительного ухода из страны американцев и их союзников.



Сергей Строкань, Павел Тарасенко

1.12.21