В Кызылорде прошла "научная конференция, посвященная Дню Первого Президента"

09:39 01.12.2021

Под председательством акима области Гульшары Абдыкаликовой состоялась республиканская научно-практическая конференция "Первый Президент и независимый Казахстан: 30 лет процветания", посвященная 1 декабря – Дню Первого Президента РК.

В конференции приняли участие председатель комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК, доктор политических наук Мурат Бактиярулы, секретарь областного маслихата Наурызбай Байкадамов, академик Национальной академии наук, председатель областного общественного совета Бакберген Досманбетов, председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев, певец-композитор, директор государственной организации "Казахконцерт имени Розы Баглановой" Женис Сейдуллаулы, поэт-айтыскер, трехкратный обладатель "Золотой домбры" Мухтар Ниязов, гордость земляков, тяжелоатлет Илья Ильин, представители интеллигенции, активисты областной Ассамблеи народа Казахстана, руководители и ученые вузов, руководители управлений, представители неправительственных организаций, акимы районов и представители интеллигенции посредством онлайн-связи.



Глава региона поздравила кызылординцев с Днем Первого Президента РК, подчеркнув роль Елбасы в развитии независимого Казахстана и успех страны в период модернизации.



Поздравляю всех с почетным праздником независимой страны – Днем Первого Президента Республики Казахстан! В этом году Казахстан отмечает 30-летие Независимости. Благодаря лидерству Елбасы мы создали сильное государство с устойчивой политической системой, сильным экономическим потенциалом, мощным национальным духом и большим международным авторитетом. Преемственность этого созидательного курса обеспечивает соратник Лидера нации, наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Чем полнее страна добивалась успехов за годы независимости, тем большую лепту в ее благосостояние вносил наш регион. "Земля Сыра – мать Алаша" – так отзывался всегда Елбасы о первой столице Казахстана – Кызылорде.

Гульшара Абдыкаликова

Кызылординская область, где находится космический комплекс, – стратегически важный регион в масштабах не только Казахстана, но и всего мира. Именно она отвечает за процветание отечественного космического пространства, – отметила глава области.



конференция

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области



Международные эксперты назвали идею сохранения Аральского моря "проектом века". Наша область, ставшая зоной экологического бедствия, мудрой политикой Первого Президента сохранила свое место в истории независимости. Проект "Западная Европа – Западный Китай", сблизивший страны и континенты – это самое выгодное инфраструктурное решение для Сыр елі, где весь район расположен вдоль железной и автомобильной дорог.

Гульшара Абдыкаликова, аким Кызылординской области

На конференции Мурат Бахтиярулы выступил с докладом на тему: "Елбасы және ел тәуелсіздігі", Наурызбай Байкадамов – с докладом "Роль Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в формировании независимого Казахстана", Бакберген Досманбетов представил доклад "Елбасы – архитектор столицы", Серик Дуйсенбаев выступил с докладом "Первый Президент и 30 лет созидательного развития Приаралья", а также рассказал о политике Нурсултана Назарбаева, основателя независимого Казахстана, как о непосредственном продолжении политики великих деятелей Великой степи.



Также заместитель председателя областной Ассамблеи народа Казахстана, председатель немецкого этнокультурного объединения Ирина Шек выступила с докладом на тему "Елбасы и Ассамблея народа Казахстана: путь мира и согласия", а Женис Сейдуллаулы, Мухтар Ниязов, Илья Ильин и Талгат Тлес поделились мнениями о вкладе казахстанских граждан в становление независимого Казахстана.



Анастасия Московчук