Миллионом больше... Почему у России и Таджикистана расходятся данные по мигрантам?

09:43 01.12.2021

Таджикистан и Россия используют разную методологию при подсчете количества мигрантов, в связи с чем данные по численности таджикских трудовых мигрантов на территории России отличаются, заявила замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири.



В России может сократиться число трудовых мигрантов

Она отметила, что за 10 месяцев 2021 года из Таджикистана в трудовую миграцию выехали 331 тыс. 353 человека.



"Это те граждане, которые при выезде заполняют миграционную карту", – сообщает "Независимая газета" со ссылкой на Нодири.



По ее словам, количество трудовых мигрантов за 10 месяцев этого года в 2,8 раза больше, чем за весь 2020 год.



Замминистра подчеркнула, что около 95% всех таджикских трудовых мигрантов едут на поиск работы в Россию.



"В порядке организованного набора с начала 2021 года мы направили 1 330 человек через Агентство по трудоустройству при министерстве (труда), и 560 человек были направлены частными агентствами занятости", – сказала Нодири.



Она отметила, что в организованном порядке больше всего мигрантов едут в Иркутск, Читу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.



Межправительственное соглашение между Таджикистаном и Россией об организованном наборе граждан для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ был подписан в 2019 года.



"Однако из-за пандемии действие документа было приостановлено до возобновления воздушного сообщения между двумя странами в 2021 году", – добавила Шахноза Нодири.



Миграционное ведомство России указывает численность таджикских трудовых мигрантов на территории этой страны в количестве более 1 млн человек.



Возможно, расхождение данных Таджикистана и России по численности таджикских мигрантов связано с тем, что большая часть из них работают на круглогодичной основе, а часть из них мигрируют весной и возвращаются на родину с наступлением холода.



По данным Центробанка РФ, объем денежных переводов из России в Таджикистан в первом полугодие этого года составил $752,4 млн, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.